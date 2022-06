Buổi hòa nhạc Bạch Kim sôi động: Nữ hoàng Anh xuất hiện trong video hài hước chưa từng thấy, gia đình hoàng gia gửi lời tri ân ý nghĩa

Tối 4/6 đã diễn ra buổi hòa nhạc mừng đại lễ 70 năm lên ngôi của Nữ hoàng Anh. Vợ chồng Thái tử Charles, nhà Cambridge cùng một số thành viên hoàng gia cao cấp khác đã góp mặt tham dự.



Buổi hòa nhạc ý nghĩa diễn ra ở khuôn viên Cung điện Buckingham với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và 22.000 khách mời. Các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc bao gồm Diana Ross, Elton John, ban nhạc Queen, Adam Lambert và George Ezra. Ngay từ rất sớm đã có hàng dài người hâm mộ đứng xếp hàng, háo hức mong chờ được xem buổi hòa nhạc diễn ra.

Ngoài những bài biểu diễn sôi động, chương trình có sử dụng 70 cột ánh sáng tượng trưng cho triều đại 7 thập kỷ của Nữ hoàng Anh. Màn trình diễn ánh sáng vô cùng ấn tượng với những hình ảnh đặc trưng về người đứng đầu hoàng gia.

Rất đông người hâm mộ đã tập trung tại sân khấu diễn ra buổi hòa nhạc.

Buổi hòa nhạc diễn ra sôi động và rực rỡ sắc màu với hình ảnh Nữ hoàng Anh làm trung tâm sân khấu.

Nhiều nghệ sĩ đã tham gia để tri ân và tôn vinh Nữ hoàng Anh.

Sự xuất hiện bất ngờ của Nữ hoàng Anh

Nữ hoàng đã mở màn cho buổi hòa nhạc bằng video vui nhộn được quay từ trước và giữ bí mật trong nhiều tháng. Cả Nữ hoàng và chú gấu hoạt hình nổi tiếng, hai nhân vật đều được yêu thích ở Anh, đã cùng nhau gõ nhịp bài ca We Will Rock You bằng thìa bạc trên tách trà sứ như một cách độc đáo để kỷ niệm đại lễ.

Trong phân cảnh hài hước đặc biệt kéo dài hai phút rưỡi, người đứng đầu hoàng gia còn tiết lộ bà thích bánh mì mứt cam giống gấu Paddington và luôn giữ một cái trong chiếc túi xách hàng hiệu.

Nữ hoàng Anh trong phân đoạn hài hước.

Nữ hoàng Anh cùng chú gấu hoạt hình nổi tiếng.

Chiếc bánh mì mứt cam giống gấu Paddington được đặt trong túi xách người đứng đầu hoàng gia.

Cung điện cho biết Nữ hoàng rất thích thú khi thực hiện cảnh quay giả tưởng với gấu Paddington. Người phát ngôn của Cung điện nói: "Nữ hoàng vốn nổi tiếng với khiếu hài hước, vì vậy không có gì lạ khi bà quyết định tham gia vào video này. Dù không thể xuất hiện ở buổi hòa nhạc, bà vẫn muốn những người đến xem có một khoảng thời gian tuyệt vời".

Vì vấn đề sức khỏe mà Nữ hoàng Anh phải vắng mặt trong cuộc đua ngựa yêu thích và buổi hòa nhạc ý nghĩa. Bà đã xem chương trình qua màn hình tivi ở Lâu đài Windsor. Đoạn video hài hước của người đứng đầu hoàng gia đã khiến các thành viên trong gia đình cùng khán giả bật cười vui vẻ.

Các thành viên hoàng gia vui vẻ khi xem chương trình hòa nhạc tri ân Nữ hoàng Anh.

Hai công chúa hoàng gia cùng chồng của họ cũng góp mặt tham dự.

Lời tri ân sâu sắc

Thái tử Charles, Hoàng tử William đã đại diện gia đình cùng dân chúng gửi những lời tôn vinh và ca ngợi triều đại 70 năm của Nữ hoàng Anh. Trong bài phát biểu của mình, Thái tử Anh gọi Nữ hoàng là người mẹ yêu quý. Ông cho hay buổi hòa nhạc này cùng hàng loạt hoạt động trong đại lễ Bạch Kim là lời tri ân của tất cả mọi người gửi đến Nữ hoàng.

Thái tử Charles nói rằng, Nữ hoàng không chỉ là vị vua quyền lực mà bà còn là người mẹ tuyệt vời.

"Mẹ đã cùng cười, cùng khóc với chúng tôi. Bà cam kết cả đời phục vụ và cống hiến cho mọi người, mẹ tôi vẫn đang tiếp tục làm như vậy. Và đó là lý vì sao chúng tôi có mặt ở đây. Tất cả đều muốn nói lời cảm ơn đến Nữ hoàng vĩ đại!", Thái tử Charles cho hay.

Thái tử Charles gọi Nữ hoàng Anh là người mẹ yêu quý.

Hoàng tử William ca ngợi bà nội mình.

Hoàng tử William cũng ca ngợi sự lạc quan và bền bỉ của Nữ hoàng Anh trong suốt 70 năm qua. Công tước xứ Cambridge cảm thấy vô cùng tự hào khi có một bà nội đáng kính và tuyệt vời như vậy.

Vợ chồng Harry - Meghan không xuất hiện tại buổi hòa nhạc này. Họ được cho là dành thời gian để tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho con gái Lilibet. Các thành viên cao cấp hoàng gia cũng đã gửi lời chúc sinh nhật cô bé qua tài khoản mạng xã hội chính thức.

