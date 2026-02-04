Bức ảnh phát ra tiếng khóc của người đi làm: Nghỉ Tết với nửa tháng lương!

Hôm nay đã là Rằm tháng Chạp, vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tuần làm việc nữa, chúng ta sẽ chính thức nghỉ Tết. Với những người đang đi làm lúc này - dù là làm văn phòng hay bất kỳ công việc nào, chắc chắn một trong những điều đáng chờ nhất chính là tiền lương cũng như thưởng Tết.

Biết là mỗi nơi, mỗi doanh nghiệp sẽ có một cách trả lương, một cơ chế thưởng khác nhau nhưng có không ít người, nhận thông báo tiền lương - thưởng Tết xong mà chỉ biết thở dài…

Mới đây trên MXH Threads, một bạn trẻ đã bày tỏ cảm giác hụt hẫng xen lẫn chút bức xúc vì thông thường, công ty trả lương vào ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày 15 trùng vào cuối tuần hoặc ngày lễ, công ty sẽ thanh toán lương trước đó. Tuy nhiên kỳ lương tháng trước Tết này lại khác: Công ty thông báo chỉ thanh toán 1 nửa, còn lại thì ra Tết trả nốt…

Bức ảnh do cô đăng tải kèm dòng trạng thái: “Công ty mình cỡ này, công ty bạn cỡ nào?... Bình thường trả lương ngày 15, dính lễ thì trả trước 1-2 ngày, chẳng hiểu sao giờ trả 1 nửa”

Một người khác cũng chung tình cảnh. Cô viết: “Làm quần quật cả tháng để có tiền đặt xe với mua đồ về quê ăn tết, mà qua tết mới được nhận lương, thế này thì tết nhất gì nữa?... Chưa kể là phải nhắn hỏi thì mới chuyển”.

Bức ảnh do cô đăng tải

Phía dưới những bài tâm sự này, không ít người khác cũng bày tỏ tình trạng “tết này kém vui” vì câu chuyện lương - thưởng, chế độ đãi ngộ.

Một người thở dài: “Sinh viên đi làm thêm, làm part-time thì nghỉ lễ không lương là điều dễ hiểu, nhưng mình đi làm văn phòng, lần đầu tiên gặp cảnh nghỉ Tết không được tính lương. Giờ mình vẫn còn đang sốc, nghe tin đó xong cũng chẳng còn hy vọng gì vào thưởng Tết nữa. Thất nghiệp gần nửa năm, tháng 10 mới đi làm mà ai ngờ làm đúng chỗ như vậy”.

Một người bày tỏ: “Đúng là nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì thấy cũng chẳng ai bằng mình. Dù sao mọi người còn được trả lương đúng hạn, với có ít thưởng Tết như mình thì lương tháng 12/2025 đến giờ còn chưa được trả đây, nhiều khi nghĩ ức phát khóc luôn mà”.

Một người lại bộc bạch: “Việc trả lương tháng Tết với thưởng Tết này là do quy định mỗi nơi thôi, cũng không trách được nếu họ trả đủ, không nợ. Chứ tầm này còn nợ lương thì hết nói”.

Lương thưởng “có hạn”, lên kế hoạch tiêu Tết thế nào cho tối ưu?

1 - Xác định rõ ngân sách tiêu Tết trước khi sắm Tết

Muốn tiêu Tết tối ưu, việc đầu tiên cần làm là biết chính xác mình có thể chi bao nhiêu. Ngân sách Tết không nên được hiểu mơ hồ là “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”, mà cần được tính toán dựa trên thu nhập thực nhận, các khoản chi cố định vẫn phải trả trong tháng và một phần dự phòng sau Tết. Khi có con số cụ thể, bạn sẽ tự động biết giới hạn của mình ở đâu, từ đó tránh được tâm lý chi quá tay vì không kiểm soát được tổng thể.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngân sách rõ ràng cũng giúp bạn phân biệt được đâu là khoản cần thiết như biếu Tết, ăn uống, đi lại, và đâu là khoản có thể cắt giảm hoặc linh hoạt.

2 - Ưu tiên giá trị sử dụng khi sắm Tết, không chạy theo hình thức

Một sai lầm phổ biến khi tiêu Tết là dồn tiền cho những thứ mang tính hình thức, chỉ dùng trong vài ngày rồi bỏ không. Để tối ưu, hãy đặt câu hỏi: khoản chi này mang lại giá trị gì, dùng được bao lâu, có thực sự cần không.

Chi tiêu theo hướng này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn giảm áp lực tâm lý, vì bạn không phải cố “phô bày” một cái Tết hoành tráng. Tết tối ưu không nằm ở việc tiêu nhiều, mà ở việc tiêu đúng thứ khiến mình và gia đình thấy dễ chịu.

3 - Nhớ chừa tiền tiêu sau Tết

Nhiều người lên kế hoạch Tết nhưng lại quên mất giai đoạn sau Tết mới là lúc tài chính dễ căng thẳng nhất. Lương chưa về, chi phí sinh hoạt vẫn phải trả, trong khi tiền đã dồn gần hết cho mấy ngày Tết. Vì vậy, tiêu Tết tối ưu là tiêu trong giới hạn có tính đến thời điểm sau kỳ nghỉ.

Khi lập kế hoạch, hãy chủ động giữ lại một khoản đủ để trang trải ít nhất một tháng sau Tết, coi đó là phần không được động vào. Cách nghĩ này giúp bạn bớt áp lực khi Tết qua đi, không rơi vào cảnh “ăn Tết xong là lo ngay chuyện tiền”. Một cái Tết trọn vẹn không chỉ là vui trong vài ngày, mà còn là cảm giác yên tâm khi quay lại nhịp sống thường ngày.