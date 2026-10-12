BTV thời sự SN 1992 quê Lạng Sơn từng đạt giải Nhì Văn quốc gia, bỏ cơ hội du học để thi vào VTV, tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ

Mỗi tối, bản tin Thời Sự 19h là thời điểm hàng triệu gia đình Việt Nam cùng ngồi trước màn hình để cập nhật những sự kiện trong ngày. Người ngồi ở bàn dẫn của bản tin chủ lực này không chỉ cần giọng đọc chuẩn mực, phong thái điềm đạm mà còn phải có nền tảng tri thức vững vàng. BTV Hoàng Linh Thủy là một trong những gương mặt như vậy, với bảng thành tích học tập ghi dấu từ thời phổ thông cho đến bậc thạc sĩ.

BTV Linh Thủy (Ảnh chụp màn hình/VTV)

BTV Linh Thủy sinh năm 1992 tại Lạng Sơn. Cô từng học trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn. Ngay từ thời học sinh, cô đã để lại dấu ấn khi giành giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp quốc gia năm 2010. Sau đó, cô theo học Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, chương trình Chất lượng cao.

Theo chia sẻ của nữ BTV, ngay từ năm nhất ở Ngoại thương, một môi trường năng động và sáng tạo, cô đã tích cực tham gia nhiều sự kiện và chương trình lớn. Những trải nghiệm ấy giúp cô bén duyên với vai trò người dẫn chương trình, rồi sau đó là MC truyền hình.

Khi đứng trước lựa chọn giữa đi du học và tìm cơ hội ngay trong nước, Linh Thủy quyết định dự tuyển vào Ban Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam năm 2014, sau khi tốt nghiệp đại học. Cô thậm chí đã từ chối cơ hội học bổng du học để theo đuổi đam mê báo chí. Công việc đầu tiên của cô là phóng viên kinh tế, theo dõi mảng tài chính ngân hàng, đồng thời tham gia sản xuất các chương trình như Quốc Gia Khởi Nghiệp, Khuyến Công hay Nhịp Sống Đô Thị.

Dù đi làm, nữ BTV vẫn không dừng việc học. Năm 2018, Linh Thủy trở thành thủ khoa chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA của Đại học Ngoại thương, ngôi trường cô đã gắn bó từ thời sinh viên.

Nữ BTV là thủ khoa Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA của Đại học Ngoại thương năm 2018 (Ảnh chụp màn hình/VTV)

Trên sóng truyền hình, đầu năm 2015, cô được giao dẫn bản tin đầu tiên là Chào Buổi Sáng Bông Lúa. Sau đó cô lần lượt thử sức với Studio 3, Thế Giới Hôm Nay, Chào Buổi Sáng. Năm 2020, ở tuổi 28, cô được giao dẫn bản tin Thời Sự 19h, được coi là người dẫn trẻ tuổi nhất của Ban Thời sự thời điểm đó. Sau 4 tháng tạm rời bản tin để tập trung cho chương trình chính luận Vấn Đề Hôm Nay, cô trở lại Thời Sự 19h ngày 29/10/2021 và lọt Top 5 hạng mục BTV ấn tượng tại VTV Awards 2022.

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