Bức ảnh két sắt của cặp vợ chồng lương 23 triệu khiến dân mạng “choáng”: Sao mà…

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ đã khiến hàng ngàn người phải dừng lại để “xin vía”. Nhìn bức ảnh cô đăng tải cùng câu chuyện phía sau, ai cũng phải thốt lên: Đã biết vun vén lại còn “gặp may” nữa, đúng là “không ai làm lại”.

Cô viết: “Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống lại thấy mình cũng may mắn hơn nhiều người mọi người ạ. Vợ chồng mình thu nhập 23 triệu/tháng thôi, nhà có sẵn do bố mẹ chồng để lại, con 2 đứa đều học trường công. Mỗi tháng 2 vợ chồng tiết kiệm 8-10 triệu, cứ đủ tiền lại mua 1 chỉ vàng, giờ cũng được ngót 2 cây vàng từ hồi cưới nhau, và thêm tiền mặt nhiêu đây do được đền bù đất. Mình nghĩ biết đủ là hạnh phúc thôi, chứ cứ so sánh thì mãi mãi chỉ thấy mình nghèo” .

Tiết kiệm được 8-10 triệu/tháng để mua vàng, với mức thu nhập 23 triệu, tất cả đều phải đồng tình: Vợ chồng nhà này đỉnh!

“Tính ra nuôi 2 con ăn học mà vợ chồng bạn tiết kiệm được hơn 43% thu nhập thì quá đỉnh luôn ấy. Chứ nhà mình mới có 1 bé học lớp 2 mà tháng nào ít thì cũng 19 triệu, nhiều thì 25-26 triệu, chẳng để dành được mấy” - Một người bình luận.

“Đã biết vun vén chi tiêu mà lại còn gặp may nữa thì đúng là không ai làm lại rồi” - Một người cảm thán.

“Nhìn mấy cục tiền mê thật đấy… Chỉ biết ước. Nhưng mà tiền đền bù đất chừng kia cũng vài trăm triệu là ít, nên phân bổ ra mua vàng, gửi tiết kiệm hoặc mua đất mom ạ. Chứ để tiền trong két mình thấy hơi phí…” - Một người khuyên.

“Nhà 4 người mà cả tháng tiêu hết 13-15 triệu, đỉnh thật sự” - Một người khác cảm thán.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

Khi đã có một khoản tiền nhàn rỗi trong tay, câu hỏi quan trọng là làm sao để đồng tiền vận động hiệu quả hơn. Tối ưu không đồng nghĩa với mạo hiểm, mà là biết phân bổ hợp lý theo mục tiêu, thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân.

1. Phân bổ tiền theo mục tiêu

Thay vì gom toàn bộ tiền vào một chỗ, bạn có thể chia khoản tiết kiệm thành ba “tầng”: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Tầng ngắn hạn (3-6 tháng chi phí sinh hoạt) nên để ở tài khoản linh hoạt hoặc gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn để đảm bảo rút ra khi cần. Tầng trung hạn (1-3 năm) có thể chọn kỳ hạn dài hơn để hưởng lãi tốt hơn. Tầng dài hạn (trên 3 năm) mới là phần có thể tính đến các kênh sinh lời cao hơn.

Cách phân tầng này giúp bạn vừa có sự an tâm về thanh khoản, vừa tránh tình trạng rút tiền giữa chừng làm mất lãi. Quan trọng hơn, nó tạo ra kỷ luật tài chính rõ ràng: mỗi đồng tiền đều có “nhiệm vụ” riêng, không bị chi tiêu cảm tính.

2. Kết hợp tiết kiệm và đầu tư an toàn

Một phương án cân bằng là một phần tiền gửi ở ngân hàng, phần còn lại phân bổ vào các kênh đầu tư tương đối ổn định như trái phiếu, quỹ trái phiếu hoặc quỹ mở cổ phiếu theo chiến lược dài hạn. Khi đầu tư qua quỹ, bạn được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp, giảm bớt áp lực tự chọn mã hay theo dõi thị trường hằng ngày.

Điều cốt lõi ở đây là tỷ lệ phân bổ: không nên dồn toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất. Sự kết hợp giúp danh mục có cơ hội sinh lời tốt hơn nhưng vẫn giữ được mức độ ổn định cần thiết.

3. Tái đầu tư lợi nhuận và duy trì kỷ luật

Tối ưu không chỉ nằm ở việc chọn kênh nào, mà còn ở cách bạn duy trì thói quen đầu tư. Khi có lãi từ tiết kiệm hoặc đầu tư, thay vì rút ra tiêu dùng ngay, bạn có thể tái đầu tư phần lợi nhuận đó để tạo hiệu ứng “lãi kép”.

Theo thời gian, khoản tiền ban đầu sẽ tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với việc chỉ gửi một lần rồi để yên. Song song đó, việc đều đặn bổ sung thêm tiền vào quỹ tiết kiệm mỗi tháng sẽ tạo đà tích lũy ổn định. Sự nhất quán này thường mang lại kết quả tốt hơn việc cố tìm kiếm những cơ hội lợi nhuận cao nhưng thiếu kiểm soát.