Bức ảnh cầm 400k đi chợ không tin được

Những ngày gần đây, nhiều người than thở vì giá rau tăng, khiến ngân sách mua thực phẩm bị “đội” lên đáng kể. Dẫu vậy, ai cũng hiểu do mưa bão nhiều, nên rau củ nói riêng và thực phẩm nói chung, tăng giá là bình thường.

Trong bối cảnh này, kỹ năng vun vén của nhiều bà nội trợ mới được dịp thể hiện. Điển hình như mẹ bỉm trong câu chuyện dưới đây. Nhìn bức ảnh thành quả sau 1 lần đi chợ với 400k của cô mà nhiều người phải thốt lên: Sao đỉnh thế?!

Cầm 400k đi chợ mua được chừng này!

“Nay em đi chợ, chỗ này em mua hết 400k. Được 1 con gà 2,3 kg, 20 quả trứng vịt, 3 bó rau, 2kg ổi, 3kg cam, 10 cái bánh đa, 1 mũ len cho con, 1 cốc bánh bèo, 1 bịch hạt nổ. Nhà em có 6 người, trung bình mỗi ngày ăn hết khoảng 200k” - Cô viết.

Phía dưới bài đăng, nhiều mẹ bỉm thi nhau cảm thán lẫn hỏi bí quyết đi chợ, cũng như khu vực cô đang sinh sống. Không ít người cho biết họ đang ở quê nhưng cũng rau củ, thịt thà cũng không thể rẻ như những gì chủ bài đăng chia sẻ.

“Ôi mom sống ở đâu đấy, cho em xin địa chỉ chợ nếu gần cỡ 15km đổ lại thì em phi sang… Chứ chỗ em riêng con gà như kia là đã tầm 300-320k rồi chưa kể công làm lông ấy chứ” - Một người thắc mắc.

“Mom có mặc cả không? Giá này chắc chắn là không phải ở thành phố rồi, em ở quê nhưng cũng không mua được với giá này. Chỗ đồ kia mà mua ở chỗ em thì 700k là ít, rau quê em vẫn chưa thấy giảm giá mấy, trứng vịt 35k chục quả, gà 95k/kg” - Một người khác cho hay.

“Chắc mua chỗ quen nên được giá chứ em cũng ở quê mà 2 hôm trước đi chợ vẫn thấy choáng váng, giá cả nói chung chưa thấy giảm mấy các mom ạ” - Một người bày tỏ.

“Nhà 6 người mà 1 ngày ăn hết 200k thôi thì mom này phải gọi là quá đỉnh. Mình ở Hà Nội có mỗi 2 vợ chồng, chưa con cái gì mà tháng này tiền ăn cũng ngót 6 triệu rồi, mà ăn ngoài có 1 bữa, còn tận tuần nữa mới hết tháng” - Một người khen.

Làm sao để tối ưu khoản tiền ăn hàng tháng?

Để tối ưu khoản tiền ăn hàng tháng mà vẫn đảm bảo ăn ngon, ăn đủ chất, điều quan trọng nhất là phải thay đổi cách tư duy về chi tiêu cho thực phẩm. Nhiều người nghĩ muốn ăn ngon thì phải tốn kém, nhưng thực tế, không hẳn như vậy.

1 - Tính định lượng cụ thể cho từng bữa ăn

Việc này có thể hơi tốn thời gian và công sức trong 1-2 tuần đầu, nhưng đổi lại, nó giúp bạn không mua quá nhiều thực phẩm, từ đó không bỏ phí đồ ăn.

Ví dụ: Mỗi bữa, mình cần ăn 200gr thịt, 300gr rau. Một ngày 2 bữa (bữa trưa và bữa tối) như vậy, số lượng thịt và rau cần mua cho cả tuần lần lượt là 2,8kg và 4,2kg.

Sau khi mua đúng mức định lượng đã tính toán, bạn chỉ cần sơ chế và chia nhỏ thịt thà, rau củ theo nhu cầu ăn của từng bữa rồi cấp đông. Đến khi cần nấu thì lấy đúng khẩu phần của 1 bữa ra rã đông và chế biến. Bữa ăn vừa đủ chất, vừa đủ lượng. Không thừa, không gây lãng phí và cũng không tốn kém.

2 - Lên danh sách mua sắm mỗi lần đi siêu thị

Không có gì khiến chúng ta “rỗng ví” nhanh bằng việc đi siêu thị mà không có danh sách mua sắm. Hãy dựa trên thực đơn đã định lượng để lập danh sách nguyên liệu cần mua, và chỉ nên mua số lượng đủ dùng trong tuần, ưu tiên mua những món tươi sống vừa đủ, tránh mua quá nhiều dễ hỏng.

Ngoài ra, bạn có thể tranh thủ mua sắm vào khung giờ giảm giá cuối ngày ở siêu thị, mua combo rau củ theo mùa để có giá ưu đãi hơn. Khi mọi thứ đã được tính toán từ trước, bạn không còn bị cuốn vào những quyết định “ngẫu hứng”, kiểu thấy tươi là mua, thấy rẻ là vơ. Ngân sách cho việc ăn uống từ đó cũng sẽ ổn định theo.

3 - Hạn chế thói quen tích trữ

Muốn tối ưu chi phí cho thực phẩm nói riêng hay ăn uống nói chung, hãy học cách kiểm soát thói quen tích trữ. Không ít gia đình rơi vào cảnh tiền ăn quá nhiều, không phải vì sức ăn lớn mà vì thói quen tích trữ: Đồ trong tủ lạnh quá nhiều, đến mức hết hạn sử dụng mà chẳng hay; hoặc không, vì để quá lâu nên cũng không còn tươi ngon nữa.

Tựu trung, đều gây lãng phí cả.

Cách tốt nhất để khắc phục tình trạng này là chỉ mua khi thật sự cần, tránh tích trữ quá nhiều. Nói một cách ngắn gọn hơn: Tủ lạnh còn đồ, nhất quyết không đi siêu thị!