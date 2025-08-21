Cô vợ U30: Từ mẹ bỉm áp lực cơm áo thành "trụ cột gia đình" khiến cả nhà chồng nể phục

Minh Anh (28 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ rằng, sau cưới, hạnh phúc chỉ đơn giản là có chồng yêu thương và một đứa con kháu khỉnh. Nhưng khi nghỉ việc ở công ty truyền thông để sinh con, cô mới hiểu rõ thế nào là áp lực cơm áo.

"Chỉ sau 3 tháng nghỉ sinh, mình bắt đầu thấy khó thở với những khoản chi tiêu", Minh Anh kể. Lương chồng 20 triệu/tháng, trừ đi tiền thuê nhà, tiền sữa, bỉm, khám bệnh cho con, chẳng còn bao nhiêu. Cảm giác từ một cô gái tự chủ bỗng trở thành "người xin tiền chồng" khiến cô nhiều đêm mất ngủ.

Sự tự ti lớn dần. Cô thậm chí từng khóc khi thấy hóa đơn sữa con 2,5 triệu đồng, trong khi chính mình không làm ra đồng nào. Nhiều lúc thấy chồng khó chịu khi cô hỏi tiền, chính bản thân cô cũng thấy mình bất lực.

Bước ngoặt từ… những giấc ngủ đứt đoạn

Đỉnh điểm là khi con số tiền tiết kiệm sau cưới tụt về 0. Minh Anh ngồi ghi bảng chi tiêu, nhìn chồng thở dài: "Anh không trách em đâu nhưng mình cứ thế này thì chẳng biết bao giờ mới mua được nhà…".

Câu nói ấy khiến cô nhói lòng. Đêm hôm đó, trong lúc con ngủ, Minh Anh lướt mạng và tình cờ đọc được câu chuyện trên BBC Worklife: Nhiều bà mẹ ở Mỹ đã "xoay trục" sự nghiệp, rời văn phòng để khởi nghiệp online sau sinh, vừa trông con vừa kiếm tiền.

Ảnh minh họa

Cô nghĩ: "Tại sao mình không thử?".

Ban đầu chỉ là những bài đăng bán đồ trẻ em trên Facebook, sau đó là livestream giới thiệu sữa, bỉm, Minh Anh tự mày mò học cách chụp ảnh sản phẩm, trả lời khách hàng.

Tháng đầu, cô lãi vỏn vẹn 2 triệu. Nhưng sang tháng thứ 3, con số đã là 12 triệu. Quan trọng hơn, cô cảm thấy mình lấy lại được vị thế trong gia đình: không còn chỉ chờ chồng đưa tiền, mà còn góp thêm vào quỹ chung. Mỗi dịp nhà chồng có công việc gì là thấy ông bà vui vẻ hẳn.

Chồng cô, từ chỗ cau có vì lo tài chính, nay chủ động phụ giúp đóng gói hàng, nhận ship hộ vợ. Thậm chí, 3 tháng này công ty chồng cô khó khăn, nợ lương, Minh Anh lại gánh vác vai trò "trụ cột gia đình".

Minh Anh cười: "Hóa ra, hôn nhân không cần thay đổi người đàn ông, chỉ cần mình thay đổi cách kiếm tiền".

Bài học tài chính cho mọi mẹ bỉm

Câu chuyện của Minh Anh không hiếm. Theo khảo sát của Forbes Women (2023), hơn 41% phụ nữ sau sinh chọn làm việc tại nhà hoặc khởi nghiệp online để cân bằng gia đình tài chính.

Các chuyên gia gợi ý 3 bước để mẹ bỉm "xoay trục kinh tế" thành công:

Ghi chép chi tiêu rõ ràng để biết áp lực thật sự đến từ đâu, tránh cãi vã không đáng.

Tận dụng kỹ năng sẵn có giỏi giao tiếp thì bán hàng, giỏi viết thì làm freelancer, giỏi bếp núc thì mở kênh ẩm thực.

Tách biệt tài khoản kinh doanh và chi tiêu gia đình vừa minh bạch, vừa tránh bị "chìm" nếu khởi nghiệp lỗ.

Giờ đây, thu nhập từ shop online của Minh Anh đã đều đặn 15 – 20 triệu/tháng. Không quá lớn nhưng đủ để cô không còn mặc cảm xin tiền chồng, đồng thời nuôi được giấc mơ mua nhà trong 5 năm tới.

Cô nói: "Tôi nhận ra, phụ nữ không cần gồng để mạnh mẽ hơn đàn ông. Chỉ cần tự chủ được tài chính, mình đã có thể giữ lửa hạnh phúc gia đình rồi".

Đây không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp của một bà mẹ bỉm sữa, mà còn là lời nhắc: Trong hôn nhân, tiền bạc không phải là áp lực nếu biết biến nó thành động lực cùng nhau đi tiếp.