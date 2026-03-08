Những ngày gần đây, chỉ cần lướt vài phút trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng hỏi mua, chia sẻ kinh nghiệm hoặc tranh luận về một sản phẩm đang được gọi là "bút tiêm giảm cân".

Có người khoe giảm 6-8kg chỉ sau vài tuần. Có người lại thận trọng hỏi: "Đây là thuốc gì? Có được Bộ Y tế cấp phép không?". Và cũng không ít ý kiến bày tỏ lo ngại: Liệu việc tự ý tiêm thuốc giảm cân theo trào lưu có an toàn?

Câu chuyện về "bút giảm cân" vì thế đang trở thành một hiện tượng đáng chú ý trong đời sống sức khỏe hiện nay.

Khi "bút tiêm giảm cân" thành trào lưu trên mạng

Trong nhiều hội nhóm về làm đẹp, giảm cân, những bài đăng hỏi mua loại bút tiêm màu xanh hay màu xám liên tục xuất hiện.

Một người dùng mạng viết: "Ai giải thích giúp nguyên lý của bút giảm cân này là gì? Có được Bộ Y tế cấp phép không? Nghe quảng cáo mà ham quá".

Ở chiều ngược lại, nhiều người khẳng định đã thử và thấy hiệu quả. Có người chia sẻ đã giảm 8kg sau vài tháng sử dụng. Một số khác nói rằng loại bút này vốn là thuốc điều trị tiểu đường nhưng hiện được dùng để giảm cân.

Không chỉ trao đổi kinh nghiệm, việc mua bán cũng diễn ra khá công khai. Nhiều tài khoản quảng cáo sản phẩm có nguồn từ Nhật, Mỹ hoặc châu Âu, bán theo hộp hoặc theo từng cây bút tiêm.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng có người bày tỏ sự nghi ngờ: "Thuốc tiêm mà mua bán dễ thế này thì có đáng lo không?".

“Bút tiêm giảm cân” thực chất là thuốc gì?

Chia sẻ về điều này, TS Nguyễn Hồng Vũ (đang làm nghiên cứu tại Mỹ) cho biết: Gọi là "bút tiêm giảm cân" vì đây là dạng ống tiêm chứa hoạt chất làm giảm cân. Theo như một số người sử dụng đã review cho thấy thì có những phản ứng phụ như buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, hoặc thậm chí bị giảm thị lực sau khi dùng sản phẩm!

Cũng theo TS Nguyễn Hồng Vũ, các bút tiêm giảm cân loại này thực chất là chứa các dược phẩm bắt chước hormone ruột GLP-𝟏, tác động lên thụ thể để tạo cảm giác no. Một số thuốc nổi tiếng được sử dụng như là Semaglutide – trong Wegovy, Ozempic, Liraglutide - trong Saxenda và Tirzepatide - trong Zepbound hoặc Mounjaro.

Khi GLP-1 bám lên thụ thể (receptor) trong cơ thể, nó gửi tín hiệu tới não ức chế trung tâm đói, tạo cảm giác "no giả tạo". Chính cơ chế này có thể gây một số rắc rối cho cơ thể, bao gồm:

1. Buồn nôn và rối loạn tiêu hóa do thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày, nhu động ruột giảm, thức ăn lên men lâu hơn, dễ táo bón hoặc đầy hơi.

2. Hạ đường huyết tạm thời: GLP-1 tăng tiết insulin phụ thuộc glucose, nghĩa là insulin chỉ tăng khi đường huyết cao. Ở người khỏe mạnh, nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng thấp, nhưng người tiểu đường cần thận trọng.

3. Mờ mắt tạm thời liên quan đến thay đổi đường huyết nhanh, chủ yếu gặp ở người tiểu đường.

4. Viêm tuyến tụyhiếm gặp nhưng nguy hiểm, đặc biệt nếu dùng liều cao hoặc phối hợp với thuốc khác.

5. Ngoài ra, nếu không tập luyện kháng lực hay tập các bài tập sức mạnh và bổ sung đủ protein, một phần giảm cân không phải mỡ mà là khối cơ, chiếm khoảng 10–25% tổng giảm cân.

Vì những nguy cơ này, các thuốc GLP-1 được xếp vào nhóm kê đơn (prescription), chứ không thể mua tự do (over the counter). TS Nguyễn Hồng Vũ cho biết thêm, việc sử dụng chỉ nên khi lợi ích vượt trội so với nguy cơ, dựa trên bệnh nền và tình trạng cơ thể. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng khuyến cáo mọi người chỉ dùng loại thuốc này khi chỉ số khối cơ thể (BMI) ≥30 hoặc ≥27 kèm bệnh chuyển hóa, bắt đầu liều thấp, tăng dần, và luôn kết hợp chế độ ăn giảm năng lượng và tập luyện.

Còn với người khỏe mạnh, không có bệnh nền, KHÔNG NÊN dùng bút tiêm giảm cân vì những lợi ích không đáng đánh đổi với những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe.