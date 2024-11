Theo QQ, Triệu Vy là một trong số những ngôi sao hiếm hoi trong giới giải trí Hoa ngữ thành công ngay từ vai diễn đầu tiên, thậm chí thanh danh vang xa khắp châu Á. Chỉ một đêm, nhờ vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách (phần 1 năm 1998), Triệu Vy trở thành minh tinh hàng đầu của Trung Quốc. Sau đó, danh tiếng và địa vị của cô được củng cố bằng hai siêu phẩm truyền hình liên tiếp là Hoàn Châu Cách Cách phần 2 và Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Những tưởng sự nghiệp của Triệu Vy sẽ một đường trải hoa nhưng sau đó suốt 10 năm nữ diễn viên gặp vô số scandal, có lúc tưởng chừng như cô đã gục ngã, bị đuổi ra khỏi giới giải trí, bị chỉ trích là "kẻ bán nước", "kẻ thất học không hiểu biết về lịch sử". Tất cả là vì một bức ảnh tạp chí.

Triệu Vy vướng nhiều tai tiếng lớn trong quá khứ

Theo đó, Triệu Vy khi mới thành danh được nhiều tạp chí mời chụp hình. Cô được sắp sắp xếp chụp ảnh với một chiếc váy in hình quốc kỳ Nhật. Nỗi đau trong quá khứ vẫn luôn day dứt trong lòng người dân Trung Quốc, vì vậy điều này khiến nữ diễn viên bị chỉ trích khắp các mặt báo.

Sau đó, Triệu Vy khóc lóc và xin lỗi vì hành vi thiếu cẩn trọng, thiếu hiểu biết của mình. Tuy nhiên, vẫn có không ít người căm ghét nữ diễn viên và có hành vi phản đối cô.

Đỉnh điểm là sự kiện năm 2001, khi Triệu Vy đang biểu diễn trên sân khấu ở Hà Nam, Trung Quốc cùng các em nhỏ, một người đàn ông lạ mặt đã lao lên sân khấu đánh liên tiếp và ném chất thải vào người cô. Nữ diễn viên khi đó vô cùng hoảng loạn, ngã xuống sân khấu mà không thể làm gì để bảo vệ mình. Tới khi bảo vệ chạy tới can ngăn thì khắp người Triệu Vy đã nhơ nhuốc. Hình ảnh này trở thành nỗi ô nhục suốt cuộc đời nữ diễn viên. Dù sau này trở thành ngôi sao quyền lực bậc nhất giới giải trí, công chúng vẫn không quên hình ảnh khốn khổ của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách vào thời khắc đó.

Công chúng công kích, xem Triệu Vy như tội đồ và kêu gọi tẩy chay ngôi sao sinh năm 1976.

Sau scandal liên tiếp, sự nghiệp của Triệu Vy bị ảnh hưởng, danh tiếng tụt dốc không phanh. Trong giai đoạn 2001-2003, các hoạt động nghệ thuật của Triệu Vy giảm hẳn. Nữ diễn viên còn bị cấm xuất hiện trên truyền hình, không được đóng phim, chụp ảnh.

Không những vậy, sau đó Triệu Vy còn bị vướng vào tai tiếng đánh phụ nữ mang thai vào tháng 7/2004. Theo QQ, danh tính người phụ nữ này là Trâu Tuyết, tổng biên tập một tạp chí thời trang và cũng chính là người đã thiết kế để Triệu Vy mặc chiếc váy oan nghiệt, tạo nên bức ảnh khiến sự nghiệp của cô sụp đổ. Triệu Vy cho rằng người phụ nữ này cố tình chơi xấu để hạ bệ cô. Do đó, trong một thời khắc nóng giận, nữ diễn viên đã để tài xế của mình đánh người phụ nữ. Ngay lập tức người phụ nữ kêu lên: "Triệu Vy đánh người" và lên xe vào bệnh viện 306. Giấy chứng thương của bệnh viện ghi "tổn thương phần mềm bên ngoài, gãy sống mũi".

Tuy nhiên, người quản lý của Triệu Vy là Trần Dung chia sẻ Triệu Vy không liên quan đến vụ hành hung. Sau vụ bức ảnh tai tiếng, Trâu Tuyết và nữ diễn viên đã làm lành sau khi nữ biên tập viên xin lỗi. Họ cùng nhau hùn vốn mở nhà hàng nhưng lại sớm thua lỗ. Mặc dù Triệu Vy cho rằng Trâu Tuyết có hành vi lừa đảo nhưng vì danh tiếng của mình nên cô không dám có động thái gì. Trâu Tuyết khi thấy Triệu Vy bước ra khỏi ra nhà đã cố tình cãi lộn với nữ diễn viên sau đó thiết kế cảnh bị đánh ngã, thậm chí còn có xe chờ sẵn để đưa tới bệnh viện.

Triệu Vy tức giận vì Trâu Tuyết nhiều lần hại mình

Tuy nhiên, dù quản lý của Triệu Vy có giải thích ra sao, danh tiếng hống hách, thái độ ngôi sao coi thường người khác cũng đã trở thành ấn tượng của khán giả với Triệu Vy. Do bị ảnh hưởng tiếng tăm, doanh thu các bộ phim của Triệu Vy trong vài năm sau bị ảnh hưởng. Cô còn bị chế giễu là "thuốc độc phòng vé". Khoảng từ năm 2010, nhờ nỗ lực trong diễn xuất, Triệu Vy mới dần lấy lại danh tiếng.

Theo QQ, Triệu Vy là một ngôi sao không chịu thiệt. Cô có cá tính mạnh, được khen ngợi có EQ cao, giao thiệp được với nhiều người ở các tầng lớp khác nhau. Trong giới giải trí, chỉ có Triệu Vy có thể trò chuyện thoải mái với các tỷ phú nổi tiếng như Jack Ma, Vương Kiện Lâm.

Sự nghiệp rực rỡ của Triệu Vy là niềm khát khao của nhiều nghệ sĩ. Cô có cả giải thưởng, tác phẩm đại diện, vai diễn kinh điển ghi dấu ấn hàng chục năm. Nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến và tha thứ nhiều lỗi lầm như những scandal kể trên hay việc thao túng cổ phiếu, lập công ty ma lũng đoạn thị trường.

Triệu Vy đánh mất sự nghiệp vì quá tham lam không biết điểm dừng

Tuy nhiên, vì lòng tham muốn kiếm tiền nhiều, Triệu Vy ngày càng mắc sai lầm. Đồng thời, do có bệ đỡ phía sau nên nữ diễn viên coi thường công chúng. Đến tháng 8/2021, Triệu Vy bị cấm hoạt động nghệ thuật, bốc hơi chóng vánh khỏi giới giải trí. Theo QQ, nguyên nhân nữ diễn viên bị cấm sóng có thể do cô vi phạm luật kinh doanh hoặc do nữ đạo diễn cố chấp dùng nghệ sĩ không có lập trường chính trị rõ ràng trong phim của mình khiến các cơ quan quản lý nghệ thuật phải phong sát.