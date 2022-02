Buổi sáng ngủ dậy có "4 việc cần làm" - "5 loại quả nên ăn", tuổi thọ của bạn sẽ được kéo dài, làn da sẽ căng mịn như gái 18

Trường thọ không khó như mọi người nghĩ, thực ra rất đơn giản, chỉ cần bạn thực hiện thói quen sống cân bằng, tập thể dục nhiều hơn, giữ thái độ lạc quan và ngủ đủ giấc. Thực tế, buổi sáng là thời điểm quan trọng để duy trì sức khỏe vì chúng ta vừa trải qua một giấc ngủ dài, cơ thể cần được khởi động để bắt đầu một ngày mới. Khoảng thời gian khi mới thức dậy vào buổi sáng chính là "thời điểm vàng" trong ngày. Người nào thực hiện đủ 4 thói quen tốt, ăn đủ 5 loại quả trong thời điểm này chắc chắn sẽ sống thọ, sống khỏe hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Người sống thọ thường làm 4 việc vào buổi sáng

1. Không dậy quá trễ



Nhìn chung những người sống thọ thường đi ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ kể cả vào cuối tuần, điều ấy tạo cho họ một lịch trình sinh hoạt khoa học và đều đặn, có đủ thời gian để ăn sáng, nghỉ ngơi, vận động.

Ngày nay, nhiều người trẻ có thói quen dậy muộn, nhưng điều này sẽ khiến người bệnh ngày càng cảm thấy mệt mỏi, chân tay nặng nề, tinh thần uể oải, đồng thời làm xáo trộn đồng hồ sinh học của cơ thể.

2. Thức dậy từ từ



Buổi sáng là khoảng thời gian dễ dẫn đến các tai biến về tim mạch và mạch máu não do lúc này độ nhớt máu tăng, quá trình tuần hoàn máu chậm, đồng thời huyết áp sẽ tương đối cao. Nếu bạn bật dậy quá nhanh vào buổi sáng sẽ dễ gây đau đầu, chóng mặt, huyết áp sẽ tăng quá nhanh gây nên tình trạng ngất xỉu, đột quỵ. Thay vì bật dậy quá vội vã, người sống thọ thường dành thêm 3 phút nằm nghỉ trên giường sau đó mới từ từ ngồi dậy.

3. Tập thể dục sau khi ngủ dậy



Người sống thọ thường lựa chọn các bài tập nhẹ sau khi ngủ dậy, ví dụ như chạy bộ, đi bộ nhanh... để có thể cải thiện chức năng tim phổi, tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và giảm mệt mỏi. Buổi sáng không nên tập quá sức, nhất là lúc bụng đói vì dễ gây hạ đường huyết, tụt huyết áp, thậm chí gây tai biến.

4. Uống một cốc nước vào buổi sáng

Sau một đêm ngủ, cơ thể không tránh khỏi tình trạng mất nước. Uống một cốc nước khi bụng đói sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể làm loãng máu và giảm độ nhớt của máu. Đồng thời, nó cũng có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và đánh thức dạ dày hoặc các cơ quan khác. Ngoài ra, hãy hình thành thói quen đi đại tiện vào buổi sáng để kịp thời đào thải các chất độc hại trong cơ thể ra bên ngoài.

5 loại quả nên ăn buổi sáng để da căng mịn, lại sống thọ hơn

1. Quả việt quất

Buổi sáng ăn việt quất rất tốt, nó chứa chất chống oxy hóa mạnh có thể trì hoãn quá trình lão hóa, tăng cường trí nhớ, kích hoạt các tế bào não. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn thêm các loại trái cây có màu sẫm như dâu tây, nho hay anh đào cũng có tác dụng chống oxy hóa.

2. Bưởi

Bưởi rất giàu vitamin C, có thể bảo vệ tế bào não khỏi tác hại của các gốc tự do. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine, chất này ảnh hưởng đến các dây thần kinh chịu trách nhiệm về trí nhớ. Vitamin C cũng có lợi cho quá trình sản xuất collagen cho da đẹp, căng bóng hơn.

3. Chuối

Chuối bảo vệ tim, ngăn ngừa sỏi thận, giảm chứng khó tiêu. Nhờ có tác dụng nhuận tràng, chuối có thể tăng tốc độ bài tiết phân, giúp chị em tránh tích tụ nhiều chất độc và mảnh vụn thức ăn trong cơ thể, từ đó tránh nguy cơ béo phì. Chuối là loại quả chứa nhiều photphat, kali, vitamin E... giúp da trắng sáng. Đồng thời, chuối cùng chứa nhiều vitamin D, hoạt động như một chất khử độc tuyệt vời.

4. Quả bơ

Bơ là loại quả lành mạnh bậc nhất trong bữa sáng. Quả bơ có chứa rất nhiều các carotenoid chống oxy hóa như alpha-carotene, beta-cryptoxanthin, beta-carotene, zeaxanthin và lutein. Những chất này có tác dụng cải thiện tông màu và kết cấu, giúp da mịn màng và căng bóng hơn so với tuổi thật.

5. Quả đu đủ

Ăn đu đủ buổi sáng rất tốt bởin nó có thể cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể. Đu đủ chứa vitamin A, C, B, axit pantothenic, folate và các khoáng chất như đồng, kali và magiê. Chúng cũng chứa các enzym như papain và chymopapain giúp ngăn ngừa tổn thương da bởi các gốc tự do và có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng vi-rút. Phụ nữ ăn đu đủ buổi sáng cũng rất tốt cho da, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất dồi dào trong đu đủ có lợi cho sự đàn hồi của da, giúp giảm thiểu nếp nhăn, giúp điều trị mụn cóc, chàm, mụn thịt và các nốt sần trên da.

https://afamily.vn/buoi-sang-ngu-day-co-4-viec-can-lam-5-loai-qua-nen-an-tuoi-tho-cua-ban-se-duoc-keo-dai-lan-da-se-cang-min-nhu-gai-18-20220224004425928.chn