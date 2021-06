Bữa tối nay chỉ có 1 món nhưng vẫn đủ cả thịt lẫn rau: Cách chế biến dễ như trở bàn tay!

Một vài công dụng của bí đỏ mà có thể bạn chưa biết

1. Tăng cường miễn dịch cho cơ thể

Một trong những thành phần chính của bí đỏ là vitamin C, loại vitamin được chứng minh là có khả năng làm tăng sản xuất tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm vết thương nhanh lành hơn. Nhờ đó, hệ miễn dịch được cải thiện, giúp bạn thoát khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus.

Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác trong bí đỏ như vitamin A, vitamin E, sắt, folate... cũng giúp bổ sung và tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống chọi với các loại bệnh phổ biến.

2. Tốt cho tim mạch

Bí đỏ có hàm lượng kali, vitamin C và chất xơ cao, có liên quan mật thiết đến sự bền vững của thành mạch và sự ổn định huyết áp. Ngoài ra, các phytosterol và axit béo omega 3, omega 6 có trong bí đỏ là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp.

3. Hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da

Bí đỏ được xem là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da hiệu quả. Lượng calo trong một trái bí đỏ là rất thấp nhưng bù lại hàm lượng nước cũng như vitamin và khoáng chất của nó khá cao. Mỗi chén bí đỏ chỉ bổ sung khoảng 50 calo nhưng có thể cung cấp lên tới hơn 200% lượng vitamin A tối thiểu trong ngày.

Bí đỏ là thực phẩm rất tốt cho người giảm cân, bởi khi ăn bí đỏ, bạn có thể ăn nhiều hơn những nguồn carbohydrate khác như gạo và khoai tây, nhưng vẫn hạn chế được lượng calo nạp vào, đồng thời tạo cảm giác no lâu, ít thèm ăn hơn. Hàm lượng vitamin C cao giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu… bảo vệ làn da bạn chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da.