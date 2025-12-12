Ngôi sao truyền hình lên cơn đau tim, trải qua 20 phút kề cận cái chết

Trong tập mới nhất của chương trình Yoo Quiz On The Block , diễn viên hài Kim Soo Yong đã chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình. Chỉ mới vào ngày 14/11 vừa qua, nam diễn viên đã ngã gục trên trường quay và lập tức được đưa đi cấp cứu. Kim Soo Yong không chỉ bị đau tim thông thường mà là ngừng tim kéo dài 20 phút. May mắn là Kim Soo Yong đã bình phục nhanh chóng và giờ đã trở lại với công việc.

Anh kể lại: "Quản lý của Im Hyung Joon và Kim Sook thay phiên nhau hô hấp nhân tạo cho tôi”. Kim Soo Yong nói rằng anh không nhớ gì khi mình bị bất tỉnh và Yoo Jae Suk nói thêm rằng Im Hyung Joon có thuốc điều trị đau thắt ngực treo trên dây chuyền và đã đưa cho nam diễn viên dùng. Kim Soo Yong thuật lại những điều người xung quanh kể cho anh: "Lưỡi tôi bị tuột vào, nhưng Kim Sook đã kéo nó về phía trước để nó không bị tuột nữa, và nhân viên y tế đã đến rất nhanh. Có 2 xe cứu thương, nhưng 1 xe phải chở người giám hộ, và quản lý của Kim Sook đã lên xe đó. Trên đường đi, xe cứu thương bị hỏng nên phải dừng lại, nhưng may mắn thay, xe tôi đang ngồi vẫn tiếp tục di chuyển. Thật may mắn phải không? Đó là vận may trời cho".

Kim Soo Yong đã xuất viện và ghi hình cho chương trình Yoo Quiz On The Block

Anh bày tỏ lòng biết ơn: "Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi thấy các bệnh nhân mê sảng và la hét, và những người chết vì ngừng tim. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết một mình ở đó. Cuộc sống có thể kết thúc trong tích tắc, nếu tôi chết ở đó, nó sẽ thật vô nghĩa. Cái chết đột ngột? Điều này có thể xảy ra với tôi, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tôi vô cùng may mắn. Tỉnh dậy là một điều may mắn". Sau khi thoát cửa tử, nam diễn viên quyết định chú ý chăm sóc sức khỏe toàn diện và bỏ thuốc lá.

Cuối cùng, danh hài đình đám xứ Hàn bày tỏ sự biết ơn chân thành đến những người đã cứu giúp anh: "Khi nào khỏe lại, tôi nghĩ sẽ là điều thích hợp để gặp họ trực tiếp và cảm ơn họ. Tôi sẽ sống lành mạnh hơn và thể hiện điều đó trong tương lai ”. Thông tin Kim Soo Yong đã thoát cửa tử và dần khỏe mạnh trở lại đã khiến công chúng xứ Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Kim Soo Yong bày tỏ sự biết ơn đến những người đã cứu giúp anh trong tình huống nguy cấp

Kim Soo Yong sinh năm 1966, là diễn viên hài kỳ cựu của Hàn Quốc. Ông được biết đến rộng rãi với sự nghiệp kéo dài gần ba thập kỷ và khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều chương trình giải trí. Kim Soo Yong bắt đầu sự nghiệp giải trí vào năm 1991 khi anh được tuyển chọn vào làm diễn viên hài khóa 7 của đài KBS. Đây là một khóa học danh tiếng đã sản sinh ra nhiều diễn viên hài đình đám khác của Hàn Quốc.

Ông nhanh chóng xây dựng được tên tuổi nhờ lối diễn xuất hài hước tự nhiên, khả năng ứng biến linh hoạt và sự duyên dáng. Nam diễn viên góp mặt trong nhiều chương trình hài kịch ăn khách, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu thích nhất của làng hài Hàn Quốc.

Kim Soo Yong không chỉ giới hạn ở hài kịch. Ông còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như MC dẫn dắt nhiều chương trình tạp kỹ, talkshow, tham gia một số vai diễn nhỏ trong phim truyền hình và điện ảnh. Đặc biệt, trong những năm gần đây, ông trở lại mạnh mẽ và được yêu thích trong các chương trình truyền hình thực tế như Radio Star , Happy Together , Knowing Bros , thể hiện khiếu hài hước tinh tế và những câu chuyện đời thường thú vị.

Kim Soo Yong kết hôn với bà xã Kim Jin Ah vào năm 2002 và có một cô con gái. Ông thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình ấm cúng và hạnh phúc của mình trên các chương trình truyền hình, tạo dựng hình ảnh một người chồng, người cha mẫu mực. Kim Soo Yong là một minh chứng cho sự bền vững của tài năng và sự duyên dáng, một diễn viên hài được yêu mến qua nhiều thế hệ khán giả Hàn Quốc.

Kim Soo Yong là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Hàn Quốc

Nguồn: Koreaboo