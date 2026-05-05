Bước Chân Vào Đời tập 31: Quỳnh Kool bị hãm hại, Mạnh Trường anh hùng cứu mỹ nhân

Tối 4/5, tập 31 phim Bước Chân Vào Đời lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trước đó, Trang gây rắc rối, "báo nợ" chị gái Thương (Quỳnh Kool) phải chạy vạy khắp nơi để kiếm 300 triệu bồi thường cho người bị nạn.

Lúc đầu, Thương muốn về quê để mượn sổ đỏ của bà, tới ngân hàng thế chấp và vay tiền. Nhưng căn nhà lại có nhiều thủ tục rắc rối khiến kế hoạch của cô không thể thực hiện được. Vì thời hạn giao tiền ngắn, Thương buộc phải lên thành phố tìm cách khác. Trước áp lực quá lớn, Thương suy nghĩ tới mức kiệt sức và ngã trên sân trường. Sau đó, cô được đưa vào viện để chăm sóc.

Thương bị ngất vì áp lực

Trang hối hận vì làm khổ chị

Ngay sau đó, Trang đã lao tới bệnh viện gặp chị gái. Cô hối hận vì những hành động bồng bột đã mang lại khó khăn cho chị và cảm thấy có lỗi với chị rất nhiều: "Cũng tại em mà chị khổ thế này. Chị vừa làm chị, làm bố, làm mẹ, bây giờ còn gánh nợ cho em nữa. Những lúc chị mệt, chị không dám than thở với bọn em".

Ngoài Thương, Hưng cũng lo lắng tìm cách để vay tiền giúp Trang. Chứng kiến điều này, Bằng - đàn em của Hưng - rất bức xúc. Bằng luôn cho rằng Trang là người háo danh, hám lợi - chỉ luôn lợi dụng Hưng, chứ không bao giờ yêu người nghèo như Hưng. Vì vậy, Bằng đã tới gặp Thương và mách nước cho cô rằng có người bạn cho vay tiền gấp để trang trải khó khăn.

Bằng gài bẫy chị em Thương

Lo lắng Mai Ly - người vợ cũ của Dũng (Hoàng Anh Vũ) sẽ nộp đơn kiện khiến Trang phải đi tù, tương lai bị hủy hoại, Thương đành đến nơi vay nặng lãi, dự định vay 270 triệu. Tuy nhiên, khi nghe tới số tiền lãi quá lớn, gần 3 triệu một ngày, cô quyết định từ bỏ con đường này.

Thế nhưng, Thương suýt bị tên chủ nợ sàm sỡ. Lúc này, Lâm (Mạnh Trường) xuất hiện và đã thực hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân, giải cứu Thương. Cảnh quay được nhận xét hồi hộp, cuốn hút, khán giả theo dõi lo lắng cho sự an toàn của Thương và thở phào khi Lâm xuất hiện.

Thương đi vay nặng lãi nhưng không thành

Cô còn suýt bị sàm sỡ

Trước đó, mẹ con Lâm đã bàn bạc cho chị em Thương vay số tiền gần 300 triệu để trả nợ. Cả hai đều là người tốt bụng và không muốn nhìn thấy Thương rơi vào bế tắc.

Trở lại với Trang, cô nghĩ đến lời gợi ý của Bằng rằng có thể bán thân để kiếm tiền, khán giả lo lắng Trang sẽ tiếp tục hành động dại dột chỉ vì muốn san sẻ bớt gánh nặng cho chị.

Bước Chân Vào Đời từng bị chê vì nội dung thiếu sự mới mẻ, mối quan hệ giữa các nhân vật cùng bị rập khuôn từ phim Hương Vị Tình Thân. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng chủ đề của phim là về những cô gái thiếu niên mới trưởng thành. Họ đứng giữa nhiều lựa chọn và có thể mắc sai lầm nhưng đó chính là cái giá phải trả để trở thành người lớn, trở nên mạnh mẽ hơn.