Buồn của Shin Min Ah - Kim Woo Bin

Suốt 1 tuần qua, công chúng châu Á dậy sóng khi Shin Min Ah - Kim Woo Bin tuyên bố tổ chức đám cưới vào ngày 20/12 tại Seoul (Hàn Quốc). Hiện công chúng luôn dõi theo "nhất cử nhất động" của Shin Min Ah - Kim Woo Bin, đồng thời "bật chế độ hóng" danh sách dàn khách mời trong hôn lễ được mong chờ nhất Kbiz vào tháng 12 tới đây.

Tới sáng 28/11, tờ Xportsnews bất ngờ công bố 1 thông tin không mấy vui vẻ đối với người hâm mộ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo đó, giọng ca hàng đầu Kpop D.O. (EXO) sẽ không thể tới dự đám cưới cặp đôi vàng. Nguồn tin cho biết D.O. sẽ cùng EXO tham dự lễ trao giải Melon Music Awards vào lúc 5 giờ chiều ngày 20/12. Trong khi đó, theo như thông tin ghi trên thiệp cưới, hôn lễ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin được tổ chức vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Tờ Xportsnews nhận định, D.O. sẽ không thể tới chung vui tại hôn lễ của người anh thân thiết do vướng lịch trình ở lễ trao giải lớn.

D.O. không thể tới dự hôn lễ của người anh thân thiết Kim Woo Bin

Trên thiệp cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin có ghi rõ 2 ngôi sao sẽ tổ chức hôn lễ vào 7 giờ tối ngày 20/12

Tình bạn đẹp của D.O. và Kim Woo Bin khiến công chúng ngưỡng mộ

Thông tin gây tiếc nuối âu cũng là bởi công chúng rất mong chờ mỹ nam EXO sẽ hát chúc mừng trong hôn lễ của anh bạn thân Kim Woo Bin. Ngoài ra, người hâm mộ cũng từng rất ngóng đợi màn kết hợp của D.O. và Lee Kwang Soo trên sân khấu đám cưới, thế nhưng giờ đây ước mơ đó đã hoàn toàn vỡ vụn.

Trước đó vào trưa 20/11, Kim Woo Bin tuyên bố anh sẽ làm đám cưới với Shin Min Ah vào tháng 12. Trên fancafe, nam tài tử họ Kim đăng lá thư viết tay công bố tin kết hôn, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ nhận được những lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Được biết, cặp đôi vàng sẽ tổ chức đám cưới tại khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul. Trước đó, Song Joong Ki - Song Hye Kyo từng trao lời thề nguyện tại khách sạn nổi tiếng này.

Đại diện phía Shin Min Ah - Kim Woo Bin cho biết 2 ngôi sao chỉ tổ chức 1 lễ cưới riêng tư và mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết tới chung vui. Dù vậy, fan vẫn hy vọng rằng hôn lễ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ củ sâm.

Lễ cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ được diễn ra ở khách sạn The Shilla vào hôm 20/12 tới đây. 2 ngôi sao dự định chỉ mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết tới chung vui

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.