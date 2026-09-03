Người phụ nữ 47 tuổi tử vong đột ngột vì thói quen mê ăn món "càng bổ càng tốt"

Người phụ nữ 47 tuổi xấu số này đã tử vong sau khi bị xuất huyết tiểu não. Theo chia sẻ của gia đình và bác sĩ, bà vốn rất chú trọng sức khỏe, thường xuyên tập luyện, ăn uống điều độ và đặc biệt có thói quen sử dụng các món canh hầm, súp bổ dưỡng gần như mỗi ngày.

Điều khiến gia đình bàng hoàng là người phụ nữ này luôn nghĩ mình đang duy trì một lối sống lành mạnh. Bà thậm chí từng quan niệm rằng những món ăn bổ dưỡng "ăn càng nhiều càng tốt".

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Theo lời kể của người thân, một buổi sáng sau khi thức dậy, bà Vương bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, kèm chóng mặt, buồn nôn và mất thăng bằng. Ban đầu, bà vẫn muốn tiếp tục sinh hoạt và tập thể dục như thường ngày. Tuy nhiên, gia đình nhận thấy các triệu chứng không thuyên giảm nên đưa bà đến bệnh viện sau khoảng 2 giờ.

Kết quả kiểm tra cho thấy bà bị xuất huyết tiểu não. Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, người phụ nữ 47 tuổi không qua khỏi. Sự việc khiến gia đình vô cùng đau đớn bởi bà vốn là người có ý thức chăm sóc sức khỏe. Theo lời chồng, từ sau tuổi 40, bà luôn cố gắng ăn uống lành mạnh, ngủ sớm và duy trì vận động.

Trao đổi về trường hợp này trên chương trình sức khỏe Health 2.0 , bác sĩ Hu Xiuxiu thuộc Bệnh viện Não bộ Nam Kinh (Trung Quốc) cho rằng bản thân các món canh hầm không phải thực phẩm có thể trực tiếp gây xuất huyết não.

Theo bác sĩ, nếu được chế biến hợp lý và ăn với lượng vừa phải, canh hầm hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào các món ăn được xem là bổ, trong khi bỏ qua bệnh nền và hướng dẫn điều trị, có thể tạo ra những rủi ro đáng tiếc.

Ăn quá nhiều vì nghĩ "càng bổ càng tốt"

Các món canh hầm từ thịt, xương, gia cầm hoặc hải sản có thể chứa lượng chất béo, cholesterol, natri và purin đáng kể, tùy nguyên liệu và cách chế biến. Đặc biệt với người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận hoặc rối loạn chuyển hóa, việc thường xuyên ăn những món nhiều muối, nhiều chất béo hoặc quá nhiều năng lượng không phải lựa chọn có lợi. Điều quan trọng là không nên đánh đồng "món bổ" với "ăn càng nhiều càng tốt". Một món ăn dù giàu dinh dưỡng cũng cần được sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.

Nghĩ rằng canh hầm càng lâu càng bổ

Nhiều gia đình có thói quen ninh xương, thịt hoặc hải sản trong thời gian dài vì tin rằng càng hầm lâu, dưỡng chất càng tiết ra nhiều. Thực tế, thời gian nấu không phải thước đo đơn giản để đánh giá giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Một số chất dinh dưỡng có thể thay đổi trong quá trình chế biến, trong khi các thành phần như chất béo, muối hoặc các chất hòa tan từ nguyên liệu vẫn có thể hiện diện đáng kể trong nước dùng. Vì vậy, không nên coi việc hầm càng lâu là cách để "tăng độ bổ" của món ăn.

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Hâm đi hâm lại hoặc bảo quản không đúng cách

Các món canh cá, canh thịt và đặc biệt là món có nguyên liệu dễ hỏng cần được bảo quản đúng cách sau khi nấu. Không nên để thức ăn ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài rồi tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau. Thực phẩm cần được làm nguội và bảo quản lạnh đúng cách, đồng thời hâm nóng kỹ trước khi ăn. Đây chủ yếu là vấn đề an toàn thực phẩm, không nên quy kết việc ăn canh để qua đêm trực tiếp gây xuất huyết não.

Thường xuyên ăn hoặc uống thức ăn quá nóng

Thói quen ăn thức ăn, đồ uống ở nhiệt độ rất cao không có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) từng xếp việc sử dụng đồ uống rất nóng, khoảng trên 65°C, vào nhóm có khả năng liên quan đến ung thư thực quản. Do đó, canh và súp nên được để nguội bớt trước khi sử dụng. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ không có cơ sở để nói rằng chỉ vì uống một bát canh nóng mà một người khỏe mạnh sẽ lập tức bị xuất huyết não.

Điều đáng nói trước khi đột ngột tử vong, bà Vương từng xem nhẹ việc uống thuốc và tái khám vì cho rằng mình đã có chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Theo các bác sĩ trường hợp của bà Vương cho thấy một bài học quan trọng hơn về sức khỏe.

Một chế độ ăn tốt không nằm ở việc tìm một món "đại bổ" rồi sử dụng thật nhiều. Nguyên tắc quan trọng hơn là đa dạng thực phẩm, khẩu phần phù hợp, hạn chế muối và chất béo không lành mạnh, ăn đủ rau quả, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn theo bệnh nền của mỗi người.

Đặc biệt, người mắc tăng huyết áp không nên tự ý bỏ thuốc chỉ vì cảm thấy khỏe hoặc tin rằng chế độ ăn uống, tập luyện đã đủ để kiểm soát bệnh.

Câu chuyện của người phụ nữ 47 tuổi là lời nhắc rằng thực phẩm có thể hỗ trợ sức khỏe, nhưng không có món ăn nào thay thế được việc kiểm soát bệnh mạn tính và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, theo HK01 .