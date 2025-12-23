Con gái Trường Giang - Nhã Phương catwalk 15 giây, netizen xem xong chốt ngay 1 câu!

Sau 7 năm về chung một nhà, Trường Giang và Nhã Phương được ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới, cặp đôi xác nhận thông tin đã có con thứ 3. Thời điểm mới có nhóc tỳ đầu lòng, Trường Giang và Nhã Phương giữ kín bưng dung mạo và thông tin con. Đến những năm gần đây, cả hai mới thoải mái hơn khi cho các nhóc tỳ lên sóng.

Mới đây, khoảnh khắc bé Destiny - con gái đầu lòng của Nhã Phương - Trường Giang tự tin sải bước trên sàn catwalk đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhóc tỳ nhận được nhiều lời khen khi bước đi đầy tự tin trên sàn diễn, không hề rụt rè trước đám đông. Lần hiếm hoi công khai đứng trên sàn diễn thời trang cũng khiến nhiều người thích thú cho rằng nhóc tỳ này sẽ lấn sân tham gia showbiz Việt trong tương lai.

Đoạn clip 15 giây này hút gần nửa triệu người xem, dưới bình luận nhiều người khen ngợi "Destiny đích thị là con nhà nòi!". Với đà phát triển này, nhóc tỳ dự sẽ hot rần rần nếu theo đuổi con đường nghệ thuật như bố mẹ.

Con gái đầu lòng của Nhã Phương - Trường Giang xuất hiện công khai trong một sự kiện. Nguồn: @junia_1610

Bé Destiny được khen ngợi vì sải bước đầy tự tin trước đám đông. Nguồn: @junia_1610

Sau thời gian giấu kín, Trường Giang và Nhã Phương hiện tại đã dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc của con. Về việc công khai diện mạo nhóc tỳ, Trường Giang từng cho biết sẽ chỉ chia sẻ những hình ảnh nếu như con đồng ý.

"Tôi nói khi nào lớn con muốn chụp hình với ba mẹ cho mọi người biết không. Chúng tôi là người đóng phim, bé nói dạ không thì thôi, dạ được thì tôi chụp hình. Con nít phải có quyền của nó, chứ con nít nào mà đưa lên mạng làm điên làm khùng. Phải cho nó cuộc sống bình thường.

Ngày xưa tôi khổ cực nhiều, sau này tôi sẽ cho bé học cái gì cũng được miễn học tốt là được, làm nghề gì cũng được sống đàng hoàng là được. Tài sản con phải tự kiếm, ba mẹ không cho con. Tôi nói thẳng như vậy", Trường Giang cho hay.

Sau thời gian giấu kín, Trường Giang và Nhã Phương hiện tại đã dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc của con. Ảnh: FBNV

Sau 4 năm gắn bó và cùng nhau trải qua không ít thăng trầm, Nhã Phương - Trường Giang về chung một nhà vào năm 2018. Một năm sau ngày cưới, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng (tháng 1/2019). Đến tháng 10/2023, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Nhã Phương từng cho biết các con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất và cũng là “tài sản vô giá” của hai vợ chồng. Dù bận rộn với công việc, Trường Giang vẫn luôn sắp xếp thời gian chăm sóc cho các con. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được.

Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn".

Vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, diễn viên Nhã Phương - Trường Giang xác nhận gia đình sắp chào đón em bé thứ 3. Ảnh: FBNV