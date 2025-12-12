buitruonglinh: Đi thi ai chẳng muốn thắng, tôi mong muốn có được một kết quả tốt nhất đối với bản thân

Gặp gỡ Anh Trai buitruonglinh

Ở Anh Trai Say Hi mùa 2, có những nghệ sĩ bước vào sân chơi khi đã nổi tiếng, mang theo hào quang sẵn chiếu, cũng có tân binh nỗ lực từng vòng để chứng minh bản thân. buitruonglinh - chàng trai sinh năm 1999 với hành trình âm nhạc bắt đầu từ chiếc violin khi chỉ mới 8 tuổi là gương mặt được kỳ vọng nhất, ứng cử viên sáng giá trong lòng người hâm mộ.

Từ hiện tượng mạng với loạt hit hàng chục triệu lượt nghe, buitruonglinh cho thấy rõ ràng bản thân là nghệ sĩ đa năng có thể viết nhạc, hát, chơi nhạc cụ, lăn xả với vũ đạo. buitruonglinh bước vào chương trình không phải để thể hiện lại những gì khán giả đã biết, mà là để mở thêm những cánh cửa hoàn toàn mới. Hơn nửa năm hoạt động hết công suất, buitruonglinh phát triển rõ rệt theo từng vòng: từ một nghệ sĩ độc lập đi thi để học hỏi, đến một đội trưởng gánh vác trách nhiệm và có lúc “quặn đau” khi phải chia tay thành viên.

Ngay trước thềm Chung kết - thời điểm mọi kỳ vọng, áp lực và cảm xúc đều được đẩy lên cao nhất buitruonglinh ngồi xuống, nhìn lại chặng đường dài tưởng như rất ngắn, và chia sẻ với chúng tôi những điều chưa từng kể: khoảnh khắc anh muốn quay lại, những giới hạn mà chính anh buộc mình phải vượt qua và cả câu chuyện "được ưu ái". Đây là cuộc trò chuyện với buitruonglinh, tại thời điểm anh đang ở gần vạch đích Anh Trai Say Hi mùa 2 nhất.

Xin chào buitruonglinh. Hiện tại, ngồi đây ngay trước đêm Chung kết quan trọng nhất của Anh Trai Say Hi, bạn có cảm xúc gì? Nếu được quay lại một khoảnh khắc trong chương trình, đó là khoảnh khắc nào?

Tôi đang cảm thấy rất vui khi hoàn thành 5 Live Stage. Hành trình này rất dài, nhưng cảm giác lại ngắn. Nếu điểm theo mốc thời gian thì mới hôm trước 30 anh em chào sân ở Tập 1, mà hôm nay đã là những ngày cuối rồi. Tôi có rất nhiều cảm xúc: vừa vui vì đã hoàn thành một chặng đường, nhưng cũng rất tiếc vì những khoảng thời gian đẹp đã trôi qua. Cho nên, nếu có thêm vài Live Stage nữa thì chắc tôi sẽ đỡ hụt hẫng hơn.

Chắc chắn tôi sẽ chọn quay lại khoảnh khắc lần đầu bước vào phòng ATSH. Bởi vì, nếu được trở lại từ thời điểm đó, tôi sẽ có cơ hội ở lại chương trình lâu nhất có thể. Đã quyết định quay lại, chọn nơi bắt đầu là hợp lý nhất.

Trong 30 Anh Trai, bạn cảm thấy gắn kết nhất với ai?

Để nói về một người thân thiết nhất thì có lẽ là không, nhưng tôi có khá nhiều ngoại lệ trong chương trình. Bọn tôi tiếp xúc và làm việc với nhau nhiều. Tôi nói chuyện thoải mái hơn với những anh trai sau đây: Đầu tiên là RIO, không tính đi, vì bọn tôi đã nói chuyện trước khi tham gia chương trình. Sau đó là bốn anh em còn lại của team Hermosa: CONGB, Sơn.K, Mason và TEZ. Tiếp theo là Đỗ Nam Sơn, người làm việc với tôi ở live stage 3 và 4. Anh Vương Bình cũng vậy, bọn tôi đã làm việc cùng nhau ở live 2 và live 4. Anh BigDaddy, anh Phúc Du, Dillan Hoàng Phan, Ryn Lee... Nói chung là tôi dành nhiều tình cảm cho những anh em đã có cơ hội cộng tác chung.

