Bức ảnh chụp hai đứa trẻ trong phòng ngủ khiến nhiều bậc cha mẹ ganh tỵ: Tôi cũng ước được như thế này

Chuyện xung khắc giữa anh chị em trong một nhà không phải hiếm gặp ở nhiều gia đình hiện nay dù biểu hiện có khi âm thầm, có khi ra mặt. Tuy nhiên, dù đôi khi "cơn không lành canh không ngọt" thì anh chị em vẫn là anh chị em, lúc cần cũng ngọt ngào và yêu thương nhau lắm.

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc chia sẻ hình ảnh hai đứa con lên mạng xã hội khiến nhiều người xuýt xoa vì quá đáng yêu.

Chuyện là chị có hai người con, cậu con trai lớn năm nay đã vào tiểu học, không những học giỏi mà còn hiền lành, dịu dàng. Ngược lại, cô con gái út năm nay mới vào mẫu giáo, so với anh trai điềm tĩnh và ngoan ngoãn thì tính cách bé lại sôi nổi và năng động, hay làm gãy bút hoặc xé bài tập của anh.Vì thế đôi khi anh trai và em gái luôn cãi vã với nhau, kết quả cuối cùng là cậu anh làm bài tập về nhà rất muộn còn cô em gái thì chuyên bị bố mẹ phạt đã trở thành "cơm bữa".

Một ngày nọ, cô con gái có hành vi không tốt ở trường mẫu giáo, về nhà bị mẹ mắng. Cô bé ấm ức bật khóc, lúc đó bố không có ở nhà nên em liền chạy sang phòng anh trai "kể tội" mẹ. Dù đang bận làm bài tập, nhưng khi thấy em nước mắt ngắn dài, cậu bé vẫn đặt cây bút trên tay xuống, lập tức ôm em gái đang buồn bã không nói một lời.

Người mẹ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thực sự cảm động, quên cả giận con. Mặc dù hai anh em thường xuyên cãi vã nhưng vào những thời điểm cần thiết vẫn quan tâm yêu thương lẫn nhau. Chắc hẳn cha mẹ nào cũng chỉ mong con cái đoàn kết như vậy.

Có một câu nói thế này: "Cái người mà thời nhỏ là chuyên gia phản bội, mách tội mình với cha mẹ lại là người chia sẻ nỗi đau và sự khó khăn của mình thật lòng khi đã lớn. Đó là anh chị em ruột". Câu này thật chính xác vô cùng.

Tránh so sánh, thiên vị - Bí quyết của gia đình có từ hai con

Trong những gia đình có hai con, việc cha mẹ so sánh con cái là rất phổ biến. Thậm chí có ý kiến cho rằng đây là hành vi vô ý thức của cha mẹ. Nhà giáo dục nổi tiếng Suhomlinski từng nói, ở đâu có sự so sánh, ở đó có cao thấp, và những đứa trẻ bị so sánh dễ bị tổn thương lòng tự trọng.

Vậy làm thế nào để gia đình hòa thuận, con cái không ganh ghét, yêu thương lẫn nhau? Điều này cần từ chính hành động của cha mẹ. Thứ nhất, đừng vô lý ép buộc "con lớn phải nhường em". Mỗi đứa trẻ đều có nhu cầu cá nhân, đừng bắt con bỏ qua nhu cầu, cảm xúc của mình để nhường em một cách miễn cưỡng.

Thứ 2, đừng so sánh mà hãy tìm ra điểm mạnh của mỗi đứa trẻ. Hãy cố gắng khen ngợi ưu điểm của từng đứa, khiến trẻ nhận ra mình là duy nhất, từ đó xây dựng mối quan hệ hòa thuận với nhau.

Cuối cùng, cha mẹ hãy chú ý nuôi dưỡng tình cảm giữa những đứa trẻ. Trong một gia đình có hai con, rất dễ nảy sinh cảm giác cạnh tranh giữa những đứa trẻ. Con út là "kẻ thù tưởng tượng", là "đối tượng được thiên vị" mà con lớn luôn ám ảnh. Còn con lớn lại là "thủ lĩnh" mà con út cố gắng bắt kịp. Vì vậy, chỉ cần cha mẹ giỏi nắm bắt những chi tiết nhỏ trong cuộc sống và cố gắng tạo nhiều cơ hội giúp vun đắp tình thân giữa con cái thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận, đầm ấm.