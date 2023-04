Búp bê Barbie mắc hội chứng Down đầu tiên trên thế giới, trở thành đại diện mới của vẻ đẹp đa dạng

Mattel là một công ty sản xuất đồ chơi của Mỹ và được thành lập từ năm 1945, một trong những sản phẩm đồ chơi nổi tiếng và quen thuộc của công ty này là búp bê Barbie. Gần đây, tập đoàn chuẩn bị tung ra một mẫu búp bê Barbie mới thuộc dòng sản phẩm Barbie Fashionista, sản phẩm đồ chơi có mục đích là giúp trẻ em nhận thức được các hình thái khác nhau của vẻ đẹp, đồng thời xóa bỏ những hành vi kỳ thị người khiếm khuyết về thể chất.

Động thái mới nhất này của Mattel đồng thời khích lệ và động viên những trẻ em mắc hội chứng Down. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ, khoảng 6.000 trẻ sinh ra ở Mỹ mỗi năm mắc hội chứng Down, khiến nó trở thành một trong những căn bệnh về nhiễm sắc thể phổ biến nhất tại nước này. Nguyên nhân gây ra hội chứng Down là do sự dư thừa nhiễm sắc thể số 21, dẫn đến chậm phát triển nhận thức cùng những khác biệt về mặt thể chất.

Kandi Pickard, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội, phát biểu: “Điều này có ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng mắc hội chứng Down, bởi đây là lần đầu tiên trong đời các em được chơi với những con búp bê tượng trưng cho chính mình. Dòng búp bê Barbie này cũng như một lời nhắc nhở rằng đừng nên đánh giá thấp bản thân. Đây là một bước tiến lớn giúp chúng tôi có thể hòa nhập với mọi người và cũng là một khoảnh khắc không thể quên được”.

Ellie Goldstein, một người mẫu Anh quốc mắc hội chứng Down, đã rất vui khi có thể trở thành một phần trong chiến dịch

Ellie Goldstein, một người mẫu Anh quốc mắc hội chứng Down, đã xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo với dòng búp bê Barbie mới. Nữ người mẫu không giấu được niềm vui, cô nhận định: “Điều quan trọng là chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt của nhau. Mọi người nên biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người như chúng tôi”.

Ebby Bassey, một người mẹ có con mắc hội chứng Down, cho biết: “Đây là một chiến thắng tuyệt vời cho những ai luôn đấu tranh để trẻ em mắc bệnh Down được quan tâm và công nhận trong xã hội”.

Nghiên cứu kỹ lưỡng để búp bê thể hiện đúng tinh thần đa dạng

Với sản phẩm Barbie Fashionista lần này, Mattel đã hợp tác với Hiệp hội Hội chứng Down Toàn quốc tại Mỹ nhằm thiết kế chính xác hình dạng, đặc điểm, quần áo và phụ kiện cho búp bê giống với người mắc hội chứng Down. Khuôn mặt tròn hơn, đôi tai nhỏ hơn, sống mũi phẳng và đôi mắt xếch hình quả hạnh nhân.

Ngoài ra, lòng bàn tay của búp bê có một đường chỉ tay lớn cắt ngang qua - đặc trưng của người mắc hội chứng Down. Thêm vào đó, búp bê cũng đeo một nẹp chỉnh hình màu hồng cùng đôi giày thể thao có khoá kéo tượng trưng cho một số trẻ em mắc hội chứng Down phải dùng nẹp để hỗ trợ bàn chân.

Một số mẫu búp bê trong bộ sưu tập Barbie Fashionista

Theo Mattel, mẫu váy mới của Barbie có hình con bướm cùng với màu vàng và xanh lam, là những biểu tượng và màu sắc đại diện cho hội chứng Down. Búp bê đeo chiếc vòng cổ màu hồng có mặt dây chuyền hình chữ V hướng lên, biểu tượng cho 3 nhiễm sắc thể thứ 21, nguyên nhân gây ra hội chứng Down.

Có thể thấy, mọi chi tiết đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để búp bê thể hiện đúng hình mẫu đại diện nhất.

Lisa McKnight, Phó chủ tịch điều hành của Mattel, chia sẻ: “Chúng tôi muốn các em nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong búp bê Barbie, đồng thời khuyến khích các em chơi với những con búp bê có vẻ ngoài không giống mình”. Hiện sản phẩm búp bê này đã có mặt trên thị trường với mức giá gần 11 USD (258 nghìn VNĐ).

Được biết, có thời điểm tập đoàn Mattel phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã sản xuất ra búp bê với tỷ lệ cơ thể thiếu thực tế, đặc biệt là mẫu búp bê Barbie ra mắt năm 1959, búp bê có làn da trắng sáng, dáng người mảnh khảnh, eo nhỏ, ngực nở và luôn bước đi trên đôi giày cao gót không tưởng.

Đến năm 2016, sau khi đối mặt với sụt giảm doanh số bán hàng nghiêm trọng, Mattel đã thay đổi cách chế tác Barbie theo mẫu hình thực tế hơn. Barbie Fashionista, bộ sưu tập được ra mắt vào năm 2022, có nhiều loại búp bê độc đáo như búp bê gắn gắn chân giả, búp bê gắn máy trợ thính, búp bê ngồi xe lăn và búp bê mắc bệnh bạch biến (một căn bệnh khiến làn da bị mất sắc tố melanin, tạo thành những đốm trắng trên da).

Vào năm 2017, Mattel cho ra mắt một con búp bê đội khăn trùm đầu mô phỏng theo Ibtihaj Muhammad. Cô là vận động viên đấu kiếm người Mỹ đầu tiên mặc trang phục này thi đấu và giành huy chương Olympic.