Mới đây netizen đã đào lại bức ảnh cách đây 11 năm của Yoo Yeon Seok - nam diễn viên thủ vai tổng tài Baek Sa Eon trong dự án phim truyền hình hot nhất toàn cầu ở thời điểm hiện tại When the Phone Rings. Cụ thể, sao nam đã diện bộ đồ thể thao hệt như outfit của chàng vận động viên bóng chày điển trai, tài năng cách đây 11 năm trong bộ phim Reply 1994 (2013).

Yoo Yeon Seok trong Reply1994

...và bộ đồ sau 11 năm trong When the Phone Rings.

Từ đây, người hâm mộ được một phen “dở khóc dở cười” vì đoán rằng nam diễn viên đã giữ gìn cẩn thận bộ quần áo trong suốt 11 năm và gần đây lại “tái sử dụng”. Netizen cũng đã để lại nhiều bình luận hài hước và bày tỏ sự đồng cảm với các chủ shop quần áo nếu chẳng may gặp phải những vị khách “giữ kỹ” như Yoo Yeon Seok thì sẽ sớm “sạt nghiệp” mất.

Netizen bình luận về bức ảnh cách đây 11 năm của Yoo Yeon Seok:

- Bộ đồ mà ảnh mặc tới mười mấy năm trời luôn á?

- Một bộ đồ, hai số phận

- Kiểu này chắc mấy shop quần áo khóc thét với anh quá!

- Nhà giàu mà tiết kiệm quá vậy tổng tài ơi!

- Xem mà nhớ Reply 1004 ghê, mê anh Chilbong nhất

- Đừng trêu ảnh nữa, không dùng kỹ đến mức đó đâu

- Soi kỹ thì thấy không giống nha

- Trung thành với một style 30 năm, cũng như chung tình khi chỉ yêu một người con gái suốt 20 năm chính là mẹ.

Yoo Yeon Seok đang nổi đình đám với When the Phone Rings

Cách đây 11 năm, Yoo Yeon Seok đã thành công để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả với vai diễn chàng vận động viên bóng chày đa tài Chilbong. Với lối diễn xuất tự nhiên, cùng câu chuyện chạm đến trái tim người xem, anh đã đạt được vị trí top 10 vai nam phụ được yêu thích nhất màn ảnh Hàn năm 2013.

Nói thêm về bộ phim When the Phone Rings (2024), đây là dự án phim truyền hình được đánh giá thành công, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Yoo Yeon Seok. Bộ phim cũng lọt top 10 lượt xem toàn cầu của 69 quốc gia, đoạt hạng 1 ở 31 quốc gia trong đó có: Việt Nam, Thái Lan, Brazil, Indonesia… Vào tuần trước, thông tin When the Phone Rings bất ngờ hoãn chiếu khiến người hâm mộ hoang mang. Nguồn cơn của sự việc này bắt nguồn từ việc Netflix - nền tảng chịu trách nhiệm phân phối bộ phim trên toàn cầu cập nhật lịch chiếu tập 5 và 6 thay đổi từ ngày 6-7/12 sang ngày 13-14/12. Chưa kể, việc MBC không cập nhật lịch chiếu bổ sung, hoặc xác nhận 2 tập tiếp theo có được lên sóng vào tuần kế tiếp hay không cũng trở thành đề tài bàn tán của dư luận.

When the Phone Rings xoay quanh mối quan hệ hôn nhân sắp đặt giữa Baek Sa Eon (do Yoo Yeon Seok thủ vai) và Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin thủ vai). Baek Sa Eon là người phát ngôn đại diện phát ngôn cho văn phòng tổng thống, còn vợ anh bị mắc chứng câm từ khi còn nhỏ, hiện lại là một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nổi tiếng. Họ đã cưới nhau được 3 năm nhưng luôn ở trong trạng thái lạnh nhạt. Thực chất, Hee Joo chỉ là kẻ thân cho chị gái - người đã bỏ trốn trước ngày cưới. Một ngày nọ, cuộc sống hôn nhân yên bình của họ bất ngờ bị một cuộc gọi nặc danh phá vỡ.