Trước khi tham gia chương trình, Linh là một nghệ sĩ hoạt động độc lập, sở hữu một kho nhạc với rất nhiều bài hit. Bạn đã chuẩn bị những gì để bước vào một hành trình mới mẻ như thế này? Đâu là sự thay đổi lớn nhất của bạn sau khoảng gần nửa năm tham gia chương trình?

Khi bước vào một chương trình đầy sự mới mẻ, trước hết bản thân tôi cũng phải trở nên mới mẻ. Tôi đã thực hiện nhiều điều trong chương trình mà khán giả chưa từng thấy tôi làm trước đây. Ví dụ, ngoài đời chắc tôi không bao giờ vừa hát vừa lộn hai vòng, nhưng trên sân khấu Say Hi thì tôi đã làm được. Tôi cũng luyện tập thêm về vũ đạo; như mọi người thấy, các bài trong chương trình đều có thêm phần nhảy. Hơn nữa, tôi là người thuộc bài khá ổn.

Riêng phần sáng tác thì không thể chuẩn bị trước, vì tôi phải nhận đề bài rồi mới thực hiện được. Về tinh thần, tôi chuẩn bị cho mình sự thoải mái, tâm thế vui vẻ nhưng cũng sẵn sàng học hỏi. Đồng thời, tôi muốn thể hiện cá tính âm nhạc và bản thân mình cho khán giả Say Hi để mọi người hiểu rõ hơn về tính cách cũng như con người tôi.

Sự thay đổi lớn nhất của tôi là nhận ra mình có thêm 29 người anh em thân thiết. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, hiện tại, tôi cảm nhận rõ ràng được tình cảm và tinh thần gắn kết mà mọi người đã dành cho nhau. Đồng thời, tôi cũng nhận được rất nhiều sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả trong suốt hành trình của mình. Tôi nghĩ trước đây mọi người phải nghe nhạc mới nhận ra, nhưng bây giờ khi tôi xuất hiện, mọi người sẽ nhận ra nhiều hơn một chút.

Nhưng mặt khác, việc trở nên nổi tiếng và được nhiều người chú ý cũng tạo ra áp lực khiến mình phải cẩn trọng trong mọi động thái khi ra ngoài. Đó là hạn chế của sự nổi tiếng. Bạn có cảm thấy áp lực vì điều này không?

Dù tôi có ra ngoài đường chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế nào, hay kể cả khi ở trên sân khấu, tôi cũng đã chuẩn bị kha khá rồi nhưng mọi người vẫn nhận xét là tôi trông khổ quá. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Có thể là do hành trình 'Say Hi' có quá nhiều nhiệm vụ. Thật sự, tôi chưa bao giờ trải qua guồng làm việc với cường độ lớn đến thế.

Bây giờ thì tôi nghĩ, thực ra cũng không có quá nhiều thời gian sau chương trình để suy nghĩ về mình. Nhưng mọi người nhận ra tôi nhiều hơn nên chắc tôi cũng phải giữ gìn hình ảnh cá nhân. Điều này không phải vì bản thân tôi, mà là sự tôn trọng dành cho khán giả. Ví dụ, nếu khán giả ra đường nhận ra và gọi 'Ôi anh Linh', mà tôi đang mặc quần đùi trông như ở nhà thì sẽ không phù hợp lắm. Tôi đang nâng cấp bản thân.

Trước khi bắt đầu tham gia chương trình và cho đến thời điểm hiện tại, bạn đặt ra mục tiêu gì cho mình?

Có hai khoảng thời gian khác nhau để nói về mục tiêu: một là trước khi vào cuộc thi và hai là sau khi tham gia, đặc biệt là khi đến những ngày cuối cùng.

