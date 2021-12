Buồn chán chuyện gia đình, một phụ nữ ra cầu Thăng Long đòi tự tử

Chiều tối 6/12, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) thông tin, đơn vị này mới kịp thời thuyết phục, cứu thành công một người phụ nữ ra cầu Thăng Long tự tử.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 22h30' ngày 5/12, Công an xã Hải Bối, huyện Đông Anh nhận được tin báo của người dân phản ánh về việc có người định tự tử trên tầng 1 cầu Thăng Long.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Khi đến nơi giữa tầng 1 cầu Thăng Long, phát hiện 1 người phụ nữ đang đứng ngoài lan can cầu, công an xã đã tuyên truyền vận động cô gái, nhưng cô gái trẻ không nghe và có ý định nhảy xuống.

Nhận thấy tình hình đang xấu đi, 2 đồng chí công an xã đã nhanh trí tiếp cận và đã lao ra tóm chặt lấy tay của cô gái đưa về khu vực an toàn.

Sau đó lực lượng Công an xã Hải Bối đã đưa cô gái về trụ sở công an xã để xác minh, tuyên truyền, trấn an tư tưởng cho cô gái. Qua làm việc được biết cô gái tên là H.T.K.A (sinh năm 1992 ở huyện Giao Thuỷ, Nam Định) do buồn chán chuyện gia đình nên nảy sinh ý tự tử.

Sau khi được vận động chị K.A cũng đã cam kết với cơ quan công an không tái diễn hành động dại dột như trên. Công an xã Hải Bối đã liên hệ được với gia đình và bàn giao chị K.A cho gia đình.

Gia đình chị K.A gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Hải Bối nói riêng và lực lượng công an nói chung, đồng thời cam kết sẽ không để tình trạng trên tái diễn./.