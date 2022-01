Bữa tối giao thừa nhớ bày lên bàn 6 món "điềm lành" này, vừa đem may mắn lại là "món quà" sức khỏe cho người tuổi Dần

Đêm giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong thời điểm này các gia đình thường quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn vừa giàu dinh dưỡng, vừa mang những ý nghĩa tốt lành để mong cả năm sau sẽ nhận được tài lộc, may mắn và sức khỏe. 2022 là năm Nhâm Dần, hay còn gọi là năm con Hổ. Trong năm tuổi của mình, người tuổi Dần thường được khuyên nên ăn nhiều thức ăn màu đỏ để có thêm may mắn. Ngoài ra, trong đêm giao thừa người tuổi Dần có thể ăn những thực phẩm sau đây để vừa may mắn lại vừa nhận được món quà "sức khỏe".

6 món vừa may mắn vừa tốt cho sức khỏe trong dịp năm mới

1. Món canh khổ qua

Dân gian lưu truyền, canh khổ qua (mướp đắng) có ý nghĩa ngay từ cái tên tức là mọi sự đau khổ qua đi, niềm vui sẽ đến trong năm mới.

Đâu chỉ vậy, canh mướp đắng còn là một món ngon chứa đầy đủ dinh dưỡng. Trong Đông y, mướp đắng có vị đắng, tính mát, công dụng giải nhiệt, tiêu đờm, sáng mắt, mát máu, nhuận tràng, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, lợi niệu, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi.

Tuy nhiên, vì mướp đắng chứa nhiều dược tính nên không phải ai sử dụng cũng tốt. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cảnh báo phụ nữ mang thai, đang cho con bú, người đang mắc bệnh tiêu hóa, người huyết áp thấp, bệnh nhân mới phẫu thuật... thì không nên tiêu thụ mướp đắng.

2. Thịt gà luộc

Người Việt cúng thịt gà ngày Tết là để thể hiện lòng thành với tổ tiên. Da gà màu vàng, óng ả, tượng trưng cho một khởi đầu suôn sẻ, tấn tài tấn lộc trong năm mới.



Ăn thịt gà trong dịp đầu năm không chỉ đem lại may mắn mà còn mang lại sức khỏe. Theo lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Hà Nội): "Trong Đông y, thịt gà gọi là kê nhục, vị ngọt, tính ấm, không độc. Có tác dụng trong các trường hợp gầy yếu sút cân, suy kiệt, đầy bụng không tiêu, ăn kém, tiêu chảy, lỵ, phù nề, tiểu dắt, di niệu, đái hạ, huyết trắng, sau đẻ ít sữa, bệnh đái tháo đường…"

3. Xôi gấc

Màu đỏ của xôi gấc tượng trưng cho một năm may mắn tài lộc, tình cảm gia đình luôn đầy ắp. Đâu chỉ là một món ăn mang ý nghĩa về sự may mắn, ăn xôi gấc cũng sẽ giúp bạn phòng chống bệnh ung thư, chống lão hóa... Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Califonia, trong gấc có chứa hàm lượng Lycopen cao gấp 70 lần so với quả cà chua, chất này có khả năng phòng chống bệnh ung thư.

4. Món cá chép, cá quả

Mâm cơm ngày Tết thường có chứa món cá chép, cá quả không chỉ bởi chúng chống ngán tốt mà còn bởi chúng rất giàu chất dinh dưỡng, nhiều đạm, khoáng chất, chất béo lành mạnh, có ích cho sức khỏe. Thêm một lý do khiến bạn nên ăn cá trong dịp đầu xuân đó là món ngon này mang ý nghĩa "đầu xuôi đuôi lọt" - tức là cả năm mọi sự sẽ luôn hanh thông, công việc lẫn sức khỏe đều thuận lợi như mong muốn.

5. Rau xanh

Rau vừa là thực phẩm chống ngán dịp Tết, lại vừa cung cấp lượng lớn các vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể. Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia (Mỹ) từng công bố kết quả của một nghiên cứu, cho thấy rằng việc tích cực ăn rau xanh sẽ giúp cơ thể người tăng khả năng chống ung thư lên tới 20%.

Ăn rau đã lâu nhưng có lẽ bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của món rau xanh. Trong dịp đầu năm mới, rau xanh đại diện cho những thứ tươi mới, trong lành, càng ăn nhiều những loại rau xanh thì bạn càng giàu có và khỏe mạnh.

6. Quả bưởi

Quả bưởi là loại trái cây thường được sử dụng mỗi dịp Tết bởi vì chúng có hình dáng tròn trịa, giống như một lời nguyện cầu cho sự tròn trịa niềm vui, hạnh phúc đầy ắp trong năm 2022. Bên cạnh đó, ăn nhiều bưởi cũng sẽ có lợi rất nhiều cho sức khỏe của bạn. Bưởi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin C, kali, canxi, natri... Có khả năng ngăn ngừa bệnh tim, loãng xương, tiểu đường, tốt cho hệ thần kinh trung ương.





https://afamily.vn/bua-toi-giao-thua-nho-bay-len-ban-6-mon-diem-lanh-nay-vua-dem-may-man-lai-la-mon-qua-suc-khoe-cho-nguoi-tuoi-dan-20220122013132309.chn