Nói về khoảng thời gian trước trước nhé. Khi tôi bước vào phòng Say Hi, tôi nhìn tất cả gương mặt ở đó đều là những người tôi đã biết hoặc đã nghe nhạc của họ. Tôi đến với tâm thế giao lưu âm nhạc, vui chơi là chính, làm sao để học hỏi thật nhiều từ các anh lớn như anh Karik, anh Ngô Kiến Huy, anh B Ray, anh BigDaddy hay anh Vũ Cát Tường. Thật sự, anh Vũ Cát Tường là một người mà tôi đã nghe rất nhiều bài hát, và tôi nghĩ không chỉ tôi mà các anh em khác cũng như thế. Tôi chỉ mong cố gắng hết sức, mang âm nhạc và lan tỏa năng lượng tích cực của mình tới khán giả theo dõi chương trình. Đối với tôi lúc đó, như vậy là đủ.

Tuy nhiên, cũng giống như một bộ phim, nhân vật thì cũng phải phát triển, và tôi chính là nhân vật đó. Tôi đã phát triển về cách suy nghĩ, phát triển trong việc tham gia một cuộc thi, và tôi đã nỗ lực rất nhiều. Thực sự, hai con người ở hai thời điểm không khác nhau hoàn toàn; tôi vẫn giữ tinh thần học hỏi.

Nhưng nhìn lại cả chặng đường đã trải qua cùng anh em, tất nhiên là ở thời điểm này, tôi mong muốn có được một kết quả tốt nhất đối với bản thân. Và như mọi người đã thấy, tôi có chia sẻ rằng tôi muốn thể hiện khát khao của mình cho khán giả hiểu và thấy được. Tôi thật sự nhận được sự ủng hộ rất lớn từ mọi người, điều đó làm tôi vô cùng vui.

Về vòng voting của chương trình, thời gian qua đã trở thành chủ đề cực hot. B Ray là nhân tố gây chú ý nhất nhì bởi loạt động thái “bất chấp”. Đánh giá một chút về plan truyền thông của anh B Ray trong việc kéo vote?

Tôi thấy không có một kế hoạch nào ở đây cả. Anh B Ray lên livestream và thích nói gì thì nói, nghĩ ra điều gì là nói ngay lập tức, hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, đối với tôi, đó không phải là điều mà một người không có bản lĩnh có thể làm được. Không ai cấm, nhưng chỉ có riêng anh ấy dám làm thôi.

Thật sự, anh B Ray là một trong những người rất cứng rắn và sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện có thể xảy ra. Với tôi, đó không phải là kế hoạch truyền thông, mà chính là sự thể hiện cá tính của anh ấy và mọi người thấy đấy, nó rất hiệu quả.

Trong quá trình bình chọn, Linh nhận được nhiều số phiếu và tình yêu thương từ khán giả. Điều này đồng nghĩa với việc bạn gần như đã chắc chắn có một suất trong Top 5 (Top Best Five). Bạn có tự tin về khả năng này không?

Mỗi FC đều có một cách riêng, và tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra khi cổng bình chọn đóng lại. Thật sự là không thể nói trước được điều gì cả.

Có khi nào bạn đã 'manifest' cho việc mình sẽ trở thành Quán quân không? Bạn có hình dung về khoảnh khắc mình được xướng tên ở ngôi vị cao nhất đó thì cảm xúc sẽ như thế nào?

Tôi không phải là người quá tin vào manifest. Với những gì tôi làm, tôi đều có mục tiêu rõ ràng và mong muốn thực hiện được. Tôi sẽ cố gắng hết sức trên con đường hiện thực hóa mục tiêu của mình.

Thực sự khi nhận được câu hỏi này thì tôi mới bắt đầu nghĩ tới kết quả. Bởi vì nếu không có ai nhắc thì tôi chỉ đang tập trung vào sự ủng hộ từ khán giả chứ không hiện thực hóa việc tưởng tượng rằng đạt ngôi vị Quán quân sẽ ra sao. Tôi mong mọi người ủng hộ và yêu thương mình, nên tôi mới nói ra và bày tỏ khát khao đó. Từ trước đến giờ thì tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng sau khi nhận được câu hỏi, có lẽ tôi sẽ thử tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào. Còn nếu không được thì thôi, không sao.

