Bức ảnh toàn vàng

Sau mọi đợt biến động lên - xuống của giá vàng, người có thể "thở phào" là người đã mua vàng và quan trọng hơn là giữ được vàng. Không vì giá tăng mà ngừng tích sản, cũng không vì giá giảm mà mang bán tháo.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô gái 23 tuổi đã tâm sự về hành trình mua vàng và giữ vàng của mình. Nhìn những bức ảnh cô đăng tải, nhiều người phải trầm trồ khen cho sự "tỉnh táo" của cô.

2 bức ảnh toát lên sự kiên trì gom góp, tích lũy

"Em 23 tuổi, đam mê mua vàng dã man, có thể nói là chỉ thích mua vàng thôi. Trước đây giá vàng còn chưa cao thì mỗi tháng em cố mua được 1 chỉ, giờ giá cao rồi thì không mua được chẵn 1 chỉ nữa nhưng vẫn chuyển sang mua phân lẻ, khoảng 3 phân, 5 phân vàng mỗi tháng" - Cô viết.

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập hay mức chi tiêu hàng tháng, nhưng nhìn 2 bức ảnh trên cũng đủ thấy được phần nào nỗ lực tiết kiệm của cô gái này. Trong phần bình luận, nhiều người xin vía, cũng không ít người khoe thành quả, động viên nhau kiên trì với thói quen mua vàng tích sản hàng tháng.

"Thành quả của mình đây, mua vàng đều, thi thoảng mua thêm cả bạc" - Một người chia sẻ.

Bức ảnh người này đính kèm dòng bình luận

"Em 22 tuổi, đi làm thêm cũng tích góp được 2 cây vàng cho bản thân rồi ạ mà giờ giá vàng cao quá, có khi 2-3 tháng mới dồn tiền mua được 1 chỉ" - Một người khác bày tỏ.

"Mình cũng cố gắng tích lũy vàng từ lúc chập chững đi làm, đến lúc lấy chồng là mình có hẳn 10 cây vàng là của riêng, cũng bán bớt 1 ít để tự lo đám cưới của bản thân vì gia đình cũng không khá giả. Đến giờ mình vẫn duy trì thói quen mua vàng, không đều hàng tháng nhưng cứ có tiền dư không dùng đến là mình lại mua, được bao nhiêu mua chừng đó" - Một người khác bộc bạch.

"Mua vàng, giữ vàng thì tốt rồi nhưng chị nghĩ em nên dồn tiền, bao giờ đủ mua 1 chỉ thì đi mua chiếc nhẫn trơn ép vỉ ấy. Loại đó sau này dễ bán lại và cũng giữ được giá hơn, chưa kể giờ vàng lẻ vài phân cũng khó mua nữa" - Một người khuyên.

"Người 30 tuổi tháng nào tiêu hết tháng đó, nhìn ảnh này chỉ biết lặng lẽ đi ra... Giỏi quá, nể những bạn có thể tiết kiệm được như thế này" - Một người chia sẻ.

Lưu ý quan trọng khi mua vàng

Nếu không có quan điểm rõ ràng khi mua vàng, việc mất ăn mất ngủ vì giá vàng là điều hiển nhiên, vì giá vàng thay đổi theo từng ngày.

Ảnh minh họa

Đầu tiên, điều quan trọng nhất khi mua vàng là phải xác định rõ mục đích của mình: Mua để tích trữ dài hạn, để đầu tư sinh lời hay chỉ đơn giản là mua vì sợ cầm tiền mặt sẽ tiêu mất? Mỗi mục đích sẽ quyết định cách bạn chọn loại vàng, thời điểm mua và số lượng vàng trong mỗi lần mua. Nếu mua vàng để tích sản, nên ưu tiên vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng có thương hiệu uy tín, tránh mua vàng trang sức vì vàng qua chế tác thường sẽ bị trừ phí khi bán đi.

Thứ hai, cần hiểu rõ khẩu vị rủi ro của bản thân. Nếu mua vàng để tích sản, nên mua đều và giữ dài hạn để tránh việc bị xao động hay lo lắng bởi biến động giá vàng. Nếu mua vàng để đầu tư, yếu tố tiên quyết là hiểu rõ thị trường: Có kiến thức, có nhận định cá nhân cho việc mua vàng chứ không chỉ mua vì thấy "mọi người đều mua". Bởi dù là vàng hay bất kỳ thị trường nào, việc đầu tư theo đám đông mà không có quan điểm, chính kiến riêng đều rất tai hại.

Thứ ba, hãy chọn địa chỉ bán vàng uy tín. Khi mua, nên chọn các thương hiệu lớn, có giấy chứng nhận rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Tuyệt đối tránh việc mua vàng từ "người bán tự do", bởi kể cả đó là vàng thật đi chăng nữa thì cũng có thể khó mà bán được sau này. "Mua ở đâu, bán ở đó" là điều người mua vàng phải lưu tâm, để tránh mua phải vàng giả và tránh việc không thể bán vàng sau này.