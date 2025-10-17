Bức ảnh sao kê không phải ai cũng có

Bởi vì nếu là sao kê tài khoản hay chi tiêu hàng tháng, thì rõ là chuyện ai cũng có thể làm bất cứ lúc nào. Chúng ta đều biết nên làm như thế để quản lý dòng tiền, cũng như ổn định tình hình tài chính.

Điều đáng nể trong bối cảnh này chính là những bức ảnh sao kê mua vàng. Họ không chỉ mua vàng đều đặn hàng tháng, mà mua đến đâu - ghi đến đó, vì giá vàng biến động theo từng ngày. Ghi chép ngân sách mua vàng như ghi chép chi tiêu hàng ngày, vừa tiện so sánh biến động giá vàng, vừa có thêm động lực để tháng sau tích sản tiếp, chứ cũng không hẳn là để canh thời điểm chốt lời nếu không có việc cấp thiết.

Những bức ảnh sao kê mua vàng nhìn sao quá mê

Trong các cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, không khó để bắt gặp những bức ảnh sao kê mua vàng của người có thói quen cần mẫn tích sản.

Mới đây, một người dùng ẩn danh đã khoe thành quả tích sản từ 8/2024 đến nay. Người này nhấn mạnh trong bài tâm sự của mình: “Mình thường mua vàng vào đầu tháng khi lĩnh lương chứ cũng chẳng canh giá hay cân nhắc lắm vì xác định mua để giữ, không mua thì tiền để đó có khi lại tiêu mất. Với cả bản chất vàng là kênh trú ẩn, nên mình mua ít có 0,5 - 1 chỉ thì cứ mua đều thôi”.

Bức ảnh sao kê mua vàng của người này từ tháng 8/2024 đến giờ, trung bình mỗi tháng cô mua 1 chỉ

Một người khác cũng chung quan điểm: Mua vàng hàng tháng ngay khi nhận lương, ghi chép và theo dõi cẩn thận.

Người này cho biết từ tháng 2/2025 mới bắt đầu thói quen mua vàng

Một cô gái 25 tuổi khác cũng có cùng đam mê mua vàng, tích tiểu thành đại. Cứ túc tắc mua được chút nào, hay chút đó. Vậy mà sau gần 1 năm nhìn lại cũng thấy mát cả lòng. Động lực tích sản nhờ thế lại lớn hơn đôi phần.

“Nhờ mua vàng mà em đã lời 21.850.000 đồng. Tỷ lệ sinh lời khoảng 20% chắc là cũng không nhỏ đúng không mọi người? Nếu giữ tiền mặt thì 107.950.000 đồng đến giờ vẫn chỉ là chừng đó thôi, chứ không phải gần 130.000.000 đồng nữa. Thế nên dù thế nào thì em vẫn ráng mua vàng mỗi tháng. Mọi người có ai nghiện mua vàng như em không ạ?” - Cô viết.

Quá trình mua vàng của cô gái 25 tuổi trong 10 tháng qua

Tựu trung lại, có thể thấy những người đã có thói quen và đam mê mua vàng tích sản đều có 1 điểm chung: Mua đều và quyết giữ vàng, thay vì hấp tấp bán đi chốt lời.

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Gerard Do

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.