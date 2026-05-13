Bức ảnh khiến phụ huynh TP.HCM phẫn nộ: Đừng mang cho con sự "đủ đầy" bằng hành vi lệch lạc

Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ, dừng trước một căn nhà trong hẻm rồi nhanh tay bắt trộm con mèo cảnh đã khiến mạng xã hội xôn xao nhiều ngày qua.

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Hòa Hưng lập hồ sơ, lấy lời khai bà Nguyễn Thị L. (42 tuổi) để điều tra về hành vi trộm mèo cảnh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/4, bà L. điều khiển xe máy chở theo con gái đi qua một con hẻm ở phường Hòa Hưng thì nhìn thấy con mèo lông trắng đang ở trước cửa nhà dân. Nảy sinh ý định bắt về cho con nuôi, người phụ nữ đã tiếp cận rồi nhanh chóng bắt con mèo mang đi.

Con mèo bị mất là thú cưng đã được chị P.B.V. nuôi khoảng hai năm. Sau khi phát hiện vụ việc, chị V. đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng tìm lại được thú cưng của mình.

Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, sau khi mang con mèo về và cột tại sạp trái cây, con vật đã tuột dây bỏ chạy mất. Người phụ nữ cho biết đã liên hệ xin lỗi và muốn đền bù nhưng phía bị hại chưa đồng ý.

Điều khiến nhiều người phẫn nộ không chỉ là việc bắt trộm con mèo mà là cách một người mẹ vô tư thực hiện hành vi sai trái ngay trước mặt con mình. Bởi trẻ con không học bằng những bài giảng dài dòng. Chúng học bằng cách nhìn người lớn sống.

Một đứa trẻ ngồi sau xe hôm đó có thể chưa hiểu thế nào là trộm cắp, chưa ý thức được đúng sai của hành vi người lớn vừa làm. Nhưng hình ảnh ấy sẽ âm thầm đi vào nhận thức của con: muốn có thứ mình thích thì có thể lấy của người khác, miễn là không bị phát hiện. Đó mới là điều khiến nhiều cha mẹ lo lắng.

Trong giáo dục gia đình, có một điều rất quan trọng: trẻ nhỏ luôn nhìn cha mẹ như phiên bản đúng của thế giới. Người lớn cư xử thế nào, trẻ sẽ mặc nhiên cho rằng đó là điều được phép.

Nếu cha mẹ nói dối thường xuyên, trẻ sẽ học cách nói dối. Nếu cha mẹ cư xử hung hăng, trẻ dễ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Và nếu cha mẹ ngang nhiên lấy đồ của người khác đem về cho con, đứa trẻ rất khó hiểu được khái niệm tôn trọng tài sản của người khác là gì.

Nhiều người lớn đôi khi nghĩ đơn giản rằng chỉ là một con mèo thôi, con còn nhỏ biết gì đâu. Nhưng thật ra, trẻ nhỏ ghi nhớ rất lâu những điều chúng tận mắt chứng kiến, đặc biệt là khi hành động đó đến từ người mà chúng tin tưởng nhất. Có những bài học đạo đức không nằm trong sách giáo khoa, mà nằm ở cách cha mẹ sống mỗi ngày.

Một người mẹ có thể mua cho con rất nhiều món đồ đẹp, cho con học trường tốt, ăn ngon, mặc đẹp… nhưng nếu lại dạy con rằng có thể lấy thứ không thuộc về mình thì đứa trẻ ấy cũng đang lớn lên cùng một lỗ hổng rất lớn về nhân cách.

Điều đáng nói hơn là trong vụ việc này, mục đích của hành vi trộm cắp lại xuất phát từ suy nghĩ bắt về cho con nuôi. Nghe qua tưởng như vì tình thương dành cho con, nhưng tình thương nếu đặt sai cách đôi khi lại trở thành điều nguy hiểm. Bởi yêu con không có nghĩa là tìm mọi cách để con có được thứ mình muốn.

Một đứa trẻ cần được dạy rằng: thích một thứ không đồng nghĩa với quyền sở hữu nó. Con mèo ấy là thú cưng đã được người khác nuôi dưỡng suốt hai năm. Với chủ nhân của nó, đó không chỉ là một con vật mà còn là tình cảm, là sự gắn bó.

Nhiều cha mẹ vẫn thường dạy con không được lấy đồ của bạn, nhặt được của rơi phải trả lại. Nhưng bài học đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu chính người lớn lại hành xử ngược lại.

Một món đồ có thể mất rồi mua lại được. Nhưng khi đứa trẻ lớn lên cùng suy nghĩ rằng muốn là lấy, hậu quả đôi khi kéo dài cả cuộc đời.

Vì thế, điều khiến nhiều người ám ảnh nhất sau đoạn clip ấy có lẽ không phải hình ảnh con mèo bị bắt đi mà là khoảnh khắc một đứa trẻ đang ngồi phía sau xe và học bài học đầu đời từ chính người mẹ của mình.