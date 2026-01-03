Khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 - "Nghìn nét Việt trên đất Tiên"

Lễ hội diễn ra từ 10h30 đến 12h30, là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới Bính Ngọ 2026, mang ý nghĩa tôn vinh giá trị truyền thống dân tộc, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt thông qua những biểu tượng gắn liền với đời sống tinh thần người Việt như thư pháp, áo dài và lụa Việt.

Hơn 1.000 thư pháp gia đồng diễn, gửi gắm khát vọng năm mới

Điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là màn đồng diễn nghệ thuật thư pháp quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 1.000 thư pháp gia đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong không gian mở của Mega Central Suối Tiên, hàng ngàn nét bút cùng lúc thăng hoa, tạo nên một "bức tranh sống" đầy cảm xúc, tôn vinh chiều sâu chữ Việt và tinh thần hiếu học của dân tộc.

Hoạt động khai bút đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn gửi gắm thông điệp về một năm mới bình an, thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững, thể hiện khát vọng chung của cộng đồng trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Không gian trải nghiệm văn hóa đậm đà bản sắc

Lễ hội được tổ chức theo mô hình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn và không gian trải nghiệm, mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, giàu giá trị truyền thống. Bên cạnh đồng diễn thư pháp là các tiết mục giao lưu âm nhạc dân tộc, trình diễn áo dài – lụa Việt truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp người Việt và tinh hoa nghề thủ công.

Đáng chú ý, không gian tặng chữ thư pháp miễn phí thu hút đông đảo người dân và du khách. Những con chữ đầu năm mang ý nghĩa chúc phúc, an lành, học hành tấn tới, gia đạo hưng thịnh, trở thành món quà tinh thần giàu giá trị, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển du lịch

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đánh giá Lễ hội Văn hóa Việt Nam là một sản phẩm văn hóa – du lịch mới, mang đậm bản sắc dân tộc và có tiềm năng giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước.

Theo ông, công tác tổ chức bài bản cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân đã tạo nên không khí khởi đầu năm mới sôi động, nhiều kỳ vọng. Ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng lễ hội sẽ từng bước trở thành sản phẩm văn hóa định kỳ, được các doanh nghiệp lữ hành đưa vào chương trình tour, góp phần tạo sức hút bền vững cho điểm đến.

Suối Tiên – nơi văn hóa là mạch nguồn cốt lõi

Đại diện Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, suốt hơn 30 năm hình thành và phát triển, Suối Tiên luôn kiên định với quan điểm lấy văn hóa làm nền tảng. Tinh thần ấy được khẳng định ngay từ những ngày đầu xây dựng, với định hướng "không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là không gian gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt".

Từ các lễ hội truyền thống như Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Trái cây Nam Bộ đến những sự kiện văn hóa quy mô lớn, Suối Tiên từng bước khắc họa hành trình riêng biệt, nơi các giá trị dân tộc được thắp sáng trong đời sống đương đại và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa tinh hoa Việt, kết nối quá khứ và hiện tại

Với thông điệp "Nghìn nét Việt trên đất Tiên", Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa đầu xuân giàu bản sắc, nơi quá khứ – hiện tại – tương lai giao thoa trong từng trải nghiệm. Thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và tương tác, lễ hội góp phần nuôi dưỡng cảm xúc văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Từ một điểm đến du lịch văn hóa đặc sắc của TP.HCM, Suối Tiên tiếp tục khẳng định vai trò là không gian hội tụ và sáng tạo văn hóa, đóng góp thiết thực vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.