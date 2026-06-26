Bước chân vào thị trường chuyển đổi số trị giá 16,5 tỷ USD, Vietnamobile đang đặt cược vào đâu?

Thị trường chuyển đổi số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Theo IMARC Group, quy mô thị trường chuyển đổi số Việt Nam đạt khoảng 4,7 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên 16,5 tỷ USD vào năm 2034, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hơn 15% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2034.

Ở một lát cắt hẹp hơn, Vietnam Briefing dẫn dữ liệu Statista ước tính thị trường phần mềm doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đạt 277,58 triệu USD trong năm 2025 và tăng lên 414,5 triệu USD vào năm 2030.

Những con số này cho thấy một thực tế: Giải pháp số cho doanh nghiệp đang trở thành một thị trường riêng, không còn chỉ là phần phụ của ngành công nghệ thông tin.

Khi doanh nghiệp phải quản lý bán hàng, khách hàng, dữ liệu, nhân sự, vận hành và chi phí trên môi trường số, nhu cầu đối với các nền tảng quản trị, phần mềm doanh nghiệp, công cụ phân tích dữ liệu, AI và các giải pháp ngành dọc ngày càng rõ ràng hơn.

Đặc biệt, tâm điểm của thị trường này không chỉ nằm ở các tập đoàn lớn. Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa đang trở thành phân khúc được nhắc đến nhiều hơn, bởi đây là lực lượng chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng cũng là nhóm gặp nhiều rào cản nhất khi chuyển đổi số. Theo thống kê, SME chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là một thị trường rất lớn về số lượng, nhưng không dễ khai thác.

Lý do là với SME, chuyển đổi số không đơn giản là mua một phần mềm hay đưa dữ liệu lên cloud. Bài toán của họ thực tế hơn nhiều: Làm sao để quản lý bán hàng bớt thủ công, chăm sóc khách hàng tốt hơn, khai thác được dữ liệu đang có, kiểm soát vận hành hiệu quả hơn nhưng không phải đầu tư một hệ thống quá phức tạp hoặc cần đội ngũ IT cồng kềnh. Với nhóm doanh nghiệp này, công nghệ chỉ có ý nghĩa nếu dễ triển khai, dễ dùng, chi phí hợp lý và tạo ra hiệu quả đủ rõ trong hoạt động hằng ngày.

Đó cũng là lý do thị trường giải pháp doanh nghiệp tại Việt Nam đang trở nên đông đúc. Các nhà mạng lớn, công ty phần mềm, doanh nghiệp cloud, nền tảng quản trị, startup SaaS, fintech và cả các tập đoàn công nghệ quốc tế đều đang nhìn thấy cơ hội ở nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Nếu trước đây, cuộc chơi số hóa doanh nghiệp thường gắn với ERP, CRM hay phần mềm kế toán, thì hiện nay thị trường đã mở rộng sang nhiều lớp khác: Dữ liệu, AI, chăm sóc khách hàng, bán hàng đa kênh, vận hành ngành dọc, y tế số, giáo dục số, logistics số và thương mại điện tử.

Trong bối cảnh đó, Vietnamobile vừa chính thức tuyên bố họ sẽ bước vào sân chơi này bằng hệ sinh thái giải pháp số dành cho doanh nghiệp, được giới thiệu tại Vietnam ICTCOMM 2026.

Ba sản phẩm đầu tiên gồm SME360, InsightOS và CareLink cho thấy nhà mạng này không chỉ muốn dừng ở vai trò cung cấp kết nối, mà bắt đầu đi sâu hơn vào các bài toán vận hành, dữ liệu và ngành dọc của khách hàng doanh nghiệp.

SME360 được định vị là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp quản trị và vận hành trên một hệ thống thống nhất, từ quản trị, bán hàng đến chăm sóc khách hàng.

Đây là nhóm nhu cầu phổ biến của SME, bởi nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn đang vận hành theo cách phân mảnh: Dữ liệu khách hàng nằm ở một nơi, đơn hàng ở một nơi, chăm sóc khách hàng ở một nơi khác, trong khi người chủ doanh nghiệp phải tự ghép các mảnh thông tin lại để ra quyết định.

Nếu SME360 nhắm vào lớp vận hành, InsightOS lại đi vào lớp dữ liệu. Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, dữ liệu không hẳn là thứ họ thiếu. Họ có dữ liệu bán hàng, dữ liệu khách hàng, dữ liệu vận hành, dữ liệu tương tác, nhưng khó biến những dữ liệu đó thành thông tin có ích.

InsightOS được Vietnamobile giới thiệu như một giải pháp sử dụng công cụ phân tích và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện xu hướng, đánh giá hiệu quả hoạt động, phát hiện cơ hội tăng trưởng và ra quyết định nhanh hơn.

Sản phẩm thứ ba, CareLink, cho thấy Vietnamobile không chỉ nhắm vào các giải pháp quản trị chung mà còn thử đi vào một ngành dọc cụ thể: y tế. CareLink được phát triển cho bệnh viện, phòng khám, đơn vị chăm sóc sức khỏe và mô hình thăm khám từ xa, nhằm số hóa quy trình quản lý, vận hành và tăng khả năng kết nối với người bệnh.

Đây là lĩnh vực có nhu cầu số hóa rõ ràng, từ quản lý dữ liệu bệnh nhân, lịch hẹn, quy trình thăm khám đến tương tác sau điều trị, nhưng cũng là lĩnh vực có yêu cầu triển khai phức tạp hơn do liên quan đến dữ liệu nhạy cảm và chất lượng dịch vụ.

Nhìn từ ba sản phẩm này, cách Vietnamobile bước vào thị trường giải pháp doanh nghiệp khá rõ: Không bắt đầu bằng một nền tảng quá rộng, mà chia bài toán thành ba lớp.

SME360 là lớp vận hành hằng ngày, InsightOS là lớp dữ liệu và AI, còn CareLink là lớp giải pháp ngành dọc. Đây là hướng tiếp cận có lý nếu nhắm đến SME, bởi các doanh nghiệp nhỏ thường không muốn mua một hệ thống khổng lồ ngay từ đầu, mà cần những công cụ giải quyết từng điểm đau cụ thể.

Không thể phủ nhận việc Vietnamobile bước vào thị trường mới này không hề dễ dàng. Dù vậy, bước đi này cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn: Ranh giới giữa nhà mạng, công ty phần mềm và nhà cung cấp giải pháp công nghệ đang mờ dần.

Khi kết nối trở thành hạ tầng cơ bản, các doanh nghiệp viễn thông buộc phải tìm cách tạo thêm giá trị trên lớp hạ tầng đó. Với nhóm khách hàng doanh nghiệp, giá trị không còn nằm ở việc “có kết nối”, mà ở việc kết nối đó giúp họ quản trị, vận hành và ra quyết định tốt hơn như thế nào.

Câu hỏi lớn hiện tại là liệu Vietnamobile có thể chứng minh được vai trò mới của mình: Từ một doanh nghiệp cung cấp kết nối trở thành một nhà cung cấp công cụ vận hành đủ thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam.