"Ca dao hồn Việt" - Dự án mang vẻ đẹp của tiếng Việt đến với cộng đồng quốc tế

Trong dòng chảy mạnh mẽ của thời đại số, các giá trị văn hóa truyền thống lại càng trở thành tâm điểm được quan tâm hơn hết. Trước thực trạng đó, dự án "Ca Dao Hồn Việt" được xây dựng như một giải pháp truyền thông mang tính thời đại, nhằm giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của ca dao trong đời sống hôm nay.

Dự án khai thác hình tượng hạt gạo như một ẩn dụ giàu ý nghĩa để làm nổi bật chiều sâu của ca dao. Cũng như hạt gạo gắn bó với đời sống thường nhật, ca dao thấm sâu vào tâm hồn người Việt một cách giản dị và bền bỉ. Nếu hạt gạo là kết tinh của trời đất và công sức lao động thì ca dao là sự chắt lọc từ trải nghiệm sống và lịch sử dân tộc. Ẩn sau vẻ mộc mạc là những lớp nghĩa sâu sắc, giống như hạt gạo với lớp vỏ sần nhưng bên trong trắng ngần. Chính cách tiếp cận này giúp công chúng không chỉ cảm nhận sự thú vị ban đầu, mà còn từng bước khám phá chiều sâu văn hóa Việt một cách tự nhiên và giàu cảm xúc.

Hình ảnh bộ nhận diện của dự án "Ca Dao Hồn Việt" (Ảnh: BTC)

Mục đích cốt lõi của dự án không chỉ nằm ở việc lưu giữ mà còn mong muốn ca dao được đi sâu và bền hơn trong đời sống giới trẻ, giống như cách mà các thế hệ trước đã lưu truyền hàng ngàn năm nay. Bên cạnh truyền thông trên các trang mạng xã hội, dự án còn hứa hẹn mang đến những hoạt động trải nghiệm nhằm tăng tính tương tác như: Cuộc thi tái hiện ca dao tục ngữ qua ảnh, cuộc thi sáng tạo video clip dành cho kiều bào Việt Nam tại nước ngoài, triển lãm nghệ thuật kết hợp kịch ứng tác.

Thông qua đó, dự án mang ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các thế hệ. Qua việc tìm hiểu và hiểu sâu ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ, người trẻ không chỉ hiểu về nếp sống của thế hệ đi trước mà còn có thể tìm được điểm chung và sự đồng cảm. Nhờ đó, ca dao không còn là những câu chữ cũ kỹ, mà trở thành nguồn cảm hứng mới mẻ, gần gũi với giới trẻ.

Một ý nghĩa sâu sắc khác của dự án là góp phần bảo tồn và phát triển tiếng Việt như một hệ sinh thái ngôn ngữ đa tầng. Mỗi câu ca dao đều chứa đựng nhiều lớp nghĩa, phản ánh đời sống, tư duy và cảm xúc của người Việt. Khi được khai thác dưới góc nhìn sáng tạo, ca dao không chỉ là nội dung để học, mà còn là trải nghiệm để cảm nhận. Điều này đặc biệt hữu ích đối với người nước ngoài học tiếng Việt, giúp họ hiểu ngôn ngữ không chỉ qua từ vựng, mà còn qua chiều sâu văn hóa.

Chia sẻ khi đồng hành cùng dự án, GS. TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XII cho biết: "Nhờ tham gia cố vấn cho Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, tôi được biết đến dự án Ca Dao Hồn Việt. Khi được đọc thông tin dự án, tôi thấy rất thích thú với sáng kiến hữu ích, và quan trọng nhất là với ý thức của người trẻ trong việc bảo vệ, phát triển, nâng niu và truyền bá văn hóa dân tộc".

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (Ảnh: BTC dự án)

"Ca Dao Hồn Việt" là nỗ lực của một nhóm bạn trẻ trên hành trình lan tỏa tình yêu dành cho văn hóa quê nhà. Bằng cách làm này, dự án đã góp phần viết tiếp hành trình của ca dao trong đời sống người Việt ở thời đại mới.