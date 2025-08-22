Bức thư của người mẹ "thất bại" gửi con gái: "Sự cố chấp của mẹ đã khiến các con tổn thương"

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Linh khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, tay run run nắm chặt bó hoa. Cuộc đời cô chuẩn bị bước sang một trang mới, tràn đầy hi vọng và ánh sáng. Nhưng khác với bao cô dâu khác, người dẫn Linh vào lễ đường không phải là cha, mà là mẹ – người phụ nữ đã thay cả phần cha lẫn mẹ để nuôi dưỡng, chở che cho cô suốt mấy chục năm qua.

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, giữa tiếng nhạc ngân vang, có những giọt nước mắt rơi xuống – kết tinh của bao nỗi đau, bao kiên cường, bao ký ức đặc biệt.

Tuổi thơ trong một gia đình tan vỡ

Cho đến khi cha Linh nhắm mắt xuôi tay, cô mới thôi oán trách ông. Suốt thời thơ ấu đến khi trưởng thành, với Linh, cha chính là "lựa chọn sai lầm lớn nhất" của mẹ.

Tranh minh họa

Người đàn ông cổ hủ, gia trưởng và nhiều khi vũ phu ấy đã biến những bữa cơm thành chiến trường. Tiếng quát mắng như thói quen, đồ đạc "mọc cánh" bay trong nhà, tiếng khóc nghẹn của mẹ, những mảnh vỡ vung vãi trên sàn... tất cả in hằn trong ký ức một đứa trẻ 6 tuổi. Chị em Linh chỉ còn biết ôm nhau, nép sau cánh cửa chờ cha bỏ đi, rồi lao ra ôm chặt lấy mẹ mà khóc.

Đến năm Linh đỗ đại học, cha gọi con gái ra để nói chuyện nghiêm túc: "Con đã trưởng thành, bố mẹ không giấu con nữa. Bố mẹ sẽ ly hôn. Con là chị cả, bố mong con mạnh mẽ".

Linh không ngạc nhiên. Cô chỉ thấy cần trở thành điểm tựa cho mẹ và em. Bởi mẹ đã chịu đựng quá đủ.

Có lẽ chính vì thế mà Linh già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong khi em gái cố gắng hàn gắn, Linh lại ngăn cản. Cô hiểu rõ: một người đàn ông không còn mang lại hạnh phúc cho mẹ thì níu kéo chỉ càng làm tổn thương nhiều hơn.

Ngày cha tái hôn, ông mua tặng ba mẹ con những bộ váy đẹp, trịnh trọng mời họ đến chứng kiến. Linh thấy mẹ cười. Nụ cười ấy không còn cay đắng mà nhẹ nhõm. "Bố con đã tìm được người phù hợp với ông ấy thì mẹ phải vui chứ. Khi được sống với người mình yêu, con người ta sẽ tích cực hơn. Đã lâu rồi mẹ không thấy ông ấy cười tươi như vậy".

Nhưng sau buổi tiệc, Linh mới biết cha tái hôn với người cũ. Hình ảnh nụ cười mãn nguyện của cha và ánh mắt cam chịu của mẹ đã khiến Linh từng có lúc sợ hôn nhân.

Bức thư người mẹ thất bại gửi con gái

Ngày Linh gặp anh – người đàn ông tử tế trở thành chồng cô hôm nay, Linh vẫn nhiều do dự. Khi dẫn anh về ra mắt, mẹ không nói gì. Chỉ đến khi Linh trở lại thành phố, bà gửi một bức thư.

Tranh minh họa

Trong thư, bà viết:

"Hãy lựa chọn vì hạnh phúc của chính con, chứ không phải làm hài lòng một ai khác.

Tình yêu không phải lúc nào cũng đắm say. Quan trọng là khi con vui, anh ấy có chia sẻ niềm vui ấy; khi con buồn, anh ấy có trở thành chỗ dựa; khi con thích nấu ăn, anh ấy có vào bếp cùng, dù vụng về; khi con muốn đi xa, anh ấy có sẵn sàng chuẩn bị để con có không gian riêng.

Hãy là một người vợ độc lập.

Đừng lấy chồng vì anh ấy giàu có hay có thể nuôi con cả đời. Đáng tin cậy nhất trên thế giới này, người sẽ không bao giờ phản bội con chính là bản thân con. Một người vợ độc lập sẽ không bao giờ phải sợ bị bỏ rơi.

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi sinh con.

Ảnh minh họa

Mẹ từng sai lầm. Nếu không vì các con, hôn nhân ấy đã kết thúc sớm hơn. Nhưng chính sự cố chấp "thêm người thêm vui" lại khiến tuổi thơ các con đầy tổn thương. Làm mẹ phải có trách nhiệm khiến con mình hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Con là tài sản vô giá của mẹ. Mẹ mong con hạnh phúc, hạnh phúc hơn mẹ rất nhiều".

Bức thư khép lại. Linh bật khóc nức nở. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, cô hiểu vì sao mình phải vững vàng tiến về phía trước.

Hôm nay, khi Linh nắm tay mẹ bước vào lễ đường, cô không chỉ mang theo tình yêu dành cho chồng, mà còn mang theo sức mạnh từ người phụ nữ từng được gọi là "bất hạnh".

Mẹ cô nói đúng: Duyên là trời cho, nhưng đi với nhau bao lâu lại là quyết định của mỗi người. Cha mẹ có sai lầm, có thiếu sót, nhưng không phải mọi thất bại đều dẫn đến bi thương. Thất bại đôi khi chính là bài học để con cái sống hạnh phúc hơn.