Vòng voting gần đây đã nổ ra nhiều tranh cãi trái chiều, điều này đương nhiên xảy ra vì fan của các nghệ sĩ đang cạnh tranh lẫn nhau. Đứng trước những ý kiến trái chiều, bạn làm gì? Có ý kiến cho rằng bạn được ưu ái, thực hư thế nào?

Tôi xóa ứng dụng Threads. Tôi sẽ không đọc, sắp tới còn nhiều việc phải làm quá nên tôi quyết định không lướt Threads nữa. Trên Threads, mọi người có thể nêu quan điểm rất tự do, nhưng sự tự do đó cũng đi kèm nhiều góc nhìn khác nhau mà tôi không thể hiểu hết được.

Mấy hôm nay, tôi livestream trên broadcast của IG để gửi lời động viên đến các bạn đang ủng hộ buitruonglinh, những người đang dồn hết tâm huyết cho chặng đường Say Hi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều. Tại sao tôi chọn khung giờ 12 giờ đến 1 giờ để livestream? Bởi vì tôi biết có những bạn đang chờ đến đúng giờ đó để bình chọn. Tôi không muốn các bạn vote một mình, tôi sẽ bình chọn chung với các bạn. Tôi chỉ có một tài khoản thôi, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ tôi.

Tôi không biết mọi người nói tôi được ưu ái ở khía cạnh nào. Tôi đã thắng vòng nào đâu. Tại sao tôi khao khát và thể hiện với mọi người là mình muốn chiến thắng? Bởi vì từ đầu chương trình đến giờ, tôi chưa thắng lần nào. Tuy nhiên, tôi thấy mình được mọi người yêu quý. Các anh em làm việc với tôi đều nói thẳng là rất quý tôi, và tôi cũng quý mọi người rất nhiều. Tôi nghĩ mình được ưu ái về mặt tình cảm của mọi người. Còn về kết quả live stage thì chắc chắn không phải đâu.

Khi giữ vai trò đội trưởng, đội của bạn có kết quả không như ý và phải đối diện với lời chia tay đồng đội, Linh cảm thấy như thế nào?

Thật sự là quặn đau. Mọi người có thể hiểu cảm giác khi lúc công bố buitruonglinh làm đội trưởng ở Live Stage 2, quay qua nhìn thấy mấy đứa hớn hở, mà càng về sau thì lại càng chán nản. Vai trò đội trưởng có cảm giác trách nhiệm mà ai đã nếm trải rồi sẽ hiểu, nó không hề dễ chịu và không phải là lợi thế trong cuộc đua. Nó đặt lên vai tôi trách nhiệm lớn về việc bảo toàn số lượng thành viên.

Ở Live Stage 2 và 4, tôi đã không làm được. Thậm chí ở Live 2, tôi còn không dám nghe lại bài nhạc, vì luôn tự hỏi liệu nếu tôi làm tốt hơn thì mọi người đã có kết quả tốt hơn không. Nhưng giống như bàn tay chương trình đã vớt tôi khỏi cảm xúc tiêu cực đó khi tất cả anh em đều được ở lại tại Live Stage ấy. Thật sự, đây là một bài học nhớ đời.

Ở Live Stage 2, khoảnh khắc thót tim khi đã có người bước vào vòng loại, rồi chương trình lại thông báo không loại ai hết, khoảnh khắc đó có khiến bạn đề ra mục tiêu rằng mình phải thắng vòng sau hoặc chứng minh bản thân không?

