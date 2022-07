Bức thư mẹ gửi con gái ngày lên phố thăm con khiến dân mạng rưng rưng

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ câu chuyện có tên V.A về bức thư của người mẹ dành cho con gái của mình. Theo tài khoản này chia sẻ, cô đã sống xa nhà được 6 năm. Trong lần đầu tiên lên thành phố thăm con gái, trước khi ra về, người mẹ đã viết một bức thư bày tỏ tình yêu thương và dặn dò đứa con của mình.

“Hồi còn học cấp 3, mình đã ước sau này phải kiếm thật nhiều tiền, có cuộc sống ổn định để thỉnh thoảng đón gia đình lên ở rồi đưa bố mẹ đi chơi khắp nơi. Từ lâu, mình đã xác định mục đích sống duy nhất của mình là sống vì gia đình. Thấy bố mẹ sống vui vẻ là thứ duy nhất khiến mình cảm thấy thế nào là sống hạnh phúc”, V.A chia sẻ.

Đính kèm cùng dòng trạng thái này là hình ảnh bức thư của người mẹ. Nét chữ nắn nót, mềm mại, từng câu, từng chữ gửi gắm tâm tư, tình cảm của mẹ khiến cô con gái không khỏi nghẹn ngào.

Những dòng thư tay mẹ gửi con gái khiến dân mạng xúc động.

Nguyễn văn bức thư của người mẹ như sau:

“Quan Hoa, ngày 7/7/2022

Vân Anh - con gái yêu quý của mẹ!

Hôm nay là thứ năm, mẹ và em ra chơi cùng con từ hôm thứ hai, chắc trưa nay kiểm tra sức khỏe xong mẹ và em sẽ về.

Mấy hôm ra đây, được ở cùng con, được con quan tâm, chăm sóc và tìm mọi niềm vui cho mẹ và Thành. Mẹ rất cảm ơn con. Ôi, con gái thật tuyệt!

Bố mẹ, ông bà và mọi người luôn tự hào về con. Con làm gì? Ở đâu… do con tự quyết định, mẹ không ngăn cản, để con được tự do bay nhảy, tự do trải nghiệm và lựa chọn.

Mẹ chỉ cần con, mong con mỗi ngày một lớn khôn và trưởng thành.

Mẹ thấy con rất năng động, thông minh, tự lập. Tuy nhiên, cần chú ý sức khỏe nhé! Con hay thức khuya, ngủ muộn là ảnh hưởng lắm đó. Con chú ý giữ gìn sức khỏe nhé! Hãy ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ và làm việc hiệu quả con nhé!

Mẹ yêu con rất nhiều”.

Mở đầu lá thư, người mẹ gọi tên con gái vô cùng thân thương và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình qua câu nói “con gái yêu quý của mẹ”. Sau đó, bậc phụ huynh này đã dành lời cảm ơn và những lời khen “có cánh” cho con của mình: “Mẹ rất cảm ơn con. Ôi, con gái thật tuyệt!”, “Mẹ thấy con rất năng động, thông minh, tự lập”...

Song, người mẹ cũng không quên nhắc nhở con gái của mình phải biết giữ gìn sức khỏe, “ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ để làm việc hiệu quả”. Và dù con có làm gì, ở đâu cũng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ mẹ và cả gia đình.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, sự yêu thương, tâm lý của người mẹ này dành cho con gái của mình. Đó chắc chắn sẽ là nguồn động lực rất lớn để những đứa con vững bước trong hành trình tương lai của mình.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Lời nói mẹ ngọt ngào và chữ mẹ đẹp quá! Chúc bạn có nhiều sức khoẻ và niềm vui, nhiều động lực phát triển hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình nhé!

- Chữ mẹ bạn đẹp quá, mình đọc mấy dòng này mình cũng khóc. Mẹ bạn là một người phụ nữ ấm áp và nhiều tình yêu. Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc!

- Để một người phụ huynh viết ra những lời này hẳn là mẹ bạn rất tuyệt vời, gia đình bạn thực sự rất ấm áp.

- Mẹ bạn thương bạn quá. Mà tuyệt vời hơn là mẹ còn viết được ra cả những lời đong đầy yêu thương như thế này cho bạn. Mong mẹ của chúng ta luôn khoẻ mạnh.