Bức hình gây hoang mang của Á hậu 9x

Vào năm 2014, Huyền My nhận được sự quan tâm của khán giả khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời điểm mới 19 tuổi. Sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 1997 tập trung vào công việc làm người dẫn chương trình và sự nghiệp kinh doanh.

Mới đây, Á hậu Huyền My đăng tải 2 hình ảnh trên trang cá nhân nhưng khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Cô cho biết bản thân bị khó thở, phải sử dụng bình oxy mini khi đi du lịch ở Lệ Giang, Trung Quốc.

Người đẹp sinh năm 1997 chia sẻ: "Mỳ (Huyền My - PV) ở núi Ngọc Long: không thở được, không mang quần áo lạnh nên được các bác quyên góp từ miếng dán giữ nhiệt cho đến áo khoác". Nhiều người cho rằng do Huyền My leo núi tuyết có độ cao "khủng" ở Trung Quốc nên dẫn tới việc thiếu oxy, chóng mặt và khó thở.

Á hậu Huyền My chia sẻ hình ảnh mới gây lo lắng khi phải dùng tới bình oxy mini

Người đẹp sinh năm 1997 còn thừa nhận bị khó thở, quên không mang thêm quần áo ấm khi đi du lịch ở Trung Quốc

Vào tháng 2/2025, Huyền My từng chia sẻ hình ảnh que test tiết lộ bị cúm B. Cô đứng hình khi nghe câu nói từ bác sĩ: "Thấy cúm B con bé đang mừng, bác sĩ bảo: Cúm B nặng hơn cúm A em nhé". Nàng hậu 9x cho biết bị ho rất nhiều "cảm giác đến mức bằng 30 năm cộng lại". Dù bị bệnh nhưng Huyền My vẫn làm nhiều việc như báo cáo, tính tiền, nhập hàng hóa.

Vào khoảng 3 tháng trước, Huyền My từng bị ho liên tục vì cúm B

Huyền My từng chia sẻ hiện cô vẫn độc thân vào tháng 2/2025. Nếu có người yêu, cô sẽ chia sẻ tin vui với khán giả. "Tôi vẫn độc thân, nên không biết trả lời câu hỏi khi nào kết hôn ra sao", cô nói. Theo Huyền My, vật chất rất quan trọng trong một mối quan hệ tuy nhiên hai người muốn đồng hành cùng nhau phải có sự tương đồng về nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế.

Á hậu 9x từng đặt ra cột mốc 20 tuổi sẽ lập gia đình, sinh con. "Mẹ tôi lập gia đình từ rất sớm. Tôi cũng muốn kết hôn, có con sớm để không có khoảng cách thế hệ quá xa với con của mình nhưng duyên chưa tới. Ngày nay, chuyện các cặp đôi tan vỡ diễn ra hàng ngày, tôi không muốn chuyện đó đến với mình. Hãy cứ đủ chín chắn, trải nghiệm và lập gia đình khi đã sẵn sàng", Huyền My cho hay.

Huyền My từng đăng quang danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 19 tuổi

Sau đăng quang, Huyền My tham gia nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, và thử sức ở các chương trình truyền hình lớn