Đi thi thì ai chẳng muốn thắng. Đó là điều không chỉ tôi mà tất cả các anh em đều mong muốn: thắng trong cặp đấu nhỏ, thắng một Live Stage để bảo toàn thành viên. Mọi người dồn hết tâm sức, mong muốn thể hiện sự tôn trọng chương trình, tôn trọng chính mình và tôn trọng khán giả. Nếu làm mà không có mục tiêu, làm đại khái, qua loa, không dốc hết sức để giành chiến thắng Live Stage thì chắc chắn số lượng thành viên đội sẽ không được bảo toàn và sẽ có người ra về, điều không ai mong muốn. Cho nên, khi bước vào Live Stage, tất cả đều dùng 200-250% công lực. Điều đó cũng áp dụng với tôi. Qua từng Live Stage, khát khao chiến thắng càng rõ rệt hơn, không còn giống như những ngày đầu nữa.

Top 5 (Top Best Five) mà bạn tự chọn cho riêng mình sẽ là những ai?

Với tinh thần từ mấy buổi livestream gần đây, trước mắt tôi cứ xin phép để tên mình vào đã, đó là mong muốn của tôi. Vậy thì, Top Best Five mà tôi chọn sẽ gồm: tôi, anh B Ray, anh Vũ Cát Tường, Negav và MasonB.

Chú thích ảnh

Mason hay CONGB, hay cả hai?

Bạn có chắc đó là cả hai không? (cười).

Nghĩa là, bạn cũng như anh B Ray, có 'âm mưu' chia cắt Mason và CONGB?

Không, tôi không phải là anh B Ray. Thật sự, mấy ngày nay những động thái của anh B Ray làm tôi khá quan ngại vì nó quá rõ ràng. Tuy nhiên, đối với tôi thì MasonB là một cặp bài trùng.

Với bản thân Linh, bạn đối diện với văn hóa "ship couple" của người hâm mộ như thế nào? Và nếu bây giờ bạn cũng có một cặp đôi hot như vậy, bạn sẽ làm gì?

Tôi thấy buồn cười. Ví dụ, khi cả năm người trong team Hermosa ngồi ăn cùng nhau, chúng tôi suốt ngày lôi chuyện ship ra trêu chọc nhau, rất vui. Thỉnh thoảng trên group có chủ đề để 'xào nấu', có cái để tôi thể hiện khả năng 'vua đầu bếp' của mình thì cũng thú vị. Trêu chọc hai người họ là niềm vui.

Còn đối với tôi, tôi đã từng bị ship với một anh trai có mái tóc đỏ. Thật sự là tôi cảm thấy thế nào ấy, lại đi ship với người mình không thích. Tôi không thích ship với RIO đâu mọi người ạ, vì RIO đã có vợ rồi. Mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mức vui vẻ thôi. Nếu tôi có một couple hot thì... thay vì để người khác 'xào', tôi sẽ tự mình làm nội dung để các bạn cùng xem.

Trước Anh Trai Say Hi, buitruonglinh nổi tiếng với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và tham gia khá nhiều chương trình thực tế. Tuy nhiên, thời điểm đó, dù nhạc của Linh rất hot, hình ảnh của bạn lại chưa được nhiều người biết đến. Bạn cảm thấy thế nào về điều này?

Tôi cảm thấy mình cần phải tham gia Anh Trai Say Hi 2025 ngay lập tức. Khi gặp tôi nhiều, mọi người sẽ nhớ: 'À, ông này tôi biết'. Đó là một trong những mục tiêu mà tôi nghĩ mình đã khá thành công sau khi tham gia chương trình. Việc được nhận diện chính là món quà mà Anh Trai Say Hi 2025 đã đem lại cho tôi.

Hiện tại, tần suất chạy show của bạn đã thay đổi như thế nào? Bạn kiểm soát lịch trình cá nhân ra sao để đáp ứng đồng thời lịch làm nhạc, lịch đi show, làm việc với nhãn hàng?

Như mọi người thấy, hôm trước 7 rưỡi tôi còn đang hát ở event, 8 giờ tôi đã có mặt ở sân bóng. Nói chung, có những việc đến một cách dồn dập và tôi phải tìm cách cân bằng. Đối với tôi, một người giỏi là người có thể cân bằng được mọi thứ, và tôi đang cố gắng để trở thành người như thế: cân bằng giữa cuộc sống cá nhân, công việc chung, dự án riêng, và cả thời gian nghỉ ngơi. Nếu làm được điều đó, tiến độ thực hiện công việc chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.

