Chiều 13-5, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh bước vào phần xét hỏi.

Bị cáo Bùi Đình Khánh khai nhận hành vi phạm tội tại tòa sơ thẩm

Đầu giờ chiều, Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên được Hội đồng xét xử yêu cầu lên bục khai báo. Tại tòa, bị cáo trả lời khá rành mạch các tình tiết liên quan đến việc giao dịch ma túy, chuẩn bị vũ khí, hành vi chống trả lực lượng chức năng và quá trình bỏ trốn sau khi gây án.

Theo lời khai, quá trình mua bán ma túy, Khánh trao đổi với một người tên Thanh thông qua ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, sau khi bị công an địa phương mời làm việc liên quan đến vụ mua bán vũ khí, Khánh bỏ kênh liên lạc này.

Bị cáo Bùi Đình Khánh khai nhận mỗi lần cần liên hệ với Thanh đều phải nhờ người bác chuyển lời, sau đó hai bên gặp trực tiếp để trao đổi việc mua bán ma túy.

Theo bị cáo Khánh, các đối tượng đã giao dịch khoảng 16 bánh heroin. Ban đầu, giá mỗi bánh là 130 triệu đồng, sau đó tăng lên 150 triệu đồng rồi chốt ở mức 170 triệu đồng mỗi bánh.

Khánh cũng đã trao đổi với Thanh về việc bán số ma túy trên cho người Trung Quốc. Bị cáo yêu cầu phía đối tác đưa khách sang Hạ Long để trực tiếp giao dịch.

Để chuẩn bị cho cuộc mua bán, Khánh đã mang theo một khẩu súng AK và một quả lựu đạn không có kíp nổ trên xe ô tô.

Vào tối 17-4-2025, các bên hẹn gặp tại khu vực cổng Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch ma túy.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm

"Bị cáo nhìn qua cửa kính phụ xe ô tô thấy Thanh ngồi hàng ghế dưới sau ghế lái sát cửa kính. Bị cáo đưa hàng cho Thanh. Thanh kiểm tra rồi chuyển tiền khoảng 2,7 tỉ đồng"- Bùi Đình Khánh khai tại toà.

Khánh khai tiếp trong lúc giao dịch chưa hoàn tất, Khánh nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy một số người mặc đồ đen quật ngã Hà Thương Hải. Sau đó, bị cáo dùng súng bắn chỉ thiên rồi giằng co với lực lượng chức năng. Trong lúc hỗn loạn, Khánh đã nổ súng về phía ô tô lực lượng chức năng nhưng không nghĩ viên đạn trúng cán bộ công an dẫn đến tử vong.

Sau đó, Khánh tiếp tục điều khiển ô tô đuổi theo xe bán tải đang chở Hải bị áp tải đi. Khánh khai Hải là "anh em kết nghĩa" nên muốn giải cứu.

Theo cáo trạng, trong quá trình chống trả lực lượng công an, Khánh đã dùng súng AK bắn vào lực lượng chức năng, khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh.

Khai về quá trình bỏ trốn, Khánh cho biết sau khi rời hiện trường đã lái xe đúng tốc độ 60 km/giờ vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu đi quá nhanh.

Trong lúc bỏ chạy, bị cáo thấy người dân chỉ về phía mình nên nghĩ đã bị phát hiện. Sau đó, Khánh bỏ lại ô tô, chạy bộ trốn vào khu dân cư rồi lấy quần áo của người khác để thay trước khi tiếp tục bỏ trốn khỏi Quảng Ninh.