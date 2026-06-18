Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ xô xát, xảy ra trên xe khách. Trong đoạn clip, 2 người đàn ông ngồi ở đầu xe liên tục lớn tiếng, nói chuyện điện thoại ồn ào. Sau đó, một người cầm chiếc điện thoại của phụ xe. Khi xe dừng lại cho 2 người đàn ông xuống, phụ xe xin lại chiếc điện thoại nhưng người đàn ông không trả, sau đó xảy ra xô xát.

Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 17/6 tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trên xe khách của nhà xe T.N. (chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng).

Trao đổi trên báo Dân trí , đại diện nhà xe T.N. cho biết vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 17/6, xe khách dừng tại ngã tư Bình Long (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để nhận hàng hóa. Thời điểm trên, có 2 người mặc quần áo công nhân xin đi nhờ về cầu Trà Khúc 2 (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi). Tài xế đã đồng ý vì thấy 2 người này là công nhân.

Tuy nhiên, khi lên xe, 2 người đàn ông có biểu hiện say xỉn, liên tục nói lớn tiếng làm ảnh hưởng đến các hành khách nên phụ xe đã nhắc nhở. Nhưng thay vì tiếp thu, 2 người này lại có lời lẽ đe dọa và hành hung phụ xe.

Theo đại diện nhà xe T.N., nam nhân viên bị đánh có biểu hiện choáng váng, đau đầu, tâm lý lo sợ. Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã liên hệ với nhà xe để thu thập thông tin.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng xác nhận đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc trên.