Bùng nổ casting KOC VIETNAM ở TPHCM: Thí sinh hô lô tô chinh phục BGK, xuất hiện đối thủ nặng ký làm hội tranh tài “toát mồ hôi"

KOC VIETNAM mùa 2 đã chính thức quay trở lại và “lợi hại hơn xưa”. Tiếp nối bầu không khí náo nhiệt trong vòng casting từ đầu cầu Hà Nội, ngày 30/8, các thí sinh trong TPHCM chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngộp thở vì những màn so kè gay cấn.

KOC VIETNAM mùa 2 mang đến một chủ đề thu hút những "chiến binh” thực thụ, đó là Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh.

Ngay bây giờ hãy cùng nhau khuấy đảo vòng casting KOC VIETNAM ở TPHCM!

Thí sinh thể hiện tài lẻ ca hát, đọc rap, hô lô tô chinh phục BGK

Có thể nói, sự đa dạng chính là điều khiến không khí KOC VIETNAM mùa 2 trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Không chỉ xuất hiện những thí sinh có kinh nghiệm review, livestream nghìn mắt và làm việc cùng những nhãn hàng lớn khiến bao thí sinh dè chừng, mà còn có các tân binh mang đến KOC VIETNAM tinh thần sẵn sàng “cháy” hết mình.



Điểm danh loạt thí sinh “nặng ký” xuất hiện trong vòng casting KOC VIETNAM mùa 2 ở TPHCM, không thể phớt lờ đi những tên tuổi sở hữu fan khủng và loạt thành tích ấn tượng.



Từ những TikTok creator có hàng triệu người theo dõi như Ngô Thùy Linh (Reency Ngô, hơn 11 triệu), Phạm Hoàng Gia Long (8,2 triệu), Tạ Công Bằng (4,9 triệu), Lý Thế Hương (2,2 triệu), Trần Huỳnh Quỳnh Như (Foxie, hơn 1 triệu),... Đến những tân binh livestream với lĩnh vực ít người làm như: Vy Cát Lai (hơn 160k người theo dõi, chuyên review nông sản Việt), Ngô Xuân Trường (tiên phong với chủ đề "trai thẳng test son"), Thỏ Hai Màu (đột phá khái niệm giới tính trong thời trang),... Tất cả đều hứa hẹn mang đến một màu sắc hoàn toàn mới trong KOC VIETNAM mùa 2.

Ngô Thùy Linh, Tuấn Anh Nguyễn

Phạm Hoàng Gia Long

Tạ Công Bằng

Lý Thế Hương

Trần Huỳnh Quỳnh Như

Ngoài những thí sinh biết cách tạo điểm nhấn với BGK về sự độc - lạ từ phong cách đến màn giới thiệu đặc biệt, thì còn có những thí sinh biết tận dụng tài lẻ để thu hút sự chú ý.

Kể đến như Bạch Ngọc Anh Thư (có hơn 1 triệu người theo dõi), cô nàng 1m5 có vóc dáng mi nhon, yêu thích diễn xuất, có giọng ca nội lực xóa tan hình ảnh run rẩy trước đó vì là tân binh trong lĩnh vực KOC. Hay Huỳnh Bảo (nội dung đa ngành, từng là MC Show lô tô, hơn 312k theo dõi) khả năng nói chuyện duyên dáng, trình diễn hát lô tôi ngay trong buổi casting khiến BGK bật cười.



Còn có những thí sinh gây ấn tượng về ngoại hình như Lê Minh Trường, dù là tân binh nhưng được chú ý vì điển trai, khả năng rap và phối hợp trơn tru cùng các thí sinh khác. Vì thế, BGK dành nhiều lời khen ngợi cho dàn thí sinh năm nay.

