Chồng không cho đi làm, tiêu gì cũng bắt "sao kê": Đoạn tin nhắn khiến tất cả xót xa!

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ khiến nhiều người không khỏi nhói lòng. Câu chuyện không có gì mới, vẫn chỉ là vợ chồng bất đồng trong chuyện chi tiêu, tiết kiệm nhưng từng lời người chồng thốt ra, cách anh "sát sao chuyện tiền bạc" mới là điều gây bức xúc.

Đoạn tin nhắn do cô vợ đăng tải

Các khoản chi trong tháng đều được cô ghi lại vì chồng thường xuyên thắc mắc vợ tiêu gì hết tiền

"Nghĩ mà vừa tủi thân, vừa trách mình yếu kém mọi người ạ. Chồng mình không cho mình đi làm, mỗi tháng đưa cho mình 9 triệu. Con thì còn nhỏ, 1 mình mình sống cùng bố mẹ chồng vì chồng đi làm xa. Anh rất hay càu nhàu chuyện tiền nong, nhiều khi mình cũng không biết vun vén sao cho đủ nữa. Thực sự muốn bỏ nhà ra đi..." - Cô vợ trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thấu hiểu với tâm trạng của cô lúc này. Ở nhà chăm con nhỏ vốn đã không phải điều dễ dàng, lại sống cùng bố mẹ chồng, cộng thêm cả việc chồng cứ hạch sách chi tiêu,... tất cả khiến ai cũng phải thắc mắc làm sao mà cô chịu đựng nổi.

"9 triệu mà tưởng đâu 90 triệu không đó. Con thì ốm đi viện, làm bố mà sao nỡ nói như vậy với người sinh con cho mình, chăm con của mình. Trong khi vợ cũng có tiêu gì quá quắt lắm đâu chứ!" - Một người thở dài.

"Thôi cố gắng đợi con lớn, cứng cáp rồi mình đi làm lại chị ạ. Không gì bằng tự chủ tài chính, kiếm được ít thì cố rồi cũng cải thiện được thu nhập thôi. Chứ dựa vào người chồng có tư duy thế này thì không có đáng và cũng không nên" - Một người khuyên.

"Muốn tự do thì phải tự lo thôi, nhất là khi vợ chồng không chung quan điểm chi tiêu mà phụ thuộc nhau thì không xích mích mới lạ. Chi tiêu cho con thì không mẹ nào tiếc, nhưng nhiều khi cánh đàn ông không hiểu lại cho thế là phung phí. Chưa kể trẻ con hay ốm thì tốn kém, vượt ngân sách là chuyện thường, nhà nào cũng vậy mà chồng không hiểu, không thông cảm thì càng mệt thêm" - Một người bày tỏ.

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, phải làm sao?

1 - Đi tìm gốc rễ vấn đề

Không ít cặp vợ chồng tưởng rằng mình cãi nhau vì một khoản chi tiêu nào đó nhưng thực chất, mâu thuẫn về quan điểm xài tiền chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là sự khác biệt trong giá trị sống, thói quen tài chính, cảm giác bất an về vai trò trong gia đình, hoặc thậm chí là những kỳ vọng chưa được nói ra.

Ảnh minh họa

Trước khi tìm cách khắc phục, điều quan trọng nhất có lẽ là cả hai phải nhận diện được gốc rễ của vấn đề. Nếu không, mỗi lần nói về tiền sẽ là một lần mâu thuẫn lặp lại dù con số trong tài khoản có là bao nhiêu đi chăng nữa.

2 - Lập ngân sách chung một cách rõ ràng và minh bạch

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm xung đột tài chính giữa hai vợ chồng là cùng nhau xây dựng một ngân sách chung. Đơn cử là việc xác định rõ mỗi tháng chi bao nhiêu, cho việc gì, khoản nào là thiết yếu, khoản nào dành cho sở thích cá nhân, khoản nào để tiết kiệm và đầu tư,...

Khi mọi thứ đã được thống nhất rõ ràng, những cuộc tranh luận kiểu "tại sao em lại mua cái này?", "lý do gì anh sắm cái kia?",... sẽ giảm đi đáng kể vì mọi chi tiêu đều đã được định hướng từ trước.

Ngân sách rõ ràng cũng giúp tạo cảm giác cân bằng trong việc đóng góp tài chính, mỗi người biết mình có trách nhiệm gì, có quyền quyết định ở mức nào. Quan trọng hơn, nó cho thấy rằng vợ chồng đang đồng hành cùng nhau chứ không phải đang ở 2 chiến tuyến đối nghịch.

3 - Thiết lập quỹ chi tiêu cá nhân

Một sai lầm phổ biến khiến vợ chồng mâu thuẫn về tiền là gộp tất cả tài chính vào một mối và kiểm soát lẫn nhau. Thực tế, bên cạnh tài khoản chung để chi tiêu cho gia đình, mỗi người nên có một khoản riêng, có thể không nhiều nhưng đủ để cảm thấy mình vẫn có quyền tự do cá nhân.

Ảnh minh họa

Điều này đặc biệt quan trọng khi một người không đi làm hoặc thu nhập thấp hơn người còn lại. Một chút tự do tài chính lành mạnh sẽ nuôi dưỡng sự tôn trọng và thoải mái trong hôn nhân, hơn là khiến cả hai phải luôn xin phép hoặc báo cáo cho nhau mọi khoản chi tiêu nhỏ.

4 - Trò chuyện để tìm ra giải pháp chứ không đổ lỗi

Những cuộc nói chuyện về tiền bạc rất dễ biến thành cuộc thảo luận xem ai đúng, ai sai, người này đổ lỗi cho người kia, hoặc cố gắng kiểm soát đối phương,... Nhưng nếu nghĩ sâu và nghĩ rộng hơn, việc phân định đúng - sai trong hoàn cảnh này chỉ khiến mâu thuẫn thêm dày, tình cảm vợ chồng càng dễ sứt mẻ.

Thế nên học cách nói với nhau về tiền mà không công kích, không đổ lỗi là một kỹ năng sống còn trong hôn nhân. Phải nhớ cuộc đối thoại về tiền không nên là một cuộc chiến, mà là quá trình cùng nhau tìm tiếng nói chung dù ban đầu có thể mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ chẳng giống nhau.