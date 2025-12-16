Trong showbiz Việt, Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang có mối liên kết đặc biệt. Cùng bước lên từ sân khấu, cùng đi qua những năm tháng chật vật trước khi chạm tới hào quang, mỗi người đều xây dựng cho mình một "đế chế" riêng. Mặc dù mỗi người để lại một dấu ấn riêng nhưng cũng khiến mối quan hệ giữa họ liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh.

Cả ba thường xuyên bị gọi tên vào những tin đồn bằng mặt không bằng lòng, ngầm cạnh tranh, thái độ không tốt như trước ống kính. Đỉnh điểm là mới đây, Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang đồng loạt công bố sẽ có dự án riêng vào dịp Tết 2026 sắp tới. Netizen nhanh chóng bàn luận ai sẽ thắng phòng vé, ai áp đảo truyền thông, ai “lép vế” hơn?

Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang - Tiến Luật từng làm việc với nhau trong nhiều chương trình, họ còn có tình bạn ngoài đời thực thế nhưng mối quan hệ này liên tục bị bàn tán, tung tin đồn. Ảnh: FBNV

Giữa những bàn tán căng thẳng, mới đây Tiến Luật - chồng Thu Trang có bài đăng nói rõ thai độ. Nam diễn viên cho biết đã chứng kiến tình bạn của Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang từ những ngày đầu tiên, cùng đi diễn chung, ăn uống vỉa hè, mỗi người một ước mơ, cho đến khi cả ba đều sở hữu nhà cửa, xe hơi và vị trí vững chắc trong showbiz. Không có cạnh tranh cay nghiệt, không có đạp nhau mà đi lên, chỉ là ba người bạn cùng cố gắng, mỗi người thành công theo cách riêng.

Cụ thể, Tiến Luật lên tiếng về mối quan hệ giữa vợ và 2 người bạn thân thiết: " T ôi chứng kiến tình bạn của ba người này từ những ngày đầu tiên. Từ cái hồi chiếc xe đầu tiên Xìn mua, nó vừa ra giấy là chạy qua nhà Trang để chở bả đi ăn trên chiếc xe mới đó, rồi tới lúc cả ba hẹn nhau ăn quán cháo lề đường rồi cả ba mỗi đứa một xe, mỗi người một hướng. Lúc lên xe vợ tôi nói, nhìn ba đứa bạn thân từ lúc khổ tới khi cả ba có được 3 chiếc xe hơi sao cảm giác em phấn khích quá. Tới giờ thì cả ba đều có gia đình và sự nghiệp riêng nên chắc không còn nhiều thời gian đi thâu đêm như cách đây gần 20 năm. Nhiều lời đồn về tình bạn của cả ba người nhưng bản thân tôi thấy cũng vậy. Vẫn dõi theo vẫn chơi đúng kiểu đúng nơi mà các bạn đã xuất phát. Ừ thì cũng có lúc bực lúc giận nhưng để đạp nhau cho banh chành thì bản thân tôi nghĩ không có".

Tiến Luật thừa nhận đôi khi hội bạn này sẽ có giận hờn nhưng chưa bao giờ đạp lên nhau. Ảnh: FBNV

Trường Giang - Trấn Thành từng đồng hành trong hàng loạt chương trình như: Thách thức danh hài, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai. .. Tuy nhiên, những năm gần đây Trấn Thành và Trường Giang không còn đồng hành, ngoài dẫn những show như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Ai là A.I?... thì anh còn mát tay trong việc làm đạo diễn phim với hàng loạt dự án trăm tỷ như Mai, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ...

Trong khi đó, Trường Giang lại khẳng định vị trí không thể thiếu trong các gameshow, chương trình thực tế: 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ, 7 nụ cười Xuân ... Do định hướng khác nhau nên có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trấn Thảnh - Trường Giang không đồng hành nhiều như trước. Tuy nhiên vào những dịp quan trọng của đối phương thì cả hai sẽ thu xếp có mặt để ủng hộ.

Trường Giang từng lên tiếng nói về chuyện bị so sánh với Trấn Thành: "Tôi với Thành từ xưa đến giờ trong bất kỳ chương trình nào luôn bị so sánh. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu. Thành là sức mạnh, lăn lộn còn tôi thì yếu, khi đi chơi với các em thì nói chọt chỗ này chỗ kia cho vui. Thật ra Thành là một người rất thông minh, thông minh về MC, diễn hài và điện ảnh nữa. Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành nên mọi người đừng so sánh nữa. Tôi học mảng MC trên chương trình rất nhiều từ Trấn Thành. Quý vị nếu xem những chương trình gần đây của tôi, quý vị sẽ thấy tôi nói tròn vành, rõ chữ hơn và có sự nhấn nhá, biết nhìn thẳng mắt khán giả xem đài nhiều hơn. Đó là tôi học từ Trấn Thành".

Bỏ mặc những hoài nghi, đồn đoán, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Trường Giang. Họ thường xuyên xuất hiện vào những dịp quan trọng của đối phương. Ảnh: FBNV

Thu Trang - Tiến Luật và Trấn Thành có nhiều cơ hội làm việc tại các gameshow, phim ảnh,... Tuy nhiên Thu Trang từng tiết lộ nguyên nhân ít xuất hiện bên Trấn Thành và Trường Giang là do họ có những con đường, dự định phát triển riêng chứ ngoài đời vẫn trò chuyện, tương tác vui vẻ.

Thu Trang từng chia sẻ: "Có thời gian tôi, Trấn Thành, Trường Giang xuất hiện gameshow liên tục mà. Mình cứ đi quay suốt và không có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình. Mỗi người nghệ sĩ đều lựa chọn con đường riêng mình đi. Giống như tôi, những năm trước tôi vẫn tham gia gameshow, nhưng đến một lúc nào đó tôi thấy đã đủ rồi".