Bạch Ngọc Anh Thư

Các thí sinh biết tận dụng tài lẻ để thu hút sự chú ý

Về phía BGK của vòng casting KOC VIETNAM mùa 2 ở TPHCM, có sự xuất hiện của anh Linh Nguyễn - Tổng đạo diễn KOC VIETNAM, chị Xuân Lê - Phó Giám Đốc Kenh14.vn, chị Vick Lai - Trưởng ban Quản lý Nhà Sáng tạo nội dung TikTok Shop, Cố vấn chương trình chị Thùy Minh, chị Ngọc Dung Nguyễn - Trưởng Ban Quản lý Nhà Sáng Tạo Nội Dung TikTok Shop và chị Minh Phan - Đại diện BTC KOC VIETNAM 2023.

Bên cạnh việc giúp các thí sinh giảm bớt hồi hộp, BGK cũng không quên đặt ra các thử thách hết sức mới lạ khiến các KOC tương lai hào hứng. Theo đó, không khí của chương trình càng được đẩy lên cao trào khi challenge bất ngờ được đưa ra.



BGK của vòng casting KOC VIETNAM mùa 2 ở TPHCM

Thử thách khó, thí sinh “bật mood” livestream ấn tượng

Không hổ danh là những TikTok creator có sức sáng tạo liên tục, khả năng ăn nói cùng ứng biến linh hoạt của dàn thí sinh khu vực miền Nam ắt sẽ khiến khu vực miền Bắc phải dè chừng rồi đây!

Trong vòng phỏng vấn trực tiếp, từng nhóm thí sinh từ 4-6 người sẽ cùng nhau đương đầu với thử thách của BGK. Ngoài những câu hỏi về tự giới thiệu bản thân, kênh và ngành nghề hoạt động, các thí sinh còn được dành 1 -3 phút để "flexing" những con số ấn tượng thu về khi hoạt động trên nền tảng giải trí khác nhau. Bên cạnh đó còn là mục tiêu và điểm mạnh khi đến chinh chiến tại KOC VIETNAM 2023.



Sôi động nhất là màn livestream chốt đơn trực tiếp trong vòng 3 phút với sản phẩm bất kỳ do BGK đưa ra

Sôi động nhất có lẽ là màn livestream chốt đơn trực tiếp trong vòng 3 phút với sản phẩm bất kỳ do BGK đưa ra. Tại đây, các thí sinh phải thể hiện sự tự tin, ứng biến linh hoạt và giải quyết nhanh các tình huống do các thí sinh còn lại khởi xướng. Hàng loạt bình luận đưa các bạn vào thế khó. Dù liên tiếp xuất hiện các thử thách bất ngờ nhưng các KOC tương lai cũng không hề chùn bước, ai cũng thể hiện nét cá tính riêng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điển hình như màn đập vỡ bình giữ nhiệt chỉ để chốt đơn 10 chiếc bình trực tiếp trong vòng thử thách livestream, Hoàng Yến (Yến Nồi cơm điện, có hơn 2,5 triệu người theo dõi) khiến các thí sinh còn lại phải sốc vì bất ngờ, còn BGK phải giật mình thảng thốt và xin chốt đơn ngay!



Dù liên tiếp xuất hiện các thử thách bất ngờ nhưng các KOC tương lai cũng không hề chùn bước, ai cũng thể hiện nét cá tính riêng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Có tình huống livestream khiến BGK phải giật mình thảng thốt và xin chốt đơn ngay!

Phần thi sôi nổi nhất trong vòng casting KOC khu vực Miền Nam phải kể đến Huỳnh Bảo (nội dung đa ngành, hơn 312k theo dõi). Từng là MC Show lô tô, Bảo khiến BGK phải dành lời khen khi sở hữu ngoại hình sáng, tài năng ăn nói duyên dáng cùng sự chân thật của mình. “Flexing” một dàn cup đem theo, Huỳnh Bảo còn khiến các thí sinh bất ngờ khi đem cả những sản phẩm livestream của mình để “quay lô tô” cùng BGK. Sau đó, bước vào vòng livestream, Bảo nhận thử thách “live đôi” cùng thí sinh khác. Tại đây, màn trình diễn khuấy đảo không khí của cả hai khiến mọi người phải bật cười vì quá dễ thương.