Trong đợt Đại lễ A80, bài hát Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời của Linh đã được chọn cho màn đồng diễn của 80 nghệ sĩ. Khi bài hát được lựa chọn, bạn cảm thấy thế nào?

Rất bất ngờ! Gần đến 2/9 - Quốc Khánh, tôi đang tập luyện với đội của mình, không chỉ một mà là hai team tại Live Stage 2, mỗi ngày tập nhảy khoảng 7 tiếng. Buổi sáng hôm đó, mẹ gọi điện bảo: 'Bài hát của con ở trên TV này!' Không chỉ mẹ mà rất nhiều người quen, bạn bè cũng gửi bài hát đó cho tôi. Tôi cực kỳ vui và hạnh phúc, vì chưa bao giờ nghĩ bài hát của mình lại vang lên trong một sự kiện trọng đại như vậy. Đây là một dịp quan trọng của đất nước. Việc nghe giai điệu đó được thể hiện bởi các nghệ sĩ tuyệt vời tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9, kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, cảm xúc thật sự tuyệt vời!

Nghĩa là, trước khi màn công diễn được phát sóng trên TV, bạn hoàn toàn không biết bài hát của mình đã được lựa chọn?

Lúc đó, tôi đang đau đầu với hai cái demo. Tôi không hề biết gì cả, không có bất kỳ thông tin nào. Trước đó cũng có người nhắn hỏi, tôi cũng có mong muốn một chút nhưng không nghĩ điều đó lại thành hiện thực.

Bạn có tiếc nuối khi không thể góp mặt trong đội hình biểu diễn ca khúc đó không?

Tuy tôi không trực tiếp ở đội hình biểu diễn Đại lễ, nhưng giai điệu tôi viết đã vang lên và được thể hiện bởi những giọng ca tuyệt vời. Bản phối mới rất nhiều năng lượng, hoàn toàn phù hợp với Đại lễ. Giai điệu và câu từ của tôi đã vang lên rồi, vậy thì tôi còn gì để tiếc?

Khi bài hát vang lên, mọi người rất chú ý đến giai điệu, ca từ và ý nghĩa. Khán giả bất ngờ vì tác giả là một nghệ sĩ Gen Z, và đặt câu hỏi tại sao Linh có thể viết ra những câu từ mang tầm vóc truyền cảm hứng như vậy…

Tôi sáng tác bài hát này năm 22-23 tuổi. Khi viết, tôi chỉ muốn thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước và lan tỏa điều đó tới các bạn trẻ, vì khán giả của tôi lúc đó đều là người trẻ. Trước khi viết về một chủ đề quan trọng, tôi phải tìm hiểu thật kỹ, thật là sâu sắc. Ngoài kiến thức lịch sử nền có sẵn, tôi còn đọc sách và tài liệu rất nhiều để đảm bảo tính chính xác về thông điệp và nội dung bài hát truyền tải.

Vì đây là chủ đề rất quan trọng, tôi không thể làm qua loa. Có khi chỉ hai câu thôi nhưng tôi đã phải tìm hiểu, đọc đi đọc lại rất nhiều trang sách và dữ liệu thông tin về văn kiện lịch sử đó.

Khi bài hát được lan tỏa qua Đại lễ, điều đó có tạo ra định hướng mới trong âm nhạc của bạn, ngoài chủ đề tình yêu?

Không phải định hướng mới đâu, điều đó tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi. Chỉ là đến thời điểm đó tôi mới có cơ hội thực hiện. Và chắc chắn đó không phải bài cuối cùng tôi viết về chủ đề tình yêu dân tộc.

Thời điểm bạn nhận ra rằng mình có thể sáng tác hay và có thể sống được bằng nghề sáng tác này là lúc nào? Bài hát đầu tiên mang lại cho bạn niềm tin đó?

