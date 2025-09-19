Buổi họp phụ huynh đầu năm náo loạn vì sự xuất hiện của 1 người: Đã đẹp trai, thân thế còn khủng thế này!

Trong mắt nhiều người, Quách Phú Thành là "Vũ vương châu Á", là ngôi sao sáng của làng giải trí Hong Kong. Trong mảng phim ảnh, anh cũng lưu dấu ấn với các phim Thám trưởng Lôi Lạc 2, Phong Vân 2, Trường học bá vương, Hàn chiến, Thiện ác đối đầu. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, anh lại là một người cha bình dị, yêu con và coi trọng gia giáo.

Cách đây không lâu, Quách Phú Thành xuất hiện trong một buổi họp phụ huynh của con gái. Đáng lẽ, đó chỉ là một buổi gặp gỡ giữa thầy cô và cha mẹ học sinh. Nhưng sự có mặt của "thiên vương" khiến không khí nghiêm túc lập tức biến thành "buổi họp fan". Phụ huynh xếp hàng xin chữ ký, học sinh tranh nhau chụp hình, còn thầy cô gần như "bị ra rìa".

Câu chuyện dở khóc dở cười ấy cũng phản ánh phần nào sức ảnh hưởng của anh: không chỉ trên sân khấu, mà ngay cả trong đời thường, sự xuất hiện của anh vẫn khiến nhiều người thổn thức. Song, đằng sau bầu không khí náo nhiệt ấy, vẫn là một người cha lặng lẽ ngồi nghe về việc học hành của con.

Quách Phú Thành xuất hiện trong một buổi họp phụ huynh của con gái.

Ông bố điểm 10 của CBiz

Quách Phú Thành rất chú trọng dạy con bằng sự chân thành. Anh chia sẻ, nếu bản thân lỡ sai, sẽ nghiêm túc xin lỗi con gái:

"Đối với trẻ, không thể cười xòa mà cho qua. Mình phải để con hiểu 'xin lỗi' là gì. Đồng thời, khi con sai, tôi cũng yêu cầu các bé học cách nói lời xin lỗi. Đó là một phần của gia giáo".

Ở tuổi gần 60, Quách Phú Thành không giấu niềm vui sắp đón đứa con thứ ba. Anh vẫn chăm chỉ làm việc, chuẩn bị cho liveshow tại Cao Hùng vào tháng 11, song song là lịch quảng bá phim mới. Thế nhưng, dù bận rộn, ông vẫn dành thời gian cho gia đình, thể hiện rõ quan niệm: thành công lớn nhất của một người đàn ông không chỉ nằm ở sự nghiệp, mà còn ở việc làm tròn bổn phận người cha.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó và từng làm nhiều công việc khổ sở để kiếm tiền trước khi nổi tiếng, Quách Phú Thành trải lòng, anh là người trân trọng đồng tiền và thấu hiểu giá trị của việc tiết kiệm hơn bao giờ hết. Vì vậy, anh luôn chú trọng giáo dục con duy trì lối sống, thói quen tốt đó.

Nam tài tử chia sẻ về phương pháp giáo dục con: "Chúng ta cần cho trẻ biết tiền được dùng vào những việc gì. Ví dụ, chúng cần biết những con búp bê mình đang chơi từ đâu mà có được. Nếu được người lớn cho hồng bao thì cần phải dành dụm tiền để sau này mua những món đồ cần thiết".

Quách Phú Thành cho biết, thông qua cách tiết kiệm, các con sẽ học được một điều rằng: Mỗi người cần phải đầu tư thời gian, công sức và sự chăm chỉ mới có thể đạt được những thứ bản thân mong muốn. Anh không bao giờ chiều chuộng con quá đà, để con "coi trời bằng vung" mà thay vào đó chọn cách trò chuyện, chỉ dẫn điều hay lẽ phải để con làm theo.

Nam tài tử luôn hy vọng sẽ dạy dỗ 2 con trở thành những người quản lý tài chính thông minh. Được biết, sao nam họ Quách đã đơn giản hóa lối sống của mình và để mẹ vợ cùng dạy dỗ các cháu. Thay vì sắm hàng hiệu, đồ chơi đắt tiền, bà ngoại bọn trẻ mua cho cháu những món đồ vừa túi tiền và đủ dùng. Trong dịp Tết Nguyên đán, mẹ vợ anh được bắt gặp đi mua sắm cùng 2 cháu tại một cửa hàng thời trang đang giảm giá.

Cách giáo dục con về tài chính của anh nhận được nhiều lời khen ngợi và ủng hộ của nhiều người. Cha mẹ dạy con quản lý tài chính là cách giáo dục thông minh. Điều này giúp trẻ sớm hiểu được giá trị đồng tiền cũng như ý thức tiết kiệm, tránh chi tiêu hoang phí và biết sử dụng quỹ tiền một cách hợp lý.