Huỳnh Bảo đem cả những sản phẩm livestream của mình để “quay lô tô” cùng BGK

Thêm cả những màn “bật mood” thành công của một số thí sinh như Phạm Hoàng Gia Long (8,2 triệu người theo dõi). Đời thường thì từ tốn, chậm chạp, nhưng vừa bước vào phiên livestream lại khiến BGK và người xem “hóa đá” vì quá năng lượng. Hay tân binh Minh Minh (ngành làm đẹp) chỉ vừa tập tành thử làm KOC trong 2 tháng, khi phỏng vấn thì nói năng nhẹ nhàng nhưng bước vào thử thách lại năng động và đầy sức trẻ, livestream dẫn dắt sản phẩm cuốn hút.

Không dừng lại tại đây, phía sau vẫn còn rất nhiều màn thể hiện đặc sắc khiến ai xem cũng phải tấm tắc vì “live sao mà khéo quá!”.



Đối thủ nặng ký xuất hiện, loạt thí sinh phải dè chừng

Kỹ năng ăn nói linh hoạt là một trong những điểm cộng của dàn thí sinh năm nay. Hầu như ai cũng “bắn rap” khiến cả hội trường nhức đầu nhưng vui! Tuy vậy, một số thí sinh hồi hộp cả trước và sau khi thi, dù có phần thể hiện tốt vẫn rất lo vì gặp toàn đối thủ nặng ký.

Những đối thủ khiến mọi người phải dè chừng được chính các thí sinh khác gọi tên là Bé Đăng, Tạ Công Bằng, Huỳnh Bảo, Ron Trần, Quốc Bảo,... Phần thể hiện của các KOC tương lai này quả thực khiến nhiều thí sinh phải nể vì trơn tru không một lỗi vấp.



Kỹ năng ăn nói linh hoạt là một trong những điểm cộng của dàn thí sinh năm nay. Hầu như ai cũng “bắn rap” khiến cả hội trường nhức đầu nhưng vui!

Bạch Ngọc Anh Thư là tân binh trong việc livestream nên Thư đã khá lo lắng, hồi hộp và phải xin thi cuối cùng với lý do “trong đầu không có gì cả”.

Chứng khiến phần thi của các “lão làng” trước đó, Thư chia sẻ: “Dù đã suy nghĩ tất cả những câu hỏi mà BGK có thể đưa ra nhưng khi bước vào phòng thi, chứng khiến các bạn thể hiện xuất sắc, nói quá trời thì mình bỗng nhiên quên hết không thốt được gì”. Thư nói nếu có cơ may được vào vòng trong chắc chắn mình sẽ cố gắng luyện tập và trở nên tự tin hơn.

Kể cả những thí sinh có phần thi được đánh giá tương đối tốt như Nhật Kỳ (hơn 280k người theo dõi), Uyên Phương (ngành sức khỏe), Huyền Vy (Tiểu Hy, thời trang),.... cũng vô cùng lo lắng sau khi thấy các đối thủ nặng ký thể hiện.



Cơ hội chạm tay đến chiếc cup của KOC VIETNAM 2023 là dành cho tất cả mọi người

“Dù đã làm hết mình nhưng mình vẫn rất lo lắng vì các bạn khác làm tốt quá. Dù vậy, bản thân mình vẫn hi vọng nhiều vì đã dành cả tháng để chuẩn bị. Thậm chí ngay sau KOC VIETNAM mùa 1 phát sóng xong, mình đã nhen nhóm ý định đến với mùa 2 để thể hiện cá tính và bứt phá được năng lực của mình”. Uyên Phương chia sẻ. Đây cũng là tâm sự chung của nhiều thí sinh khác.

Tuy vậy, cơ hội chạm tay đến chiếc cup của KOC VIETNAM 2023 là dành cho tất cả mọi người. Dù là tân binh hay lão làng, đi từ con số 0 đến livestream nghìn mắt xem, chỉ cần mang tinh thần chiến đấu hết mình, thì khả năng nào cũng có thể xảy ra!