Bức ảnh “cả đời ở thuê” của vợ chồng Hà Nội

Khoảng 2 năm trở lại đây, khi giá BĐS nói chung và BĐS nhà ở tại Hà Nội tăng cao, nhiều gia đình đã phải gác lại mục tiêu mua nhà ở thành phố. Đơn giản vì giá nhà đã bỏ xa mức thu nhập cũng như khả năng tiết kiệm của đa số mọi người. Chấp nhận ở thuê lúc này có lẽ không hẳn là một sự lựa chọn, mà là vì chẳng còn cách nào khác.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Dù nỗ lực kiếm tiền, vun vén chi tiêu để tiết kiệm nhưng vẫn thấy tương lai mua nhà sao quá mờ mịt.

Ở Hà Nội không có nhà, về quê không có đất

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết mức thu nhập của gia đình là 28 triệu/tháng, chi tiêu tổng cộng hết 16,5 triệu và tiết kiệm 11,5 triệu - tương đương khoảng 41% thu nhập, một tỷ lệ không nhỏ nhưng nếu để mua nhà thì quả thực là khó. Thế nên cô xác định "ở thuê cả đời".

Bức ảnh chi tiêu hàng tháng của gia đình do cô đăng tải

"Khi viết những dòng này, thì em biết không thể vén nổi nữa nhưng em chán quá. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ có chừng đó. Mà đất Hà Nội hay chung cư thì ngày một tăng, với số tiền ít ỏi tiết kiệm mỗi tháng này có khi cả đời em cũng không mua được nhà. Giấc mơ có nhà Hà Nội thật xa vời.

Sắp tới em sẽ nhận thêm việc làm ở nhà, chắc tăng thêm được 2-3 triệu nữa. Hiện tại em mệt mỏi quá, ở Hà Nội thì không đủ khả năng mua nhà, ở quê cũng không có đất. Thôi cả đời này em ở thuê vậy, nhưng nghĩ tới cảnh con lớn mà không có nhà cho nó ở thì tội. Mọi người cho em xin thêm lời khuyên để em có thêm động lực được không ạ…" - Cô trải lòng.

Đọc những dòng tâm sự này cùng bức ảnh phía trên, nhiều người dành cho cô lời khen về cách chi tiêu, cũng như nỗ lực tăng thu nhập. Còn với chuyện mua nhà, ai cũng đồng tình: Với giá nhà Hà Nội hiện giờ, không phải ai cũng có đủ khả năng mua nhà nên cũng không cần quá áp lực. Và đi ở thuê cũng không đồng nghĩa với việc không có tài sản hay làm khổ con, đó chỉ là cảm nhận của bản thân người làm cha mẹ thôi, chứ con trẻ thì khác.

Ảnh minh họa

"Đừng nghĩ ở thuê thì tội con mom ơi, con cái chỉ cần bố mẹ quan tâm chăm sóc là nó vui chứ làm gì biết phân biệt nhà thuê hay gì. Với cả như giờ là hàng tháng cũng dư gần chỉ vàng rồi, ổn mà" - Một người động viên.

"Tổng thu 28 triệu, phải đi thuê nhà với nuôi con nhỏ ở Hà Nội mà dư 11,5 triệu giỏi rồi. Giờ cố gắng làm thêm, giữ nguyên mức chi tiêu nữa thì tình hình sẽ dần cải thiện thôi. Nếu thấy không mua nhà Hà Nội được thì về quê mua đất, cũng là có tài sản" - Một người bày tỏ.

"Mom ơi thế hàng tháng mom không chi tiêu gì cho bản thân hả… Chồng cầm 4 triệu/tháng thì hơi nhiều, chia đôi khoản đó ra mỗi người 2 triệu thì hợp lý hơn. Biết là cố gắng vun vén tiết kiệm nhưng cũng cần 1 khoản mua sắm, chi tiêu cá nhân của mình nữa" - Một người khuyên.

Làm sao để tối ưu khả năng sinh lời của số tiền tiết kiệm?

1 - Chia nhỏ số tiền gửi tiết kiệm thành nhiều kỳ hạn khác nhau

Thay vì dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm vào một sổ với kỳ hạn dài, cách "chia nhỏ" tiền gửi thành các kỳ hạn khác nhau (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng,...) vừa giúp bạn tối ưu lãi suất, vừa đảm bảo khả năng thanh khoản trong trường hợp cần tiền.

Ví dụ, nếu có khoản cần chi đột xuất, bạn chỉ cần tất toán khoản tiết kiệm kỳ hạn ngắn nhất, thay vì phải rút toàn bộ và mất lãi phần còn lại. Với những gia đình có mức thu nhập trung bình, sự linh hoạt này vô cùng quan trọng.

2. Cố định ngân sách đầu tư

Không phải ai cũng có điều kiện để đầu tư mạnh tay, nhưng trích khoảng 10-15% khoản tiền dư ra hàng tháng, để đầu tư vào những kênh an toàn như chứng chỉ quỹ trái phiếu, hoặc mua vàng, là điều hoàn toàn khả thi.

Ảnh minh họa

Đây không chỉ là cách tăng lợi nhuận dài hạn mà còn giúp người mới làm quen với việc đầu tư mà không chịu rủi ro quá lớn. Việc đầu tư ít nhưng đều đặn hàng tháng nào sẽ hình thành thói quen đầu tư và giúp bạn hiểu hơn về cách thị trường vận hành.

Quan trọng nhất, bạn vẫn giữ được nền tảng tài chính ổn định nhờ phần tiền gửi an toàn và có tính thanh khoản.

3. Xây dựng kế hoạch tiết kiệm gắn liền với mục tiêu cụ thể

Nếu tiết kiệm với suy nghĩ "cứ để đó thôi", thì khả năng là sẽ có lúc nản lòng hoặc rút ra tiêu hết. Thế nên mục tiêu tiết kiệm là việc rất quan trọng. Mục tiêu càng cụ thể, bạn càng có động lực tiết kiệm cũng như kỷ luật tiết kiệm.

Đối với các gia đình như cô vợ trong câu chuyện trên, việc xác định mục tiêu tài chính tròng vòng 5 năm tới hoặc 10 năm tới, sẽ giúp tránh tâm lý tuyệt vọng, đồng thời thấy rõ mình vẫn có thể tạo ra tài sản dù chưa thể mua nhà ngay.