Cả đời xem phim Hàn chưa thấy ai makeup đẹp cỡ này: Đây mới là tuyệt đại giai nhân, 20 năm vẫn chưa hết hot

Nhìn lại loạt phim Hàn đầu những năm 2000 mới thấy makeup của Song Hye Kyo gần như là một “hệ thẩm mỹ” riêng biệt. Không chạy theo xu hướng son nude bóng, phấn mắt xanh dương, lông mày mỏng sắc lẹm, gương mặt cô thời đó luôn giữ được sự trong trẻo, mềm mại và tự nhiên đến mức gần như không cảm thấy lớp trang điểm.

Thời đóng Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc... Song Hye Kyo "trưng dụng" lớp nền mỏng, trong veo, má hồng được tán nhẹ theo tone đào hoặc hồng phớt, đủ tạo cảm giác gương mặt có sức sống. Điều đặc biệt là makeup của Song Hye Kyo ngày xưa nhìn lại bây giờ vẫn không hề lỗi mốt. Lý do nằm ở việc cô gần như hiểu rất rõ đường nét gương mặt của mình và chọn kiểu makeup để tôn lên nó. Gương mặt tròn nhẹ, đường xương hàm mềm, mắt cười cong tự nhiên và làn da căng bóng giúp cô hợp tuyệt đối với layout makeup mỏng nhẹ, đem đến hiệu ứng “da đẹp sẵn”.

Đó cũng là lý do vì sao cô được gắn với hình tượng “gương mặt mối tình đầu” một chuẩn mực thẩm mỹ gần như không thể thay thế trong làn sóng Hallyu thời kỳ đầu. Hơn 20 năm trôi qua, style makeup của Song Hye Kyo thực chất không thay đổi quá nhiều. Hiện tại cô vẫn trung thành với layout nhẹ nhàng, mềm mại. Đó cũng là lý do nhiều người xem lại phim cũ của Song Hye Kyo vẫn có cảm giác cô sở hữu nhan sắc vượt thời gian - một kiểu đẹp rất Á Đông, rất nữ tính và đến giờ vẫn là hình mẫu mà vô số người muốn học theo.

Một số bình luận của netizen:

- 1 fact có thể mng chưa biết là gương mặt của Song Hye Kyo là mặt vuông tròn nha. Nhưng khi nhấn nhá, đặt màu đúng vị trí thì nhìn mặt chị ấy sẽ khá giống Vline.

- Má này mà cao cỡ Jeon Ji Hyun thì không ai làm lại má.

- Đúng là lợi thế của Song Hye Kyo là chị ấy rất đẹp, ngũ quan hài hoà nên makeup kiểu gì vẫn thấy ưng mắt.

- Chỉ tuyệt sắc giai nhân mới trẻ đẹp hơn 20 năm như vậy.

- Thời Ngôi Nhà Hạnh Phúc là đỉnh cao nhan sắc và makeup.

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc. Cô bắt đầu bước chân vào showbiz từ khi còn là thiếu niên sau khi đạt giải trong một cuộc thi người mẫu đồng phục học sinh vào năm 1996. Với visual trong trẻo, gương mặt “mối tình đầu” đúng chuẩn Hàn Quốc và khí chất dịu dàng đặc trưng, Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành gương mặt được các đạo diễn chú ý.

Tên tuổi Song Hye Kyo vụt sáng khắp châu Á nhờ bộ phim truyền hình đình đám Trái Tim Mùa Thu đóng cùng Song Seung Heon và Won Bin. Bộ phim không chỉ mở đầu cho làn sóng melodrama Hàn Quốc ở châu Á mà còn biến Song Hye Kyo thành biểu tượng nhan sắc thế hệ đầu của Hallyu.

Sau đó, cô tiếp tục củng cố vị thế bằng loạt tác phẩm nổi tiếng như Một Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc đóng cùng Rain. Đặc biệt,Ngôi Nhà Hạnh Phúc tạo nên cơn sốt toàn châu Á, giúp Song Hye Kyo trở thành “nữ thần rom-com” đời đầu của màn ảnh Hàn. Sau giai đoạn thành công với phim truyền hình thần tượng, Song Hye Kyo bắt đầu thử sức với nhiều vai diễn nặng tâm lý hơn trong điện ảnh và phim nghệ thuật.

Năm 2013, Song Hye Kyo trở lại mạnh mẽ với Gió Đông Năm Ấy đóng cùng Jo In Sung. Bộ phim giúp cô lấy lại vị thế đỉnh cao nhờ diễn xuất cảm xúc và visual được ca ngợi là “đẹp như tranh”. Năm 2016, Song Hye Kyo tạo nên một trong những hiện tượng lớn nhất lịch sử drama Hàn với Hậu Duệ Mặt Trời. Vai bác sĩ Kang Mo Yeon của cô cùng chuyện tình với đại úy Yoo Shi Jin do Song Joong Ki thủ vai đã tạo nên cơn sốt khắp châu Á.

Sau bộ phim, Song Hye Kyo trở thành gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu xa xỉ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang và trang sức. Cô cũng được xem là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc có sức ảnh hưởng thời trang lớn nhất. Sau một thời gian hoạt động chọn lọc, Song Hye Kyo trở lại với The Glory, tác phẩm được xem là bước ngoặt lớn nhất trong diễn xuất của cô. Vai diễn này giúp cô nhận được những lời khen lớn nhất sự nghiệp về khả năng diễn nội tâm, đa dang cảm xúc cảm xúc và ánh mắt đầy sức nặng. Bộ phim cũng trở thành hit toàn cầu của Netflix, đưa tên tuổi Song Hye Kyo bùng nổ trở lại ở thị trường quốc tế.

Đến năm 2026, Song Hye Kyo vẫn là một trong những ngôi sao hạng A quyền lực nhất Hàn Quốc. Cô hoạt động mạnh ở cả mảng thời trang, quảng cáo lẫn phim ảnh, đồng thời duy trì sức hút rất lớn trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Hiện cô đang chuẩn bị trở lại với series Netflix Slowly and Intensely (còn được biết đến với tên Tantara hoặc Show Business), đóng cùng Gong Yoo. Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960–1980, được đầu tư kinh phí rất lớn và là một trong những dự án được mong chờ nhất năm 2026.