Đây chắc chắn là phim cổ trang Việt hot nhất Tết 2027, Trấn Thành phải dè chừng rồi đây!

Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim vừa chính thức tung teaser trailer, ấn định ngày khởi chiếu vào Mùng 1 Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, bộ phim của đạo diễn Victor Vũ sẽ ra rạp cùng thời điểm với dự án mới của Trấn Thành, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh trực diện đáng chú ý tại phòng vé đầu năm sau. Tiếp nối thành công của Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, phần phim mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện độc lập, dàn nhân vật hoàn toàn mới và đặc biệt là sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan trong một vai diễn đầy bí ẩn.

Teaser trailer Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim

Ngay từ những giây đầu tiên, teaser đã mở ra một khung cảnh rợn người với hàng loạt thi thể nằm la liệt trên một con thuyền. Những nạn nhân đều có tình trạng tử vong vô cùng thảm khốc, cơ thể xuất hiện những vết thương kỳ dị, làn da biến dạng và những mảng tổn thương trông như đã phân hủy. Giữa khung cảnh tang tóc ấy, một lời thoại bí ẩn vang lên: "Họ không phải là người". Ngay sau đó là sự xuất hiện của Thám Tử Kiên (Quốc Huy), mở ra một đại kỳ án mới với hàng loạt tình tiết vượt khỏi những suy luận thông thường của con người.

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Không còn là vụ án trong phần phim trước, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim đưa nhân vật chính bước vào một hành trình phá án hoàn toàn mới, với những thế lực bí ẩn và lời nguyền mang màu sắc tâm linh. Những hình ảnh được hé lộ cho thấy vụ việc lần này có quy mô phức tạp, liên quan đến nhiều nhân vật thuộc những tầng lớp khác nhau. Đặc biệt, những dấu vết kinh hoàng trên thi thể các nạn nhân cùng lời thoại đầy ám ảnh khiến khán giả không khỏi tò mò về bản chất thực sự của vụ án. Liệu tất cả chỉ là một âm mưu được sắp đặt tinh vi hay thực sự tồn tại những thế lực nằm ngoài khả năng lý giải của con người?

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của teaser là sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan trong vai Quan Khắc Lập. Nhân vật này chưa từng xuất hiện trong Người Vợ Cuối Cùng và Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, hứa hẹn tạo nên đối trọng đáng gờm với Thám Tử Kiên ở phần phim mới. Dù thời lượng xuất hiện trong teaser chưa nhiều, hình ảnh Quan Khắc Lập đã gợi cảm giác về một nhân vật có vị thế và sức ảnh hưởng không nhỏ trong câu chuyện. Với ngoại hình phong trần, gương mặt góc cạnh cùng khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý, Quách Ngọc Ngoan được kỳ vọng sẽ tạo nên màn đối đầu đáng chú ý với Quốc Huy. Đây cũng là cuộc chạm trán rất đáng chờ đợi giữa hai nhân vật nam có màu sắc đối lập, khi một người đại diện cho óc suy luận và hành trình tìm kiếm sự thật, người còn lại được dự đoán sẽ nắm giữ những bí mật quan trọng của đại kỳ án.

(Ảnh: NSX)

Bên cạnh Quách Ngọc Ngoan, teaser còn giới thiệu hàng loạt gương mặt mới sẽ đồng hành cùng hành trình phá án của Kiên. Vĩnh Đam đảm nhận vai thám tử Quyết, trong khi Rima Thanh Vy xuất hiện với vai kỹ nữ Đào. Nhân vật của Rima Thanh Vy đặc biệt gây chú ý khi có thời lượng xuất hiện khá nổi bật xuyên suốt những hình ảnh được hé lộ. Cô xuất hiện giữa không gian tửu lầu với vẻ ngoài bí ẩn, góp phần mở ra những mối quan hệ phức tạp xoay quanh vụ án. Ngoài ra, dàn diễn viên còn có Quỳnh Anh Shyn trong vai kỹ nữ Huệ, Lynhci vai Liễu - quản lý tửu lầu, Hoàng Long (Long Bún) vai Thuận An, Lê Minh Thuấn vai Vĩnh Sẹo cùng nhiều gương mặt khác. Những nhân vật này hứa hẹn sẽ tạo nên mạng lưới quan hệ chằng chịt, khiến hành trình tìm kiếm sự thật của Thám Tử Kiên thêm phần khó lường.

(Ảnh: NSX)

Một chi tiết khác khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm là sự trở lại của Đinh Ngọc Diệp trong vai Hai Mẫn. Khác với những nhân vật mới xuất hiện xuyên suốt teaser, Hai Mẫn chỉ lộ diện trong vài giây cuối cùng. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn giữ nguyên phong thái sang trọng, quý phái và ánh mắt sắc sảo từng khiến khán giả yêu thích ở phần phim trước. Sự xuất hiện ngắn ngủi này lập tức gợi ra nhiều câu hỏi về vai trò của Hai Mẫn trong câu chuyện mới. Liệu cô có tiếp tục là nữ chính, đồng hành cùng Thám Tử Kiên trong hành trình phá án hay lần này sẽ đảm nhận một vị trí hoàn toàn khác? Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai nhân vật có được phát triển thêm hay không cũng là điều khiến người hâm mộ tò mò.

Ở phần phim trước, sự kết hợp giữa Quốc Huy và Đinh Ngọc Diệp đã tạo nên một cặp đôi được đông đảo khán giả yêu thích. Một Thám Tử Kiên thông minh, điềm tĩnh, có phần lạnh lùng kết hợp với mợ Hai Mẫn sắc sảo, tinh tế tạo nên màu sắc thú vị cho câu chuyện. Bởi vậy, việc Hai Mẫn chỉ xuất hiện thoáng qua trong teaser lần này càng khiến khán giả mong chờ những thông tin tiếp theo từ nhà sản xuất.

(Ảnh: NSX)

Ngoài ra, một điểm cộng đáng chú ý của dự án là sự trở lại của ca khúc Lời Hẹn do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Từng để lại dấu ấn ở phần phim trước, bản nhạc lần này được khoác lên màu sắc ma mị, u tối hơn, phù hợp với không khí bí ẩn và những tình tiết kinh hoàng của đại kỳ án mới.

Với câu chuyện độc lập, bối cảnh cổ trang được đầu tư, dàn diễn viên vừa quen thuộc vừa có nhiều gương mặt mới cùng những bí ẩn chưa có lời giải, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim đang trở thành một trong những cái tên đáng mong chờ nhất đường đua phim Tết 2027. Đặc biệt, đây được xem là đối thủ đáng gờm bậc nhất của Trấn Thành trong cuộc cạnh tranh phòng vé đầu năm sau. Trước đó, Victor Vũ từng không ngần ngại lựa chọn thời điểm 30/4 để đưa phim ra rạp, đối đầu trực diện với Lý Hải và vẫn gặt hái thành công vang dội. Với kinh nghiệm làm phim, sức hút của thương hiệu Thám Tử Kiên cùng sự đầu tư cho phần phim mới, đạo diễn Victor Vũ hoàn toàn có cơ sở để tạo nên một cuộc cạnh tranh quyết liệt. Sự trở lại của Trấn Thành trong mùa phim Tết 2027 vì thế chắc chắn sẽ phải dè chừng đối thủ nặng ký này.