"Bức ảnh sẽ không bao giờ xóa" của một nam thanh niên được lan truyền khắp nơi

Mới đây, một bài đăng trên MXH Xiaohongshu (Trung Quốc) đã bất ngờ trở nên viral, thu hút sự đồng cảm của rất nhiều người. Một cư dân mạng đã đăng tải một bức ảnh cũ, kèm theo câu chuyện về thời sinh viên của mình.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chàng trai trẻ này ngồi ăn cơm một mình ngay tại hành lang trường học. Xung quanh anh chàng không có một ai, cảnh tượng thoạt nhìn có vẻ khá cô đơn.

Ít ai biết phía sau bức ảnh lại là những tâm sự rất đồng cảm liên quan đến tuổi trẻ

Vậy vì lý do gì mà một bức ảnh như vậy là nhanh chóng thu về hơn 22.000 lượt like? Lý do nằm ở những dòng tâm sự được chàng trai trẻ đăng cùng bức ảnh.

Ngay mở đầu, anh chàng đã khẳng định: "Đây là một bức ảnh mà tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ xóa".

"Khi đó, tôi đi học xa một mình, không có gia đình hay bạn bè bên cạnh. Tương lai là một ẩn số, không biết tốt hay xấu. Cuộc sống lặp đi lặp lại trong sự mông lung. Áp lực thi cử phá hủy nhịp sinh học của tôi. Tôi thường quên ăn, mất ngủ triền miên" , chàng trai hồi tưởng.

Bức ảnh được chụp vào một buổi tối khi cảm xúc của nam thanh niên này gần như sụp đổ. Trong bức ảnh, anh chàng ngồi trong hành lang trường học, tay cầm suất cơm đơn giản. Tối hôm đó, một người bạn cùng lớp hiếm hoi còn ở lại trường đã nhìn thấy anh. "Tôi bất ngờ vì cậu ấy vẫn ở đó, và cảm thấy rất vui", chàng trai nhớ lại. Một cuộc gặp gỡ giản dị như vậy đã trở thành ánh sáng ấm áp trong những ngày cô đơn ấy.

Hiện tại, khi mọi chuyện đã ổn, mỗi lần nhìn vào bức ảnh là một lần chàng trai phải cảm thán: "Đến tận bây giờ, tôi vẫn rất biết ơn bản thân của thời điểm ấy vì đã có thể vượt qua".

Chàng trai đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó và thành công tốt nghiệp

Câu chuyện đơn giản như rất chân thật này đã gợi lên nhiều suy nghĩ về tuổi trẻ và sự nỗ lực trong cuộc sống. "Tuổi trẻ của mỗi người đều từng cô đơn và kiên cường, chính những khoảng thời gian đó đã tạo nên chúng ta của ngày hôm nay", "Suất cơm trong hành lang năm ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được mùi vị nhỉ?", "Thanh xuân là thế đấy, dù có khổ đến mấy, ta vẫn cắn răng vượt qua", "Cảm ơn những khoảnh khắc giúp ta vượt qua đêm đen, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản: 'Bạn ổn chứ?'" …, cư dân mạng bình luận.

Cuộc sống sinh viên đôi khi đầy rẫy những thách thức và khó khăn, nhưng cũng chính những lúc cô đơn và gian khổ ấy lại là lúc ta biết mình có thể mạnh mẽ đến nhường nào. Câu chuyện của chàng trai kể trên không chỉ là một bức ảnh, mà còn là minh chứng cho nghị lực và ý chí không ngừng nghỉ của tuổi trẻ.

Đối với các bạn sinh viên, hãy nhớ rằng mỗi khó khăn bạn gặp phải hôm nay sẽ là bước đệm vững chắc cho những thành công của ngày mai. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của thanh xuân, dù đó là lúc bạn đơn độc hay khi có người bạn đồng hành bên cạnh. Và quan trọng hơn hết, đừng quên rằng chỉ một câu hỏi "Bạn ổn chứ?" cũng có thể là liều thuốc tinh thần quý giá giúp ai đó, có thể là chính bạn, vượt qua những thời khắc tăm tối nhất.