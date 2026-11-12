Buổi tối của Phạm Hương và 2 con trai ở Mỹ

Từ khi rời xa các hoạt động giải trí, cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Không còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, người đẹp chuyển hướng sang kinh doanh hoa tươi, đồng thời dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Trên mạng xã hội, cô vẫn đều đặn cập nhật những khoảnh khắc đời thường, từ công việc nội trợ đến các hoạt động vui chơi cùng hai con trai.

Mới đây, Phạm Hương tiếp tục hé lộ hình ảnh một buổi tối bên gia đình tại Mỹ. Nàng hậu đưa hai quý tử đi ăn uống trong không gian sang trọng, được bài trí chỉn chu. Qua những khung hình được chia sẻ, có thể thấy mẹ con cô tận hưởng khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ bên nhau. Đáng chú ý, ông xã doanh nhân không xuất hiện trong loạt ảnh lần này. Đây cũng là điều không quá bất ngờ bởi Phạm Hương vốn có nguyên tắc riêng trong việc giữ kín hình ảnh và thông tin về bạn đời.

Bên cạnh không gian dùng bữa sang trọng, diện mạo của hai nhóc tỳ cũng khiến người hâm mộ chú ý. Maximus và Apollo nay đã lớn phổng phao, ngày càng ra dáng những cậu bé tinh nghịch. Qua những hình ảnh được mẹ chia sẻ, hai con thường xuyên đồng hành cùng cô trong các hoạt động thường ngày. Cuộc sống tại Mỹ của Phạm Hương vì thế cũng xoay quanh những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp bên các con.

Con trai út của Phạm Hương nay đã lớn rõ

Nhóc tỳ đầu lòng nhà Phạm Hương đi ăn tối cùng mẹ

Người đẹp ăn món sang trọng, các món ăn bắt mắt

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và từng là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn của showbiz Việt. Sau thời gian hoạt động sôi nổi, cô sang Mỹ sinh sống từ năm 2018, dần rút khỏi các hoạt động giải trí thường xuyên để tập trung cho cuộc sống riêng và công việc kinh doanh.

Tại xứ cờ hoa, người đẹp phát triển công việc liên quan đến hoa tươi. Cô thường xuyên chia sẻ những sản phẩm cắm hoa, cách trang trí không gian sống bằng hoa theo mùa và các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Phạm Hương dành nhiều thời gian chăm sóc hai con trai Maximus và Apollo. Những hình ảnh về sinh hoạt gia đình, các dịp lễ hay những bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo giúp người hâm mộ phần nào hình dung cuộc sống hiện tại của nàng hậu.

Phạm Hương có cuộc sống hôn nhân bình yên ở Mỹ

Dù đã công khai có con và chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên gia đình, Phạm Hương vẫn khá kín tiếng về người bạn đời. Cô hiếm khi đăng tải hình ảnh rõ mặt hay tiết lộ những thông tin chi tiết về chồng. Quan điểm này từng được người đẹp lý giải trong một lần chia sẻ với truyền thông.

Phạm Hương cho biết: “Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng”.