Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Hong Kong, khiến một cặp vợ chồng tử vong sau khi bị văng ra khỏi một chiếc taxi.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ The Standard, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày thứ Ba, 16/6 vừa qua trên đường cao tốc Tsing Sha. Một chiếc xe tải nhẹ và một chiếc taxi đang di chuyển theo hướng Đông trên đường cao tốc về phía Cửu Long gần khu dân cư Hoi Lai trên đất liền Hồng Kông. Chiếc xe tải nhẹ được cho là đã mất kiểm soát trên đường trơn ướt và đi vào làn đường của chiếc taxi trước khi va chạm với nó.

Cú va chạm đã khiến chiếc taxi lộn nhiều vòng, 2 hành khách đã bị văng ra ngoài.

Cú va chạm bất ngờ này đã khiến chiếc taxi đâm vào rào chắn an toàn và lật ít nhất sáu vòng, sau đó tiếp đất bằng bánh xe. Hai hành khách trên taxi, cũng chính là 2 vợ chồng đã văng ra khỏi xe và thiệt mạng. Chiếc xe tải nhẹ cũng bị lật và nằm nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn đáng sợ tại Hong Kong.

Theo báo Sing Tao Daily, hai người thiệt mạng tại hiện trường là một cặp vợ chồng mới cưới vào ngày 1 tháng 10 năm 2025. Người chồng là một lính cứu hỏa 38 tuổi tên là Zhang và vợ anh, Huang 35 tuổi. Họ vừa trở về Hồng Kông vào ngày 16 tháng 6, sau tuần trăng mật ở Thái Lan.

Báo Sing Tao Daily đưa tin rằng anh Zhang, còn được biết đến với tên Aqin, là con trai út trong hai người con trai và đã gia nhập lực lượng cứu hỏa sau khi vượt qua hai hoặc ba kỳ thi.

Trong khi đó, người lái taxi 30 tuổi, họ Wu, bị thương ở tay phải và đã được đưa đến bệnh viện, theo báo Sing Tao Daily. Người lái xe chở hàng nhẹ 44 tuổi, họ Wang, đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ để điều tra thêm.

Khi vụ tai nạn được công bố trên truyền thông, nhiều netizen đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân. Bên cạnh đó, một số người cho rằng giá như 2 hành khách này có thắt dây an toàn thì có lẽ họ sẽ tránh được kết cục đáng tiếc.

(Theo Mothership)