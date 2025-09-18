Bà mẹ Biên Hoà "xin": Đừng ra đề bài tả về MẸ được không? Đọc tờ giấy đính kèm mà cười 3 ngày chưa xong!

Mới đây, mạng xã hội lại được một phen cười nghiêng ngả khi một bà mẹ ở Biên Hòa (Đồng Nai) chia sẻ bài văn con gái. Bài viết nhận về hơn 60.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn, bởi sự hồn nhiên của con trẻ cộng thêm cách tả quá "độc lạ" khiến ai đọc cũng không nhịn nổi cười.

Bà mẹ "xin": "Làm ơn đừng tả về MẸ được không nhà trường". Và đây chính là "tác phẩm để đời" của con gái: "Mẹ em xăm hình bích đùi (xăm kín bít đùi), nối mi dài 8m. Ai làm gì thì làm lại cho tới. Chửi chồng thì không ai lại. Xăm thêm con rùi (ruồi) ngay cổ. Chiều con số 1.

Con Mẹ M.T".

Ảnh: M.T

Câu chữ non nớt, ngây ngô của học sinh tiểu học vốn đã khiến người lớn bật cười. Nhưng đoạn "nối mi dài 8m" thì thật sự "đỉnh của chóp". Độc giả không khỏi tưởng tượng cảnh người mẹ tung tăng ra đường với hàng mi dài lê thê, chắc phải có người đi sau cuốn bớt vào mới không vướng. Nhiều cư dân mạng trêu: "Quả mi này không chỉ quạt mát cả xóm mà còn chắn gió chống bão luôn!".

Sự phóng đại "trong sáng" này chính là nét đáng yêu ở lứa tuổi tiểu học. Trẻ không có khái niệm đo lường chính xác, chỉ biết rằng cái gì dài thì phải "siêu dài", nên viết thành 8 mét cũng… hợp lý.

Chưa hết, bé còn tiết lộ mẹ mình "xăm hình bích đùi", thực chất là "xăm kín bít đùi" rồi "xăm thêm con rùi ngay cổ". Bé còn vô tư "bóc phốt" mẹ rất "oai phong" trong gia đình, đến mức "chửi chồng thì không ai lại". Cư dân mạng đọc tới đây chỉ biết ôm bụng cười: "Bài tả mẹ mà hóa ra là nhật ký gia đình, kể hết cả chuyện 'quyền lực trong nhà'.

Nhiều người còn bình luận dí dỏm: "Thôi chị ơi, từ giờ nhà trường cứ ra đề tả cảnh hay tả cây, chứ tả mẹ là phụ huynh dễ bị lộ bí mật lắm đó!".

Bài văn của bé nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng. Ai cũng thừa nhận sự hồn nhiên của trẻ nhỏ mang đến niềm vui bất ngờ, khiến người lớn có dịp "xả stress" sau những ngày bận rộn.

Ảnh minh hoạ

Điều thú vị là đằng sau những câu chữ ngây ngô, chúng ta thấy được sự quan sát tinh tế của trẻ em. Các em luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của bố mẹ, từ hàng mi giả, hình xăm, nốt ruồi, cho đến cả những thói quen ứng xử trong gia đình. Có thể bé chưa diễn đạt mạch lạc, nhưng tình cảm dành cho mẹ vẫn hiện rõ: mẹ là "chiều con số 1".

Bài văn của cô bé Biên Hòa không chỉ mang lại tiếng cười mà còn nhắc nhở chúng ta về sự hồn nhiên của tuổi thơ. Những chi tiết phóng đại hay quá thực tế có thể khiến phụ huynh đỏ mặt, nhưng cũng là kỷ niệm đáng yêu không thể quên.

Thế nên, nếu một ngày bạn nhận được bài văn con tả mẹ mà thấy "không giống ai", hãy mỉm cười và trân trọng. Vì biết đâu, chính sự hồn nhiên ấy lại giúp bạn có được những trận cười sảng khoái đến… 3 ngày chưa hết như bà mẹ Biên Hòa kia.