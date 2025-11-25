Bữa cơm 7 món giá 45k thị phi

Cầm tiền đi chợ những ngày này mới thấy "thấm thía" ảnh hưởng của việc rau củ nói riêng, và thực phẩm nói chung tăng giá... Từ cọng hành, mớ rau đến quả cà chua,... tất cả cùng tăng, khiến tiền ăn cả tháng bị "đội" lên không ít. Nhiều người thở dài, hỏi han rồi lại động viên nhau: Thôi cố gắng, mưa bão nhiều nên tăng giá cũng là dễ hiểu.

Trong bối cảnh này, tâm sự của một "cao thủ đi chợ" về bữa cơm 7 món với mức giá 45k, khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Bữa cơm 7 món giá 45k do cô đăng tải

"45k cho bữa cơm hôm nay. Nhà mình có 2 phụ nữ thôi. Thực đơn hôm nay có: Khô ức cá basa chiên, thịt heo kho tiêu, canh thịt cà rốt củ sắn, xoài non băm, đu đủ chín, chuối chín, bánh mì.

Mình mua thực phẩm ở chợ Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Mình ăn thức ăn theo mùa, mùa nào cái gì rẻ, thì mình ăn cái nấy" - Cô viết.

Ở phần bình luận, với những thắc về việc những món này đều là tự mua hay được cho mà sao chỉ tốn 45k - rẻ đến mức khó tin, chủ bài đăng cho biết chỉ có món xoài non băm là cô được cho, còn lại đều phải bỏ tiền ra mua. Đồng thời, cô cũng không ngại thừa nhận mình là "cao thủ đi chợ" nên mới có thể mua được từng này đồ với 45k, chứ giá thực phẩm nói chung ở Cần Thơ cũng tăng gấp 3 lần rồi.

Comment cô giải đáp thắc mắc của mọi người về bữa cơm 7 món có giá 45k (Ảnh chụp màn hình)

"Mình nấu cơm buổi sáng cho 2 vợ chồng đã tốn 75k rồi mà đấy mới chỉ tính tiền rau thôi chưa tính thịt: 1 nhúm nhỏ tần ô 17k, 1 trái bầu nhỏ và mình đếm được 14 cái nấm rơm 38k, nấm kim châm 20k và không được cho cọng hành nào như trước hết. Mình đi chợ An Khánh ở Cần Thơ đó..." - Một cô vợ ở Cần Thơ chia sẻ.

"Ôi nếu chỉ có xoài băm được cho, còn lại tự mua hết thì bạn này đỉnh thật, nể!" - Một người cảm thán.

"Đúng là cao thủ đi chợ thật rồi! Cái gì cũng lên giá mà nấu được bữa này chỉ tốn 45k thì không ai làm lại thật... Chỉ có điều mình băn khoăn chất lượng thịt thà, thực phẩm thôi, rẻ quá kể cũng hơi lăn tăn, nhưng nếu bạn có nguồn mua uy tín quen rồi thì cũng ok" - Một người chung cảm nhận.

Thực phẩm giá, làm sao để ổn định ngân sách ăn uống?

1. Mùa nào thức nấy

Chọn thực phẩm theo mùa là một trong những cách tiết kiệm chi phí ăn uống, mà vẫn đảm bảo được ăn ngon, ăn đủ chất. Cô gái trong câu chuyện phía trên cũng đã nhấn mạnh bí quyết này.

Rõ ràng, rau củ, trái cây đúng mùa thường có chất lượng tốt và giá rẻ hơn đáng kể so với thời điểm trái vụ.

2. Điều chỉnh thói quen bảo quản, chế biến

Thay vì tiện đâu mua đó hoặc gặp gì mua nấy, trong bối cảnh giá rau nói riêng và giá thực phẩm nói chung đều có xu hướng tăng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể bằng cách điều chỉnh thói quen bếp núc.

Ví dụ, không mua theo cảm hứng mà dựa trên thực đơn cả tuần, ưu tiên những món giàu dinh dưỡng nhưng giá thành không quá đắt, kết hợp thêm các nguồn chất xơ thay thế.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, kỹ năng bảo quản rau cũng giúp giảm thất thoát đáng kể: Rau củ mua về sơ chế sạch,dùng khăn giấy thấm nước lót hộp hoặc bọc trong túi zip để giữ tươi lâu. Mỗi bó rau úa đi đều là tiền thất thoát, nên giữ rau tươi lâu đồng nghĩa giảm tần suất đi chợ, giảm nguy cơ mua thêm những thứ không cần thiết.

3. Kết hợp trồng rau tại nhà hoặc gom mua theo nhóm

Nếu có ban công hoặc tầng thượng, gia đình hoàn toàn có thể tự trồng những loại rau dễ sống như rau thơm, cải ngọt, xà lách, húng quế, hành lá,... Đây là nguồn rau "0 đồng" cực kỳ thiết thực, đặc biệt trong những thời điểm giá cả leo thang.

Với những gia đình không có điều kiện trồng rau, một phương án khác rất hiệu quả là gom mua theo nhóm với hàng xóm, đồng nghiệp,... Mua theo thùng hoặc mua số lượng lớn từ các nhà cung cấp, giá thành có thể sẽ rẻ hơn, tiết kiệm hơn so với mua ít từng lần.