Tiền bạc mất có thể kiếm lại, cơ hội lỡ có thể tìm thêm, nhưng hai điều dưới đây một khi đã đánh mất thì khó mà hàn gắn: N iềm tin và tấm chân tình. Niềm tin như làn nước trong, một khi bị vẩn đục sẽ khó trở lại nguyên vẹn; chân tình như chiếc gương, đã vỡ rồi thì không thể ghép lại hoàn hảo. Giữ được hai thứ này là giữ được sự ấm áp, sự gắn kết và những điều đẹp nhất trong đời.

1. Niềm tin – sợi dây vô hình kết nối trái tim

Niềm tin giống như dòng nước mát, trong vắt và thuần khiết. Một khi bị nhuốm bẩn bởi sự nghi ngờ hay dối trá, rất khó để trở lại nguyên lành. Người ta tin bạn nghĩa là họ bỏ xuống hàng rào phòng bị, mở cánh cửa lòng để bạn bước vào. Bởi tin tưởng, họ mới không giấu giếm; bởi coi trọng, họ mới dám phơi bày mọi điều.

Được người khác tin là một loại may mắn, nhưng giữ được sự tin ấy lại là cả một nghệ thuật sống. Đừng bao giờ để người đã tin mình phải thất vọng, bởi một khi niềm tin rạn nứt, mọi khoảng cách sẽ lại hình thành.





2. Chân tình – món quà quý giá không thể mua

Tấm chân tình là thứ không thể cân đo đong đếm, lại càng không thể mua bằng tiền. Khi ai đó yêu thương, quan tâm bạn thật lòng, nghĩa là họ đã trao cả trái tim. Bởi trân trọng, họ mới sẵn sàng nhường nhịn; bởi thương mến, họ mới chịu hy sinh.

Nếu một ngày, người hết mực yêu thương bạn lại bị bạn làm tổn thương, vết đau ấy sẽ hằn sâu như nhát dao vào tim. Và cũng như chiếc gương đã vỡ, dù có ghép lại vẫn còn nguyên những đường nứt không thể xóa.





3. Đừng để người tin mình phải lạnh lòng, đừng để người thương mình phải rời xa

Cả niềm tin và chân tình đều là những "tài sản" vô giá mà đời không dễ ban tặng lần thứ hai. Khi bạn thật lòng, người khác mới dám thật dạ; khi bạn biết ấm lòng người khác, tình cảm mới khăng khít bền lâu.

Trong suốt cuộc đời, số người thật sự đối tốt với bạn có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một khi đã gặp, xin hãy trân trọng, đừng tính toán, đừng lợi dụng. Bởi đánh mất họ, bạn sẽ mất đi cả một phần ấm áp của đời mình.