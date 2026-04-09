Khám phá điểm đến du lịch mới nổi, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa

Gần đây, làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa, Vĩnh Long đang nổi lên như một điểm đến du lịch mới nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên và đời sống văn hóa địa phương.



Không ồn ào, đông đúc như các trung tâm du lịch lớn, Nhị Hòa mang đến cho du khách không gian yên bình, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Du khách đến Nhị Hòa có thể tham gia nhiều hoạt động như khám phá cảnh quan sông nước, trải nghiệm sinh hoạt của người dân địa phương, thưởng thức ẩm thực đặc trưng hay tham gia các hoạt động nông nghiệp. Chính những yếu tố này tạo nên sức hút riêng, giúp điểm đến ghi dấu ấn với những ai tìm kiếm trải nghiệm chân thực.

Theo các đơn vị lữ hành TP Hồ Chí Minh, xu hướng du lịch hiện nay đang chuyển dịch mạnh sang các điểm đến gần, chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm. Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa nhờ đó có nhiều lợi thế để phát triển, đặc biệt trong bối cảnh giá vé máy bay và chi phí du lịch tăng cao.

Đánh giá về tiềm năng này, ông Lại Minh Duy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại TST (TSTtourist), cho rằng du lịch cộng đồng là hướng đi phù hợp cho những địa phương như Nhị Hòa.

"Điểm đặc biệt của du lịch cộng đồng là du khách không chỉ tham quan mà còn được hòa mình vào đời sống bản địa. Chính sự chân thật, gần gũi đó tạo nên giá trị khác biệt, khiến du khách muốn quay lại", ông Duy chia sẻ.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, theo ông Lại Minh Duy, Nhị Hòa cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng.

Việc giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường cũng là yếu tố then chốt giúp điểm đến duy trì sức hấp dẫn lâu dài. Bên cạnh đó, việc kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, ứng dụng công nghệ trong quảng bá và xây dựng tour tuyến phù hợp sẽ giúp Nhị Hòa tiếp cận rộng hơn với du khách trong và ngoài nước.

Theo các chuyên gia du lịch, để du lịch Nhị Hòa cần phát triển theo hướng "nhỏ nhưng chất lượng", tránh khai thác ồ ạt làm mất đi giá trị tự nhiên và văn hóa vốn có. Khi được quy hoạch bài bản, đây có thể trở thành mô hình tiêu biểu cho phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi và tái cấu trúc, những điểm đến như làng du lịch cộng dồng Nhị Hòa không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn mở ra hướng đi mới dựa trên giá trị bản địa và phát triển bền vững.

