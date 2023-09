Bức xúc với chủ quán bar làm video chỉ cách 'dụ bạn gái lên Đà Lạt'

Có 3 biến thể tín hiệu Angel shot tương ứng với các mức độ nghiêm trọng khác nhau bao gồm:

"Straight Up" hoặc "Neat": Đây là mức độ nhẹ nhàng nhất trong tín hiệu angel shot. Khi khách hàng "order" món này có nghĩa khách đang cần nhân viên dẫn ra xe của họ.

"With Ice" hoặc "On the Rocks": Ở mức độ trung bình, khách hàng đang muốn nhờ nhân viên đặt xe taxi giúp mình.

"With a Twist" hoặc "With a Lemon": Lúc này khách hàng đang thật sự cảm thấy bất an và cần nhân viên gọi cảnh sát.