Ngay từ những lúc tôi viết ra những nốt nhạc đầu tiên tôi đã biết. Bài hát đó là bài Một Mình Ta. Tôi nhận được những lời bình luận của các bạn ở dưới và tôi biết. Thậm chí khi tôi chưa đăng lên, tôi đã tự thích bài hát của mình trước rồi.

Tôi nghĩ đơn giản lắm: Tôi làm ra một thứ âm nhạc thì tôi phải thích nó, yêu nó trước rồi mới mới mong khán giả yêu thương và ủng hộ. Nếu tôi làm ra một thứ mà tôi không thích, thì làm sao tôi có thể mong khán giả thích? Cho nên, đối với tôi, những gì tôi đã viết ra và quyết định giữ lại thì chắc chắn là những gì tôi ưng ý nhất. Và nếu tôi thích, tôi sẽ có một niềm tin tuyệt đối dành cho nó.

Những fan lâu năm của Linh sẽ biết rằng bạn có bạn gái ngoài ngành, với mối quan hệ kéo dài đến 10 năm. Sau khi bạn tham gia chương trình, sẽ có những thay đổi về việc fan theo dõi bạn, điển hình như một số fan "ship couple" bạn với một anh trai khác. Phản ứng của bạn gái bạn về vấn đề này như thế nào?

Bạn ấy còn hùa vào chọc thêm đấy! Thật luôn, tôi không thể tin được. Chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói. Bình thường thì tôi là người khá ít chia sẻ về công việc với bạn gái, vì tôi muốn bạn gái vui vẻ và không phải lo lắng quá nhiều về áp lực deadline hay công việc. Nhưng sau khi tham gia chương trình, bạn gái tôi có thể cập nhật real time ngay trên ứng dụng và trên broadcast IG của tôi. Chắc chắn là bạn gái tôi luôn luôn để ý và quan tâm đến hành trình của tôi. Chúng tôi có thể trao đổi với nhau nhiều hơn, hoặc những chuyện mà bình thường tôi ít kể thì bạn gái tôi có thể tự hỏi trước. Đối với tôi, mối quan hệ không có gì thay đổi cả, thậm chí càng ngày càng tốt lên thôi.

Chú thích ảnh

Sau Anh Trai Say Hi, lịch trình công việc của bạn chắc chắn sẽ tăng lên. Liệu có khi nào xảy ra mâu thuẫn vì bạn phải dành quá nhiều thời gian cho công việc và ít quan tâm đến bạn gái hơn không?

Tôi là người cực kỳ may mắn khi có bạn gái đồng hành với tôi một thời gian rất dài, từ trước cả khi tôi đăng nhạc lên mạng xã hội. Cho nên, khi tôi bước chân vào một cuộc hành trình mới, một sự bắt đầu rất rõ ràng như thế này, chúng tôi đã nói chuyện với nhau từ trước rồi. Bạn gái tôi hoàn toàn ủng hộ, và rất hiểu rằng trong khoảng thời gian này, thời gian chúng tôi dành cho nhau sẽ ít lại. Nhưng tôi nhận được sự ủng hộ 100% từ bạn gái, nên khi bạn ấy cho tôi thời gian để tập trung vào công việc hơn, tôi sẽ không để lãng phí nữa.

Từ khóa tiên quyết của bạn và bạn gái để duy trì một mối quan hệ lâu năm là gì?

Luôn luôn nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, không nặng lời, không to tiếng dù bất cứ chuyện gì.

Người thân và gia đình của bạn đã phản ứng như thế nào trước hành trình Anh Trai Say Hi?

Người thân của tôi mỗi người là một tài khoản VIP để cập nhật và xem các tập mới nhất của chương trình. Tôi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình. Và tôi rất vui khi những bước chân của mình đều có sự dõi theo và ủng hộ từ những người thân yêu.

Cám ơn buitruonglinh về cuộc trò chuyện!

Ảnh: Nghĩa Lê - Thiết kế: Duy Long - Clip: Here to Hear