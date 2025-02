Bức ảnh khiến Song Hye Kyo bị cả MXH tấn công

Ngày 2/2, theo tờ KoreaBoo, Song Hye Kyo vừa trở thành nạn nhân bị body shaming (miệt thị ngoại hình) trên MXH. Nguồn cơn đến từ việc 1 chuyên giải trí nổi tiếng ở Hàn Quốc đã chia sẻ lại hình ảnh của minh tinh 8X trong họp báo ra mắt phim The Glory (2022), và ca ngợi Song Hye Kyo là "nữ thần nhan sắc xứ Hàn". Bài đăng này ngay lập tức gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên MXH, trong đó có rất nhiều bình phẩm tiêu cực hướng đến Song Hye Kyo.

Theo KoreaBoo, rất nhiều khán giả đã phản đối chuyên trang giải trí gọi Song Hye Kyo là "nữ thần", và cho rằng đơn vị tin tức này đang khen ngợi quá đà nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1981. Ở tuổi ngoài 40, gương mặt của Song Hye Kyo đã xuất hiện dấu vết lão hóa. Do đó, Song Hye Kyo bị đánh giá là không còn phù hợp với mỹ từ về nhan sắc nói trên. "Nữ thần nào ở đây? Rõ ràng cô ấy đã già rồi", "Cô ấy đã già rồi. Dù sao không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi quy luật của thời gian", Mọi dấu hiệu lão hóa đều hiện rõ trên gương mặt của cô ấy, nên đừng khen lố", cư dân mạng bình luận về nhan sắc của Song Hye Kyo.

1 chuyên trang giải trí nổi tiếng Hàn Quốc đã đăng tải lại hình ảnh của Song Hye Kyo trong buổi họp báo phim The Glory (2022) và khen cô là "nữ thần". Tuy nhiên, rất nhiều khán giả cho rằng Song Hye Kyo không còn phù hợp với danh hiệu nhan sắc nói trên vì tuổi tác cô đã lớn, gương mặt đã xuất hiện dấu vết lão hóa

Giữa lúc nhan sắc, tuổi tác của Song Hye Kyo bị mang ra bàn tán, miệt thị, nhiều khán giả đã lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên. Theo người hâm mộ, lão hóa là tình trạng bình thường của con người, cho nên Song Hye Kyo không đáng phải nhận những lời chỉ trích gay gắt. Hơn nữa, dù đã 43 tuổi, nhưng Song Hye Kyo vẫn giữ được nét duyên dáng, vẻ đẹp tự nhiên. Chính điều này mới là yếu tố khiến nữ diễn viên đến hiện tại vẫn được xem là 1 trong những "nữ thần sắc đẹp" hàng đầu xứ Hàn.

Cư dân mạng đã lên tiếng bảo vệ Song Hye Kyo khỏi bình luận ác ý về nhan sắc



Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Song Hye Kyo trở thành nạn nhân của nạn miệt thị ngoại hình trên MXH. Khi The Glory lên sóng, nữ diễn viên đã thường xuyên bị săm soi vấn đề hình thể khi nhiều người cho rằng cô trông khá nhỏ con so với yêu cầu của 1 diễn viên (do trong phim, nữ diễn viên có 1 cảnh cởi đồ, để lộ thân hình). Cuối tháng 1 vừa qua, sau họp báo phim điện ảnh Dark Nuns, vóc dáng nhỏ bé của Song Hye Kyo cũng bị cư dân mạng cực đoan mang ra tấn công ác ý trên MXH. Điều này gây bức xúc lớn cho người hâm mộ của nữ diễn viên.

Vóc dáng nhỏ bé của Song Hye Kyo liên tục bị cư dân mạng cực đoan miệt thị, tấn công trên MXH.

