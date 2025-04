Bức ảnh muốn quên luôn của Binz, Châu Bùi xem cũng phải “khóc thét”!

Mới đây, Binz cùng dàn nghệ sĩ Việt như Hà Lê, Đinh Tiến Đạt, Duy Khánh, Quốc Thiên... đã có mặt tại một sự kiện văn hoá tổ chức ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chưa cần trình diễn hay phát biểu gì, nam rapper vẫn chiếm trọn spotlight mạng xã hội chỉ với một… khoảnh khắc lọt vào ống kính. Tưởng là visual sẽ "gây sát thương" như mọi lần, ai ngờ dân mạng lại rần rần vì diện mạo gây cười đến nội thương của người yêu Châu Bùi.

Trước đó vài ngày, Binz từng đăng ảnh selfie trong tiệm tóc, hào hứng khoe kiểu tóc mới cắt cùng caption mở vote: "Tóc này sao ta?". Dưới phần bình chọn, hàng nghìn fan nhiệt tình vote "tuyệt vời", "quá đẹp", thậm chí còn nhận xét anh trông trẻ ra thấy rõ. Tuy nhiên, khi xuất hiện ở sự kiện tại Nhật Bản, kiểu tóc này lại trở thành tâm điểm bàn tán vì... lên hình ngoài đời hoàn toàn khác với ảnh selfie.

Binz hào hứng khoe tóc mới ngay khi vừa cắt xong

Cụ thể, mái tóc được cắt ngắn và tỉa layer kỹ lưỡng của Binz có vẻ như không "trụ" được lâu trước thời tiết ẩm ở Nhật. Trong loạt ảnh fan chụp, tóc Binz bị ép sát vào da đầu, phần mái rũ xuống mang đến một visual "khó quên". Ngay cả fan nhà cũng hài hước thốt lên: "Không có được cợt nhả với anh Binz, nhưng mà… kakakakaka".

BB Trần cũng nhanh chóng góp vui với bình luận: "Đã có thêm nguyên liệu", trong khi nhiều fan hài hước cho rằng: "Ảnh tự chụp là một chuyện, ảnh ngoài đời là một vũ trụ khác!". Một số khán giả còn đùa rằng, nếu Châu Bùi có lỡ đi ngang qua thì rất có thể cũng không nhận ra người yêu.

Bức ảnh chụp vội của fan trở thành meme gây sốt của Binz, khiến ai nhìn qua cũng phải bật cười

Được biết, sự kiện mà Binz và các Anh Tài có mặt nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản lần 8. Sự kiện lần này thu hút sự chú ý của đông đảo kiều bào khắp nước Nhật.

Các anh tài nhóm Nhà trẻ đã gửi tới khán giả những màn biểu diễn gắn liền với họ như Thu hoài, Lặng, Đào liễu, Think of you, Ngày mai người ta lấy chồng, Diễm xưa… Xen kẽ giữa các tiết mục , nhóm anh tài còn tổ chức trò chơi khiến fan Việt vô cùng thích thú.

Có khoảng 5.000 người Việt ở Osaka đã đổ về tòa thị chính thành phố Sakai để hoà giọng cùng Tiến Đạt, Tiến Luật, Binz, Quốc Thiên, Rhymastic, Hà Lê, Duy Khánh. Nhiều fan đã đi xe 5 tiếng để gặp thần tượng, có fans bay từ Việt Nam qua để ủng hộ những ca sĩ mà mình yêu thích.

Các Anh Tài khuấy động không khí tại Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)

Chia sẻ sau buổi diễn, Quốc Thiên bày tỏ sự xúc động khi được góp mặt trong chương trình tại Nhật Bản: "Được đứng ở Osaka hát cho bà con người Việt mình nghe, Thiên và anh em vô cùng hạnh phúc. Dù thời tiết ở Nhật lúc này rất lạnh nhưng tình cảm và sự cổ vũ của mọi người khiến Thiên cảm thấy cực kỳ ấm áp".

Trong khi đó, sân khấu trở nên bùng nổ với màn "song kiếm hợp bích" đầy ăn ý và duyên dáng giữa Tiến Luật và Binz. Các nghệ sĩ như Hà Lê, Đinh Tiến Đạt, Duy Khánh,... cũng đã mang đến sự kiện những tiết mục và màn giao lưu đáng yêu, khiến khán giả có mặt không khỏi thích thú.

Các nghệ sĩ mang đến nhiều tiết mục khuấy động không khí sự kiện

Binz có nhiều tương tác đáng yêu bên người thầy Tiến Luật