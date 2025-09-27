Bức ảnh sao kê mua vàng của cô gái 23 tuổi khiến dân mạng trầm trồ: Mê quá mê!

Với những người có thói quen mua vàng tích sản hàng tháng, ngân sách dùng để mua vàng cũng hệt như tiền mua đồ ăn, đổ xăng hay bất kỳ nhu cầu thiết yếu nào khác. Thế nên, việc ghi chép lại “sao kê” mua vàng cũng chẳng có gì khó hiểu, vừa là một cách để theo dõi tiền nong, vừa có thêm động lực tháng sau mua tiếp.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô gái 23 tuổi đã chia sẻ bức ảnh sao kê mua vàng như vậy. Nhìn vào đó, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Quá trình mua vàng của cô trong vòng 10 tháng qua

Thành quả hiện tại

“Hơn nửa năm, nhờ mua vàng mà em đã lời 21.850.000 đồng. Tỷ lệ sinh lời khoảng 20% chắc là cũng không nhỏ đúng không mọi người? Nếu giữ tiền mặt thì 107.950.000 đồng đến giờ vẫn chỉ là chừng đó thôi, chứ không phải gần 130.000.000 đồng nữa. Thế nên dù thế nào thì em vẫn ráng mua vàng mỗi tháng. Mọi người có ai nghiện mua vàng như em không ạ?” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, ai cũng phải khen cho nỗ lực tích sản của cô gái này. 23 tuổi là còn rất trẻ, mà đã có tư duy “kiến tha lâu cũng đầy tổ” thế này, rõ ràng là điều không phải ai cũng làm được.

“Vợ chồng chị cũng giống em nhưng đến tận năm 28 tuổi mới biết mua vàng, chứ 23-24 tuổi thì ham chơi lắm chẳng để được đồng nào. Giờ tháng nào cũng mua vàng, giá cao thì mua 1 chỉ, nào vàng giảm thì cố 1,5 chỉ hoặc 2 chỉ. Bởi vì mua đất thì không đủ tiền, đầu tư chứng khoán thì không có kiến thức, nên cứ mua vàng là yên tâm nhất. Nhà chị mua tích sản từ lúc vàng 65 triệu/lượng đến giờ” - Một người chia sẻ.

“Nhìn mê quá bạn ơi, đúng kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ. 23 tuổi mà làm được thế này là quá giỏi rồi” - Một người cảm thán.

“Kẻ bảng như này hay ghê, mình cũng mua mà chỉ giữ lại hóa đơn thôi chứ cũng không ghi chép gì nên cũng đang không rõ lời lỗ ra sao. Phải học tập mới được, cho có động lực tiết kiệm mua vàng tiếp” - Một người bày tỏ.

Muốn tiết kiệm - tích sản thành công, có 2 điều phải nhớ!

1 - Kiên trì, bền bỉ quan trọng hơn mức thu nhập

Nhắc tới việc tiết kiệm hoặc tích sản, nhiều người thường nghĩ ngay đến mức thu nhập, khả năng quản lý chi tiêu hay những công cụ đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, yếu tố quyết định một kế hoạch tiết kiệm có thành công hay không, lại là sự bền bỉ và kiên trì.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm - tích sản không phải là một hành động tức thời mà là một quá trình dài hơi, đòi hỏi tính kỷ luật lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ngay cả khi thu nhập không cao, một người kiên trì vẫn có thể tích lũy được số vốn đáng kể nhờ thói quen nhỏ nhưng duy trì liên tục. Ngược lại, người có thu nhập cao nhưng thiếu bền bỉ thường dễ bỏ cuộc giữa chừng, tiêu xài cảm tính và cuối cùng chẳng để lại khoản tích lũy nào.

Nếu so sánh, có lẽ tiết kiệm - tích sản cũng giống như việc tập luyện thể dục. Không ai khỏe lên chỉ sau một vài buổi tập, mà cần tập đều mới thấy kết quả. Thành quả không đến từ một khoản cắt giảm duy nhất mà từ hàng trăm lần chọn "để dành" thay vì "chi tiêu".

2 - Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm

Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng. Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

Khoản đầu tiên cần có là quỹ dự phòng - Chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

Ảnh minh họa

Tiếp theo là khoản đầu tư sinh lời. Bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

Cuối cùng là khoản đầu tư cho bản thân. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.